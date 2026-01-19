ETV Bharat / bharat

'कल्चरल मजदूर' बनती Gen Z : ब्रांड, एल्गोरिदम और दिखावे की दौड़ में उलझी नई पीढ़ी

जेन Z की 'क्रांति' : वहीं, रिया चोपड़ा ने Gen Z को लेकर कहा कि जिसे 'Gen Z की क्रांति' कहा जा रहा है, वो असल में उन व्यवस्थाओं के खिलाफ आंदोलन है जो अब युवाओं के लिए काम नहीं कर रहीं. उन्होंने कहा कि मिलेनियल्स और Gen Z एक ऐसी स्थायी संकट की स्थिति (परमाक्राइसिस) में जी रहे हैं, जहां हेल्थ सिस्टम, राजनीति और जलवायु सब जगह विफलताएं साफ दिखती हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि दिल्ली में प्रदूषण सबको दिखता है, लेकिन समाधान नजर नहीं आता. ऐसे में युवाओं को लगता है कि अगर कुछ बदलना है, तो उन्हें खुद ही आगे आना होगा, यही सोच इन आंदोलनों को ताकत देती है.

उनके मुताबिक भारतीय समाज इस तरह बना है कि वो विकास की बातें सुनना पसंद करता है, लेकिन जब असली परिवर्तन की बात आती है, तो उसका विरोध करता है. उन्होंने कहा कि राजनीति का उद्देश्य कभी समाज को बदलना था, लेकिन आज समाज ने ही राजनीति और संस्थानों को अपने हिसाब से ढाल लिया है. डिजिटल संस्कृति पर उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्तर पर ये बहुत परिवर्तनकारी है, लेकिन सामूहिक रूप से समाज अब भी बदलाव से डरता है.

प्रगति चाहिए, बदलाव नहीं : जेएलएफ में हुए एक खास सेशन में जनरेशन Z, मिलेनियल्स और आज के बदलते समाज पर खुलकर बातचीत हुई. इस चर्चा में सब्जेक्ट एक्सपर्ट संतोष देसाई, लेखक अनुराग माइनस वर्मा और जर्नलिस्ट रिया चोपड़ा ने चिराग ठक्कर के साथ बातचीत की. इस दौरान संतोष देसाई ने कहा कि भारत खुद को महाशक्ति मानता है, लेकिन असल समस्या ये है कि हम प्रगति तो चाहते हैं, बदलाव नहीं.

जयपुर: जेएलएफ में हुए सत्र के दौरान जेनरेशन Z की सामाजिक-सांस्कृतिक भूमिका पर तीखी टिप्पणी करते हुए क्रिएटर और लेखक अनुराग माइनस वर्मा ने इस पीढ़ी को 'कल्चरल मजदूर' बताया. उन्होंने कहा कि जेन Z आज एल्गोरिदम, ब्रांड और ट्रेंड के दबाव में जी रही है, जहां पहचान कंज्यूमैरिज्म से तय हो रही है और सच से ज्यादा दिखावे की दौड़ हावी हो गई है. उन्होंने कहा कि मोबाइल और स्क्रीन के बढ़ते असर, ऑनलाइन-ऑफलाइन जीवन के टकराव और सोशल मीडिया की राजनीति ने युवाओं को वास्तविक जीवन से दूर कर दिया है और यही आज के समय की सबसे बड़ी विडंबना बनती जा रही है.

हर राज्य की अलग जेन Z : वहीं, अनुराग माइनस वर्मा ने कहा कि Gen Z कोई एक जैसी पीढ़ी नहीं है. दिल्ली का कोई युवा टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट में जाने के लिए उत्साहित हो सकता है, तो राजस्थान का कोई सपना चौधरी के लिए. मुंबई का कोई Gen Z जोहरान ममदानी का फैन हो सकता है, तो राजस्थान का कोई अशोक गहलोत का.

उन्होंने कहा कि हर राज्य, हर समाज की अपनी जातिगत और वर्गीय सच्चाइयां हैं. इसलिए Gen Z को एक ही खांचे में रखकर 'क्रांति' की बात करना आसान नहीं है. हां, बिहार और राजस्थान में पेपर लीक के खिलाफ जो आंदोलन हुए, वे भी Gen Z की ही लड़ाई है. भले ही वे राष्ट्रीय स्तर पर 'ग्लैमरस क्रांति' न कहलाएं.

डिजिटल आजादी और रिश्तों का टकराव : सेशन में डिजिटल दुनिया के रिश्तों पर असर पर भी चर्चा हुई. अनुराग ने कहा कि ट्विटर और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ पुरुष समूहों में जेंडर को लेकर नफरत भरी भाषा बढ़ रही है. ऑफलाइन बातचीत कम होती जा रही है और सिर्फ ऑनलाइन संवाद ने जेंडर के बीच दूरी और बढ़ा दी है.

उन्होंने बताया कि डेटिंग ऐप्स के बावजूद भारत में शादियां आज भी ज्यादातर अपनी ही जाति और वर्ग में हो रही हैं, जहां माता-पिता और समाज की मंजूरी सबसे अहम है. अनुराग ने कहा कि डिजिटल आजादी के बावजूद समाज का एल्गोरिदम नहीं बदला. छोटे शहरों में डेटिंग ऐप्स आज भी शक की नजर से देखे जाते हैं, जबकि मैट्रिमोनियल साइट्स पूरी तरह स्वीकार्य हैं. इंटरनेट जिसे बराबरी का मंच माना गया था, उसने असल में जाति, वर्ग और असमानता जैसी ऑफलाइन हायरार्की को ही दोहराया है. उन्होंने इसे 'डिजिटल जाति पुराण' बताया.

पहचान भी अब एल्गोरिदम तय कर रहा : वहीं, संतोष देसाई ने कहा कि आज पहचान 'पिक्सलेटेड' हो गई है. लोग क्या पहनें, क्या खरीदें, क्या पोस्ट करें, इन छोटे-छोटे फैसलों से खुद को हर दिन दोबारा गढ़ रहे हैं, जैसे पूरी जिंदगी अपने ही बीटा वर्जन में चल रही हो. उनके मुताबिक कंज्यूमैरिज्म पहले सेल्फ लव की बात करता है और फिर उसी सेल्फ लव को महंगे दामों पर बेच देता है.

इस पर रिया चोपड़ा ने कहा कि आज कंज्यूमैरिज्म जरूरत नहीं, बल्कि पहचान का जरिया बन चुका है. टोट बैग, ब्रांड्स और 'बाय नाउ, पे लेटर' जैसी स्कीमें युवाओं को बेफिक्र खर्च की तरफ धकेल रही हैं, जिसका असर पर्यावरण और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है. सेशन के आखिर में वक्ताओं ने माना कि डिजिटल दुनिया ने बोलने की आजादी जरूर दी है, लेकिन रिश्ते, सच और पहचान पहले से ज्यादा उलझ गए हैं. अब जरूरत है कि समाज एल्गोरिदम को समझे और इंसानी संवाद को दोबारा केंद्र में लाए.