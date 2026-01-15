ETV Bharat / bharat

JLF 2026 : जावेद अख्तर बोले- सेकुलरिज्म का क्रैश कोर्स नहीं, अमेरिका और वेनेजुएला पर कही बड़ी बात

गीतकार जावेद अख्तर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में गीतकार जावेद अख्तर का सत्र खासा चर्चा में रहा. अपनी चर्चित कृति पॉइंट्स ऑफ व्यू के जरिए जावेद अख्तर ने समकालीन समाज को आकार देने वाले विचारों, विश्वासों और विरोधाभासों पर गहन चिंतन पेश किया. इस इंटरएक्टिव सत्र में वे राइटर वरीशा फरासत के साथ संवाद में नजर आए, जहां भाषा, अभिव्यक्ति और बदलते समय में सच कहने की जिम्मेदारी जैसे विषयों पर खुलकर बातचीत हुई. इस दौरान अमेरिका और वेनेजुएला के बीच के ताल्लुकात पर भी उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से अपनी बात कही. जावेद अख्तर ने कहा कि जो कुछ ट्रंप सोच रहे हैं, वह 30 करोड़ अमेरिकी नागरिकों की सोच नहीं हो सकती है. उन्होंने कहा कि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि नो रूलर कैन बी जैनुअली कम्युनल, क्योंकि किसी शासक का पहला काम ताकत होती है और वह इस काम को करेगा जो उसकी ताकत को ला सके. जावेद अख्तर ने कहा कि मेरा मानना है कि किसी पॉलिटिशियन का कम्युनल होना भी कमिटमेंट है. जावेद अख्तर ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) सत्र के दौरान जावेद अख्तर ने सेक्युलरिज्म को लेकर अपने स्पष्ट और बेबाक विचार रखे. उन्होंने कहा कि 'सेक्युलर का कोई क्रैश कोर्स नहीं होता. कोई इसे सिखाने का दावा करता है तो वह फेक होगा. सेक्युलर सोच इंसान को अपने आसपास के माहौल से मिलती है.' उन्होंने बताया कि उन्हें यह मूल्य अपने नाना-नानी से मिले, जो पढ़े-लिखे नहीं थे, लेकिन जीवन मूल्यों से भरपूर थे.