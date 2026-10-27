इमारतों का इम्तिहान: शिक्षा के मंदिर और जिंदगी बचाने वाले अस्पताल ही असुरक्षित! आखिर कौन लेगा इन जर्जर इमारतों की जिम्मेदारी?
गुलाबी नगरी से लेकर माया नगरी तक जर्जर इमारतों में गिरता प्लास्टर और रिसता पानी लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है.
Published : October 27, 2026 at 6:36 AM IST
जयपुर/मुंबई: किसी के लिए पुरानी इमारतें शिक्षा के मंदिर हैं, किसी के लिए जिंदगी बचाने का सहारा, तो किसी के लिए सालों की यादों से बसा आशियाना, लेकिन जब इन्हीं इमारतों की छतों से प्लास्टर गिरने लगे, दीवारों में दरारें चौड़ी होने लगें और बारिश में कमरों के अंदर पानी रिसने लगे, तो सवाल रखरखाव के साथ वहां रहने वालों की सुरक्षा का बन जाता है. गुलाबी नगरी जयपुर से लेकर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तक, पुरानी और जर्जर हो चुकी इमारतों की स्थिति आज एक जैसी चिंताओं से घिरी है. जयपुर में जहां ऐतिहासिक कॉलेजों, प्रमुख अस्पतालों और सरकारी स्कूलों के जर्जर हिस्से रोज हजारों लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं, वहीं मुंबई में दशकों पुरानी कॉलोनियों के निवासी मानसून के खौफ और पुनर्विकास की कछुआ चाल के बीच जीने को मजबूर हैं.
विरासत की खूबसूरती पर दरारों का साया: राजस्थान विश्वविद्यालय का महाराजा कॉलेज अपनी ऐतिहासिक वास्तुकला, बड़े हॉल, ओपन थिएटर और अपनी लिगेसी के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी खूबसूरत परिसर के कुछ हिस्सों में अब मरम्मत की जरूरत साफ नजर आने लगी है. ईटीवी भारत की टीम जब वहां पहुंची तो कॉलेज के बड़े सेमिनार हॉल की छत से प्लास्टर गिरने, कई दीवारों पर दरारें आने और छज्जों के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति सामने आई. प्रैक्टिकल के लिए इस्तेमाल होने वाली लैब में भी रखरखाव की जरूरत दिखाई दी. कॉलेज के एंट्रेंस के पिलरों पर भी दरारें नजर आईं. बारिश के दिनों में छत से पानी रिसकर प्रिंसिपल चैंबर तक पहुंचने की समस्या भी बताई गई.
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पुरानी निर्माण शैली और चूने-पत्थर की संरचना: महाराजा कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर सरीना कालिया के मुताबिक, यहां रोजाना करीब 1000 से 1500 लोगों की आवाजाही रहती है. इनमें विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक शामिल हैं. उन्होंने स्वीकार किया कि इमारत पुरानी है और इसे मेंटेनेंस की जरूरत है. उनका कहना है कि यह केवल एक भवन नहीं, बल्कि ऐतिहासिक विरासत भी है, जिसे संरक्षित रखना जरूरी है. पुरानी निर्माण शैली और चूने-पत्थर की संरचना के कारण इसकी मरम्मत सामान्य इमारतों की तरह आसान नहीं है. उन्होंने बताया कि मरम्मत कार्य स्वीकृत हो चुका है.
महाराजा कॉलेज का इतिहास और मरम्मत: कॉलेज के उपप्राचार्य डॉ. ऋषिकेश मीणा के अनुसार, इस भवन की स्थापना 1933 में स्टेट तत्कालीन महाराजा के दौरान हुई थी और उस समय इसके निर्माण पर करीब साढ़े आठ लाख रुपये खर्च हुए थे. चूने और पत्थर से बनी इस इमारत की मरम्मत के लिए विश्वविद्यालय की इंजीनियरिंग विंग ने हाल ही में सर्वे किया और आवश्यक हिस्सों को चिह्नित कर एस्टीमेट तैयार किया है. उनके अनुसार, मरम्मत के लिए स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द काम शुरू किया जाएगा. उम्मीद है कि इसका वैभव फिर से लौटेगा.
SMS अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा दांव पर: जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण सरकारी चिकित्सा संस्थानों में शामिल है. यहां मरीजों, उनके परिजनों के साथ डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की लगातार आवाजाही रहती है, लेकिन अस्पताल की पुरानी इमारतों में सीलन, प्लास्टर गिरने, छज्जों के क्षतिग्रस्त होने और दीवारों में दरारों जैसी समस्याएं सामने आती रही हैं. ईटीवी भारत की टीम जब यहां पहुंची तो निरीक्षण में भी कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त छज्जे, सीलन से प्रभावित दीवारें और मोटी पत्थर की दीवारों में दरारें दिखाई दीं. बारिश के दौरान पानी टपकने और कुछ हिस्सों में जलभराव की परेशानी भी बताई गई है.
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रेजिडेंट डॉक्टरों की चिंता और करंट का खतरा: जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि अस्पताल परिसर में रेजिडेंट डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी देते हैं. मरीजों और तीमारदारों की मौजूदगी के बीच छत का प्लास्टर गिरने की घटनाएं चिंता बढ़ाती हैं. उन्होंने बताया कि एक बार इमरजेंसी वार्ड में प्लास्टर गिरने की घटना उन्होंने खुद देखी थी. उनके मुताबिक, पुराने रेजिडेंट हॉस्टल में भी सीलन से दीवारें गीली हो जाती हैं, जिससे बिजली के करंट का खतरा पैदा होने की आशंका रहती है. बारिश के दौरान वार्डों और अस्पताल के प्रवेश मार्गों पर पानी भरने से भी परेशानी होती है. उन्होंने अस्पताल की पुरानी इमारतों की मरम्मत की मांग उठाई.
1938 में बना था SMS अस्पताल: वहीं, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी ने बताया कि एसएमएस अस्पताल की इमारत 1938 की है, जबकि महिला अस्पताल की इमारत 1913 की है. उनके अनुसार, इन भवनों के रखरखाव की जिम्मेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) की है. विभाग के सुनील और इलेक्ट्रिकल विंग नियमित रूप से रखरखाव का काम करते हैं. उन्होंने बताया कि अस्पताल की पुरानी इमारतें पत्थर और चूने से बनी हैं और इनकी ऊंची छतें और मोटी दीवारें हैं. प्राचार्य के अनुसार, यहां नियमित सर्वे कराए जाते हैं और बीते दिनों MNIT से भी ऑडिट कराया गया था. पहले भी अन्य एजेंसियों से सर्वे करवाकर आवश्यक रखरखाव कराया गया है. उन्होंने कहा कि पुरानी इमारतों में मरम्मत की जरूरत बनी रहती है और सामने आने वाली समस्याओं को ठीक कराया जाता है.
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राजस्थान कॉलेज में बदहाल क्लासरूम: राजस्थान विश्वविद्यालय का संघटक राजस्थान कॉलेज भी पुराने भवन के रखरखाव की चुनौती से जूझ रहा है. करीब 65 एकड़ क्षेत्र में 1957 में स्थापित इस कॉलेज में एक समय में 4500 से अधिक विद्यार्थी पंजीकृत रहते हैं. हर साल करीब 1500 नए विद्यार्थी कॉलेज से जुड़ते हैं. विद्यार्थी यहां बेहतर शिक्षा और सुविधाओं की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन भवन के कुछ हिस्सों की स्थिति उनकी चिंताएं बढ़ाती है. ईटीवी भारत के निरीक्षण के दौरान कॉलेज में प्लास्टर गिरने, दीवारों में दरारें और बारिश में पानी रिसने जैसी समस्याओं की शिकायतें सामने आईं. विद्यार्थियों का कहना है कि भवन की मरम्मत को लेकर पहले भी प्रशासन को कई बार बताया गया है. छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने आरोप लगाया कि रखरखाव के अभाव में कक्षाओं की छतों से प्लास्टर गिरने का खतरा बना हुआ है. एक अन्य विद्यार्थी लोकेश गुर्जर ने बताया कि दूर-दराज के क्षेत्रों से कॉलेज में पढ़ने आने वाले छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल की उम्मीद रहती है, लेकिन कक्षाओं की स्थिति देखकर निराशा होती है.
सरस्वती कुंड स्कूल की समस्याएं: परकोटे (जयपुर) के भीतर स्थित सरस्वती कुंड स्कूल की इमारत भी रखरखाव और सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा करती है. वर्ष 1947 से संचालित इस विद्यालय की शुरुआत प्राथमिक स्कूल के रूप में हुई थी. बाद में यह माध्यमिक बना और वर्ष 2020 से उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में संचालित है. स्कूल के प्राचार्य महेंद्र गुप्ता के मुताबिक, यह भवन रियासतकाल में बनवाया गया था. समय-समय पर शिक्षा विभाग और PWD की ओर से मरम्मत भी कराई गई, लेकिन भवन की उम्र और मौजूदा स्थिति के कारण बारिश के दौरान पानी रिसने और कमरों में सीलन की समस्या आने के बाद अब स्कूल को शिफ्ट कर दिया गया है और यहां मरम्मत कार्य किया जा रहा है. हालांकि, भवन से जुड़ा विवाद न्यायालय में लंबित होने के कारण व्यापक निर्माण या बड़े स्तर पर मरम्मत कराने में बाधा आने की बात कही गई है.
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सिंधी कैंप स्कूल- जर्जर भवन से बच्चों की शिफ्टिंग: सिंधी कैंप स्थित उच्च माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय के हालात भी कुछ इसी तरह के हैं. यहां एंट्रेंस में जो बरामदा मौजूद है, उसका चूने का प्लास्टर आए दिन गिरता था, जिन कक्षा-कक्षों में बच्चे अपने भविष्य की इबारत गढ़ने के लिए अध्ययन करते थे, वहां के हालात इससे भी बदतर थे. यह विद्यालय करीब 100 साल पुरानी इमारत में संचालित था, जिसे बीते दिनों शिफ्ट कर अब मरम्मत का काम शुरू किया गया है. हालांकि, स्कूल संचालन को लेकर भवन मालिक और शिक्षा विभाग एकमत नहीं हैं.
किसका है इन इमारतों पर हक? इन पुरानी इमारतों की परिस्थितियां और प्रशासनिक व्यवस्थाएं अलग-अलग हैं. महाराजा कॉलेज और राजस्थान कॉलेज के मामले में विश्वविद्यालय की इंजीनियरिंग व्यवस्था की भूमिका है, एसएमएस अस्पताल के भवनों का रखरखाव पीडब्ल्यूडी से जुड़ा है, जबकि सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग और भवन विवाद की स्थिति है, लेकिन इन सभी जगहों पर एक जरूरत समान है, वह है इमारत की उम्र, उसकी मौजूदा स्थिति और उसमें रोजाना आने वाले लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हुए समयबद्ध सुरक्षा जांच और मरम्मत. यह रियलिटी चेक किसी इमारत को असुरक्षित घोषित नहीं करता, लेकिन फिर भी तकनीकी जांच और समयबद्ध कार्रवाई की स्थिति जरूर स्पष्ट करता है, क्योंकि जयपुर के इन ऐतिहासिक भवनों का संरक्षण भी जरूरी है, साथ ही उनमें पढ़ने, इलाज कराने और काम करने वालों की सुरक्षा भी.
मायानगरी मुंबई की जर्जर कॉलोनियों का सच: जयपुर की इन सार्वजनिक और ऐतिहासिक इमारतों की बदहाली को देखने के बाद, अगर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का रुख करें तो वहां भी कहानी बहुत अलग नहीं है. मुंबई में हर साल आने वाला मानसून अपने साथ सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि जर्जर हो चुके मकानों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए खौफ लेकर आता है. चकाचौंध से दूर, मुंबई के कई रिहाइशी इलाकों और पुरानी हाउसिंग सोसायटियों की हालत इतनी नाजुक हो चुकी है कि वहां रहने वाले लोग हर वक्त किसी बड़े हादसे के साए में जीते हैं. प्रशासनिक लापरवाही, किराया भत्ते का विवाद और रीडेवलपमेंट की सुस्त रफ्तार ने यहां के आम नागरिकों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया है.
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मुंबई में 1955 की इमारतों में मानसून का खौफ: दक्षिण मुंबई के अभ्युदय नगर इलाके में कई पुरानी इमारतें हैं, जिनमें से ज्यादातर 1955 के आसपास बनी थीं. इस वजह से, मानसून के मौसम में यहां रहने वालों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे छत से पानी टपकना, दीवारों और छतों से प्लास्टर का झड़ना,और लोहे की छड़ों का बाहर निकल आना. इसलिए, यहां के निवासी इलाके के रीडेवलपमेंट की उम्मीद कर रहे हैं. ये इमारतें मूल रूप से म्हाडा (MHADA) द्वारा बनाई गई थीं.
कम किराए भत्ते पर लोगों में नाराजगी: ईटीवी भारत से बात करते हुए, बिल्डिंग नंबर 49 के निवासी शुदाम परब ने बताया कि "हमारी इमारत 1955 में बनी थी, इसलिए हमें समय-समय पर मरम्मत करानी पड़ती है. मैं चौथी मंजिल पर रहता हूं, इसलिए मानसून के चारों महीनों में मेरे घर में पानी टपकता रहता है. हम इसका कोई समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस इलाके का पुनर्विकास होना बहुत जरूरी है. ऐसी चर्चा है कि हमें 25,000 रुपये का मासिक किराया दिया जाएगा, जो इस जगह के हिसाब से बहुत कम है, अगर हमें ज्यादा किराया मिले, तो बेहतर होगा."
3,410 घरों को पुनर्विकास की दरकार: बिल्डिंग नंबर 32 के निवासी तानाजी कदम ने बताया, "पहले, मानसून के दौरान छत से टपकने वाले पानी को पकड़ने के लिए हम नीचे बर्तन रख देते थे, हालांकि अब हमने छत के ऊपर एक शेड बना लिया है. हमारी इमारतों की हालत बहुत खराब हो गई है, जिन इमारतों में मरम्मत नहीं होती, वहां छत के हिस्से गिर जाते हैं और लोहे की छड़ें बाहर दिखने लगती हैं. आज हमारे इलाके में 3,410 घर हैं, और हमें पुनर्विकास की जरूरत है."
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मुंबई में नाकाफी है 25 हजार का भत्ता: हेमंत पांचाल ने कहा, "मैं बिल्डिंग नंबर 15 में रहता हूं. मुंबई में अस्थायी आवास बनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है. ऐसे हालात में, हमारी बस यही मांग है कि किराया भत्ता बढ़ाया जाए. आज के समय में, मुंबई में खर्च चलाने के लिए 25,000 रुपये नाकाफी हैं. यह भी सच है कि मानसून के मौसम में निवासियों को बहुत परेशानी होती है, घरों में पानी का रिसाव होना और दीवारों का सीलन से भर जाना यहां आम बात है. सब कुछ बैठक में लिए गए फैसलों के अनुसार ही होगा."
मुख्यमंत्री की बैठक में बनी योजना: अभ्युदय नगर इलाके के निवासियों को हो रही परेशानियों और वहां के रीडेवलपमेंट के बारे में बात करते हुए, बीजेपी विधायक प्रवीण दरेकर ने कहा कि हाल ही में सह्याद्रि गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में इस मामले पर एक बैठक हुई थी. योजना के अनुसार अभ्युदय नगर का उचित पुनर्विकास किया जाएगा, जिससे आम नागरिकों को फायदा होगा.
141 इमारतें 'अत्यंत खतरनाक' घोषित: इस बीच, मानसून के मौसम से पहले मुंबई शहर और उसके उपनगरों में कुल 141 खतरनाक इमारतों की पहचान की गई है. हर साल, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) प्रशासन मानसून से पहले कई तरह के काम करता है, जिनमें से एक मुख्य काम खतरनाक इमारतों की पहचान करना है. इसी क्रम में, इस साल मुंबई में 141 इमारतों को खतरनाक पाया गया है. मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 354 के तहत, इन इमारतों को 'अत्यंत खतरनाक' घोषित किया गया है और BMC ने इनमें रहने वाले लोगों को चेतावनी नोटिस जारी किए हैं.
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