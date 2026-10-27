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इमारतों का इम्तिहान: शिक्षा के मंदिर और जिंदगी बचाने वाले अस्पताल ही असुरक्षित! आखिर कौन लेगा इन जर्जर इमारतों की जिम्मेदारी?

इमारतों का इम्तिहान ( ETV Bhaarat GFX )

जयपुर/मुंबई: किसी के लिए पुरानी इमारतें शिक्षा के मंदिर हैं, किसी के लिए जिंदगी बचाने का सहारा, तो किसी के लिए सालों की यादों से बसा आशियाना, लेकिन जब इन्हीं इमारतों की छतों से प्लास्टर गिरने लगे, दीवारों में दरारें चौड़ी होने लगें और बारिश में कमरों के अंदर पानी रिसने लगे, तो सवाल रखरखाव के साथ वहां रहने वालों की सुरक्षा का बन जाता है. गुलाबी नगरी जयपुर से लेकर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तक, पुरानी और जर्जर हो चुकी इमारतों की स्थिति आज एक जैसी चिंताओं से घिरी है. जयपुर में जहां ऐतिहासिक कॉलेजों, प्रमुख अस्पतालों और सरकारी स्कूलों के जर्जर हिस्से रोज हजारों लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं, वहीं मुंबई में दशकों पुरानी कॉलोनियों के निवासी मानसून के खौफ और पुनर्विकास की कछुआ चाल के बीच जीने को मजबूर हैं.