ETV Bharat / bharat

JLF 2026: पोलैंड के उप PM बोले- पुतिन का तीन दिन का स्पेशल ऑपरेशन रूस के लिए घातक साबित हुआ

पोलैंड के उप प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुए और रूस-यूक्रेन युद्ध, यूरोप की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी.

JLF 2026
JLF में पोलैंड के उप प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 18, 2026 at 2:15 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: JLF 2026 में आज एक महत्वपूर्ण सत्र में पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की ने रूस-यूक्रेन युद्ध, यूरोप की सुरक्षा और वैश्विक राजनीति पर विचार व्यक्त किए. सत्र का विषय 'A Continent in Crisis: Russia, Ukraine and the European Story' था, जिसमें सिकोरस्की ने नवतेज सरना के साथ बातचीत की.

पुतिन की गलती और युद्ध का लंबा खिंचना: सिकोरस्की ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले को महज तीन दिन का 'स्पेशल ऑपरेशन' समझा था, लेकिन यह लंबा और विनाशकारी युद्ध बन गया है. इसका खामियाजा अब रूस खुद भुगत रहा है, जहां अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं और हजारों सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं. उन्होंने पुतिन पर अहम और अहंकार को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया, जिससे अन्य देशों की जियोपॉलिटिक्स प्रभावित हो रही है.

पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- जेएलएफ 2026: गांधी, सावरकर और जिन्ना पर हुई चर्चा, राष्ट्र निर्माण में भूमिका पर हुई बात

यूक्रेन की पीड़ा और लोगों से अपील: यूक्रेन के लोगों की स्थिति पर बोलते हुए सिकोरस्की ने बताया कि युद्ध ने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया है, हजारों मौतें, शहर तबाह और लोग माइनस 20 डिग्री की ठंड में बिजली व बुनियादी सुविधाओं के बिना जी रहे हैं. उन्होंने यूक्रेनियों से अपील की कि वे हिम्मत न हारें और अपनी संस्कृति व आजादी की रक्षा के लिए डटे रहें. रूस और चीन की बढ़ती नजदीकी पर चिंता जताते हुए सिकोरस्की ने कहा कि रूस धीरे-धीरे चीन पर आर्थिक रूप से निर्भर होता जा रहा है, जो लंबे समय में उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है.

यूरोप की सुरक्षा और नाटो की भूमिका: नाटो और यूरोप की सुरक्षा पर उन्होंने जोर दिया कि अब यूरोपीय देशों को अपनी रक्षा व्यवस्था खुद मजबूत करनी होगी. पोलैंड समेत कई देशों ने रक्षा बजट बढ़ाया है और यूक्रेन को सैन्य मदद दी है. पोलैंड यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाले शुरुआती देशों में शामिल रहा है. यूक्रेनी शरणार्थियों के बारे में सिकोरस्की ने बताया कि लाखों यूक्रेनी पोलैंड पहुंचे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था और समाज पर दबाव पड़ा है, लेकिन मानवीय आधार पर पोलैंड ने पूरी मदद की है. उन्होंने याद दिलाया कि यूक्रेन ने 1994 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार छोड़ दिया था और बदले में सुरक्षा की गारंटी मिली थी, लेकिन आज उसी की सीमाओं का उल्लंघन हो रहा है, जिससे अंतरराष्ट्रीय भरोसे पर सवाल उठते हैं.

इसे भी पढ़ें- जेएलएफ 2026: भारत में कंटेंट पर रोक लगाना नामुमकिन, यहां की ऑडियंस दुनिया में सबसे तेज - वीर दास

अमेरिका-यूरोप संबंध और भविष्य की चर्चा: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अमेरिका-यूरोप संबंधों में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए यूरोप को अब अपनी सुरक्षा में ज्यादा आत्मनिर्भर बनना चाहिए. सत्र में यूरोपियन यूनियन की साझा रक्षा नीति, ड्रोन व साइबर हमले, हाइब्रिड वॉर, चीन की भूमिका और भविष्य की वैश्विक राजनीति पर भी चर्चा हुई. यह सत्र जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में वैश्विक संकटों पर गहन बहस का हिस्सा रहा, जो 15 से 19 जनवरी तक चल रहा है.

इसे भी पढ़ें- JLF 2026: कैलाश सत्यार्थी ने ट्रंप के नोबेल पुरस्कार के क्रेज पर कसा तंज, बांग्लादेश की स्थिति पर जताई चिंता

इसे भी पढ़ें- जेएलएफ 2026: अमीश त्रिपाठी बोले- युवा अपनी अलग शैली में संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ रहे हैं

इसे भी पढ़ें- जेएलएफ 2026: गौर गोपाल दास बोले- सपनों और अपनों में संतुलन ही असली चुनौती

इसे भी पढ़ें- जेएलएफ: गाजा संकट पर बोले लेखक अवि शलाइम, 'भूख को हथियार की तरह इस्तेमाल करना नरसंहार'

TAGGED:

RUSSIA UKRAINE WAR
VLADIMIR PUTIN
RADOSłAW SIKORSKI
विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की
JAIPUR LITERATURE FESTIVAL 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.