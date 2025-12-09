ETV Bharat / bharat

Jaipur Metals : 20 साल से जारी है 'हक की लड़ाई'...दावा- आजाद भारत का सबसे लंबा धरना

सरकार के अधीन थी जयपुर मेटल्स कंपनी : जयपुर मेटल्स कर्मचारी संघर्ष समिति से जुड़े योगेश कमानी का कहना है कि जयपुर मेटल्स कंपनी सरकार के अधीन थी. यहां एमडी, सीएमडी और फाइनेंस सचिव, सब प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे और यहां साल 2000 तक 1559 कर्मचारी थे. जयपुर मेटल्स में बिजली के मीटर, बिजली के सिंगल और थ्री फेस के उपकरण, रेलवे के ट्रॉली वायर और हाई टेंशन लाइन के वायर बनाए जाते थे, लेकिन अचानक रातों-रात कंपनी को बंद करने के आदेश हो जाते हैं.

सितंबर 2000 में रातों-रात बंद करने के हुए थे आदेश : दिलचस्प बात यह है कि जयपुर मेटल्स जैसी कंपनी जो उस वक्त मुनाफे में चल रही थी, रातों-रात बंद करने के आदेश होते हैं और 1500 से ज्यादा कर्मचारी और मजदूर सड़कों पर आ जाते हैं. बेरोजगार हो जाते हैं. कर्मचारी इसके विरोध में लामबंद होते हैं. आंदोलन शुरू होता है और सरकारों से वार्ता होती है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाता. तकरीबन 4 साल तक कर्मचारी और मजदूर आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता. इसके बाद 11 नवंबर 2005 को अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो जाता है. तब से लेकर आज तक 20 साल का लंबा समय गुजर गया और धरना आज तक जारी है. कर्मचारियों का दावा है कि आजाद भारत में इससे लंबा धरना न केवल राजस्थान, बल्कि भारत में भी कहीं नहीं हुआ होगा.

आश्चर्य की बात तो यह है कि इस धरने में न कोई नारेबाजी होती है ना कोई शोर शराबा, बस कर्मचारी आते हैं और खामोशी से अपना मौन विरोध दर्ज करा कर शाम को घर चले जाते हैं और अगले दिन सुबह वापस धरने पर आकर बैठ जाते हैं. धरना देने वाले कर्मचारियों की माने तो अब उनकी भी हिम्मत जवाब दे गई है कि कब उनकी सुनवाई होगी, लेकिन कहते हैं कि धरना चलता रहेगा. सुनवाई हो या नहीं हो.

जयपुर: राजस्थान के जयपुर में एक स्थान ऐसा है, जहां कर्मचारी अपने हक के लिए 20 साल से लगातार अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं. आंधी हो, बरसात हो, तेज सर्दी हो या फिर कोरोना जैसी महामारी, यहां धरना देने वाले कर्मचारियों के मजबूत इरादों को कमजोर नहीं कर पाए. यह स्थान कोई और नहीं, बल्कि जयपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित जयपुर मेटल्स फैक्ट्री के बाहर का धरना, जहां प्रतिदिन जयपुर मेटल्स के कर्मचारी और मजदूर धरने पर आकर बैठते हैं.

कर्मचारी इसके विरोध में सड़कों पर उतरते हैं, तब कंपनी के आर्थिक हालत ठीक नहीं होने का हवाला दिया जाता है तो कर्मचारी कहते हैं कि कंपनी सरकार के अधीन है. इसलिए यहां काम करने वाले तमाम कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित किया जाए. आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई काम नहीं किया गया. समायोजित करने और मुआवजा सहित कई मांगों को लेकर कर्मचारी कभी सरकार के द्वार तो कभी नेताओं के द्वार भी पहुंचे, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला. थक हारकर कर्मचारियों को 11 नवंबर 2005 को अनिश्चितकालीन धरना पर बैठना पड़ा. कर्मचारियों की मांगों को लेकर सियासत भी खूब हुई और सियासत हो भी रही है, लेकिन समस्याओं का निवारण नहीं हो पाया.

300 से ज्यादा मजदूर तो दुनिया छोड़ गए : योगेश कमानी का कहना है कि जयपुर मेटल्स के 300 से ज्यादा मजदूर और कर्मचारी तो धरना देते हुए ही दुनिया छोड़ गए हैं. अब 1200 कर्मचारी बचे हैं. उनमें से भी 200 से ज्यादा कर्मचारी तो ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों से थे, जिनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों से थे जो अब यहां नहीं आते और हमारा उनसे संपर्क भी नहीं हो पता है.

7 दिसंबर दिन रविवार को भी धरना जारी रहा (ETV Bharat Jaipur)

जीवन-यापन के लिए दूसरे काम कर रहे मजदूर : योगेश कमानी ने बताया कि जयपुर मेटल्स के कर्मचारी और मजदूर परिवार पालने और जीवन-यापन के लिए अब दूसरे काम कर रहे हैं. कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है. 25 साल पहले जो कर्मचारी जवान थे, आज वह बुढ़ापे की दहलीज पर खड़े हैं और जो बुढ़ापे की दहलीज पर थे, वह दुनिया छोड़ चुके हैं, लेकिन जो कर्मचारी बचे हैं उनमें से भी जिन्हें समय मिलता है, वो दो-तीन घंटा धरने में आकर बैठते हैं और फिर चले जाते हैं. इस उम्मीद में कि कभी तो उनकी फरियाद सुनी जाएगी और मुआवजा दिया जाएगा.

सुबह दफ्तर आए तो बोले- कंपनी बंद हो गई, अपने घर जाओ : जयपुर मेटल्स के कर्मचारी राकेश गोस्वामी का कहना है कि सब कुछ ठीक चल रहा था. सुबह दफ्तर आए तो बाहर बोर्ड लगा दिया गया कि कंपनी बंद कर दी गई है. अपने घर चले जाओ. हमने अपनी मांगों के लिए आंदोलन किया. कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर 2005 में धरना शुरू किया. कई सरकारें आईं और कई चली गईं. सबने सिर्फ आश्वासन दिया, कोई नतीजा नहीं निकला. अब जयपुर मेटल्स का मामला प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है, लेकिन सरकार भी इसमें कम दोषी नहीं है. सरकार ने अपना हिस्सा लेकर जयपुर मेटल्स की संपत्ति प्राइवेट कंपनी को बेचने के आदेश दे दिए हैं, लेकिन मजदूरों के मुआवजा के लिए कोई आवाज नहीं उठाई गई.

एक अन्य कर्मचारी अशोक गुप्ता का कहना है कि वे इस उम्मीद में रोजाना धरने में आते हैं कि कभी तो उनकी बात सुनी जाएगी. लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला. अभी भी इंतजार है कि कर्मचारियों को उनका वाजिब हक मिले. इसी उम्मीद में धरने में आकर बैठते हैं.

कर्मचारियों के हकों के लिए हम सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं : वहीं, इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रविवार को जयपुर मेटल्स कर्मचारियों और मजदूरों को 15-15 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग को लेकर धरना दिया था और सरकार को चेतावनी दी थी कि कर्मचारियों की अनदेखी नहीं होने देंगे. जब तक कर्मचारियों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तब तक जयपुर मेटल्स की संपत्ति को बेचने नहीं देंगे. प्रताप सिंह का कहना है कि जयपुर मेटल की संपत्ति की आज बाजार कीमत 2000 करोड़ से ज्यादा है. ऐसे में कर्मचारियों को 15-15 लाख रुपये दिया जाए.