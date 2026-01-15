ETV Bharat / bharat

JLF 2026 : जावेद अख्तर बोले- सेकुलरिज्म का क्रैश कोर्स नहीं, अमेरिका और वेनेजुएला पर कही बड़ी बात

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के पहले दिन गीतकार जावेद अख्तर का सेशन चर्चा में रहा.

गीतकार जावेद अख्तर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 15, 2026 at 5:27 PM IST

जयपुर: लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में गीतकार जावेद अख्तर का सत्र खासा चर्चा में रहा. अपनी चर्चित कृति पॉइंट्स ऑफ व्यू के जरिए जावेद अख्तर ने समकालीन समाज को आकार देने वाले विचारों, विश्वासों और विरोधाभासों पर गहन चिंतन पेश किया. इस इंटरएक्टिव सत्र में वे राइटर वरीशा फरासत के साथ संवाद में नजर आए, जहां भाषा, अभिव्यक्ति और बदलते समय में सच कहने की जिम्मेदारी जैसे विषयों पर खुलकर बातचीत हुई.

इस दौरान अमेरिका और वेनेजुएला के बीच के ताल्लुकात पर भी उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से अपनी बात कही. जावेद अख्तर ने कहा कि जो कुछ ट्रंप सोच रहे हैं, वह 30 करोड़ अमेरिकी नागरिकों की सोच नहीं हो सकती है. उन्होंने कहा कि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि नो रूलर कैन बी जैनुअली कम्युनल, क्योंकि किसी शासक का पहला काम ताकत होती है और वह इस काम को करेगा जो उसकी ताकत को ला सके. जावेद अख्तर ने कहा कि मेरा मानना है कि किसी पॉलिटिशियन का कम्युनल होना भी कमिटमेंट है.

जावेद अख्तर ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

सत्र के दौरान जावेद अख्तर ने सेक्युलरिज्म को लेकर अपने स्पष्ट और बेबाक विचार रखे. उन्होंने कहा कि 'सेक्युलर का कोई क्रैश कोर्स नहीं होता. कोई इसे सिखाने का दावा करता है तो वह फेक होगा. सेक्युलर सोच इंसान को अपने आसपास के माहौल से मिलती है.' उन्होंने बताया कि उन्हें यह मूल्य अपने नाना-नानी से मिले, जो पढ़े-लिखे नहीं थे, लेकिन जीवन मूल्यों से भरपूर थे.

उर्दू और संस्कृत के जन्म पर कही यह बात : भाषा और संस्कृति पर बात करते हुए जावेद अख्तर ने कहा कि संस्कृत पहले आई या उर्दू, यह सवाल ही गलत है. संस्कृत हजारों साल पुरानी भाषा है, जबकि उर्दू अपेक्षाकृत नई है. उन्होंने तमिल को दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषा बताया और कहा कि उर्दू की तुलना इस संदर्भ में नहीं की जा सकती.

फिल्म इंडस्ट्री में आए बदलावों पर भी उन्होंने अपने अनुभव साझा किए. जावेद अख्तर ने कहा कि आज की फिल्म इंडस्ट्री पहले की तुलना में कहीं अधिक मैच्योर और ऑर्गनाइज हो चुकी है. उन्होंने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि जब वे असिस्टेंट डायरेक्टर थे, तब उन्हें जूते-चप्पल लाने जैसे काम करने पड़ते थे, जबकि आज फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर का नाम अभिनेता के बाद लिया जाता है.

सत्र के दौरान उनके चश्मा न पहनने को लेकर पूछे गए सवाल पर भी उन्होंने अपने खास अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा कि अच्छे चेहरों को देखें और अच्छी नीयत रखें, चश्मा नहीं लगेगा. इस हल्के-फुल्के जवाब ने श्रोताओं को खूब गुदगुदाया.

सामाजिक विमर्श - पॉइंट्स ऑफ व्यू : 'जावेद अख्तर- पॉइंट्स ऑफ व्यू' सत्र में प्रेम, देशभक्ति, असहमति, सिनेमा और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे विषयों पर उनके विचारों ने दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया. यह सत्र न केवल साहित्य प्रेमियों के लिए, बल्कि समकालीन सामाजिक विमर्श में रूचि रखने वालों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण और प्रेरक साबित हुआ.

