Jaipur Kite Festival : मकर संक्रांति पर फेस्टिव टूरिज्म का रंग, देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए 'पतंगबाजी आला-कार्ट'
जयपुर के कई प्रमुख होटलों ने इस बार मकर संक्रांति को एक संपूर्ण अनुभव में ढालते हुए 'पतंगबाजी आला-कार्ट' तैयार किया है.
Published : January 13, 2026 at 6:06 PM IST
जयपुर: मकर संक्रांति पर जयपुर की पतंगबाजी अब केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि फेस्टिव टूरिज्स की पहचान बनती जा रही है. इसी कड़ी में जयपुर के कई प्रमुख होटलों ने इस बार त्योहार को एक संपूर्ण अनुभव में ढालते हुए 'पतंगबाजी आला-कार्ट' तैयार किया है. छतों पर सजे काइट फेस्टिवल, म्यूजिक, पारंपरिक और फ्यूजन स्वादों से भरे मेनू, लाइव स्नैक्स काउंटर और गुलाबी शहर के मनोरम दृश्य ये सभी मिलकर मकर संक्रांति को देशी-विदेशी पावणों के लिए यादगार बनाएंगे.
फेस्टिव टूरिज्म का नया मॉडल : राजस्थान पर्यटन के लिए सर्दियों का मौसम हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है. होटल इंडस्ट्री अब त्योहारों को डेस्टिनेशन एक्सपीरियंस में बदलकर सैलानियों को स्थानीय संस्कृति से जोड़ने पर जोर दे रही है. पतंगबाजी, 'वो काटा…वो मारा' की गूंज और पारंपरिक स्वाद ने जयपुर की मकर संक्रांति को एक खास पहचान दी है.
पतंगबाजी के लिए सजाया टैरिस : जयपुर के होटल्स में 14 और 15 जनवरी को काइट फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है. आमेर रोड स्थित एक होटल मैनेजर सूर्यभान सिंह ने बताया कि दोपहर से मेहमानों का आगमन शुरू होगा. पतंग, डोर, बैठने की व्यवस्थाएं और बच्चों के लिए विशेष जोन बनाए गए हैं. पूरा सेटअप होटल की टेरिस पर तैयार किया गया है, जहां से गुलाबी शहर की छटा और आसमान में लहराती रंग-बिरंगी पतंगों के साथ उत्सव एंजॉय किया जा सकेगा.
पढ़ें : Mewar Makar Sankranti : ऑपरेशन सिंदूर थीम वाली पतंगों से आसमान में दिखेगी देशभक्ति की 'उड़ान'
पतंगबाजी के बाद आतिशबाजी : दिनभर की मस्ती के बाद शाम को आतिशबाजी और विश लैंप प्रोग्राम भी रखा गया है. यहां टैरिस से लोग जयपुर शहर की मकर संक्रांति की मनमोहक शाम का नजारा भी देख सकेंगे, जहां आसमान में हर छत से होती हुई आतिशबाजी का नजारा और आसमान में उड़ते विश लैंप को कमरे में कैद करने का भी मौका मिलेगा. सूर्यभान ने बताया कि इस पूरे पैकेज का शुल्क 2999 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है, जिसमें काइट फेस्टिवल, स्नैक्स, लंच बुफे और डेज़र्ट शामिल हैं.
पढ़ें : जयपुर में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का क्रेज, बाजार पारंपरिक मांझा और आधुनिक चरखी से सजे
सर्दी के मौसम का चटपटा स्वाद : होटल के शैफ मदन बताते हैं कि सर्दियों में मेहमानों को गर्मागर्म, चटपटा और स्पाइसी खाना पसंद आता है. इसी को ध्यान में रखते हुए मेनू तैयार किया गया है, जिसमें देशी स्वाद के साथ हल्का फ्यूजन भी शामिल है, ताकि विदेशी मेहमान भी इस अनुभव का आनंद ले सकें.
बहरहाल, मकर संक्रांति पर जयपुर के होटल्स की ये पहल दर्शाती है कि किस तरह पारम्परिक त्योहार, स्वाद और पर्यटन को जोड़कर एक नया फेस्टिव टूरिज़्म अनुभव रचा जा सकता है. पतंगों से सजा आसमान, छतों से दिखता गुलाबी शहर और थाली में जायकेदार व्यंजन ये संगम न सिर्फ देशी, बल्कि विदेशी सैलानियों को भी राजस्थान की सांस्कृतिक आत्मा से जोड़ेगा.