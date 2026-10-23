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बड़ा बयान: केंद्रीय मंत्री अठावले बोले- मोदी का विकेट उड़ाना राहुल के बस में नहीं, आंदोलन से सत्ता नहीं बदलती

जयपुर: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस और विपक्ष के आंदोलनों पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में आंदोलन के जरिए सरकार नहीं बदली जा सकती. सरकार बदलनी है तो जनता को मतदान के जरिए फैसला करना होगा. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी का विकेट उड़ाना राहुल गांधी के बस में नहीं है.

अठावले शुक्रवार को जयपुर दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने पिंक सिटी प्रेस क्लब के 35वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की. इस दौरान अठावले ने कांग्रेस पर क्रिकेट मैच का उदाहरण देते हुए कहा कि मैं मोदी के साथ मिलकर 2029 में राहुल गांधी का विकेट लेने वाला हूं. जहां तक मोदी को आउट करने की बात है तो राहुल गांधी कभी भी मोदी का विकेट नहीं उखाड़ सकते. उनके बस में नहीं है.

आंदोलन से सरकार नहीं बदलती : अठावले ने जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों को लेकर कहा कि जो भी जंतर-मंतर जाएगा, उसे अंदर जाना होगा. उनके इस बयान को विरोध प्रदर्शन और आंदोलन की राजनीति के संदर्भ में देखा जा रहा है. अठावले ने विपक्ष को संदेश देते हुए कहा कि लोकतंत्र में सरकार बदलने का अधिकार जनता के पास है और इसका फैसला चुनाव के जरिए ही होना चाहिए.

रामदास अठावले ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आंदोलन से सत्ता परिवर्तन की उम्मीद करना सही नहीं है. उन्होंने नेपाल और बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां आंदोलन के कारण सरकारें बदलीं, लेकिन भारत की परिस्थितियां अलग हैं. भारत में सरकार बदलने का रास्ता चुनाव है और जनता अपने मताधिकार से सरकार चुनती है.

पिंक सिटी प्रेस क्लब का 35वां स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम (ETV Bharat Jaipur)

चुनाव आयोग पर आरोपों को बताया गलत : केंद्रीय मंत्री ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर भी पलटवार किया. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को निशाना बनाकर उसे केंद्र सरकार से जोड़ना गलत है. विपक्ष सरकार को घेरने के लिए आयोग पर आरोप लगा रहा है. अठावले ने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस चुनाव जीतती है, वहां वह वोट चोरी का मुद्दा नहीं उठाती. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाने या मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा मांगने से कोई फायदा नहीं होने वाला.

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मतदाता सूची को लेकर भी दिया तर्क : अठावले ने मतदाता सूची में नाम हटाए जाने के मुद्दे पर कहा कि जो लोग दूसरी जगह चले गए हैं या लंबे समय से मतदान नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों के नामों की समीक्षा की गई है. उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिन्होंने मतदान नहीं किया है. हालांकि, इन दावों के समर्थन में उन्होंने कोई विस्तृत आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया. उन्होंने दोहराया कि चुनाव आयोग को राजनीतिक विवाद में घसीटना उचित नहीं है.