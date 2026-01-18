JLF 2026 : पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ बोले- जमानत अपवाद नहीं, नियम होना चाहिए, उमर खालिद मामले में दिया बड़ा बयान

JLF 2026 : पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ बोले- जमानत अपवाद नहीं, नियम होना चाहिए, उमर खालिद मामले में दिया बड़ा बयान
पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या मुकदमों में देरी है.
Published : January 18, 2026 at 5:29 PM IST
जयपुर: राजस्थान में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के सत्र 'Ideas of Justice' में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी के बीच न्याय व्यवस्था से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर बातचीत हुई. चर्चा का केंद्र जमानत, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, अदालतों की कार्यप्रणाली, निचली अदालतों की स्थिति और न्यायपालिका में पारदर्शिता रहा. सत्र की शुरुआत उमर खालिद से जुड़े मामले के सवाल से हुई. इस पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय कानून की बुनियाद इस सिद्धांत पर टिकी है कि जब तक किसी पर दोष साबित न हो, वह निर्दोष माना जाता है.
उन्होंने कहा कि प्री-ट्रायल जमानत को सजा का विकल्प नहीं बनाया जा सकता. अगर कोई व्यक्ति पांच-सात साल तक जेल में रहकर आखिर में बरी हो जाए, तो उसके खोए हुए समय की भरपाई असंभव है. जमानत से सिर्फ तीन हालात में इनकार किया जा सकता है, अगर आरोपी से समाज को गंभीर खतरा हो. उसके फरार होने का डर हो या वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता हो, इन परिस्थितियों के अलावा जमानत देना आरोपी का संवैधानिक अधिकार है.
पढ़ें. JLF 2026: प्रसून जोशी ने एआई पर दो टूक राय रखी, बोले- एआई एक टूल है, एक्सप्रेशन नहीं
21 हजार जमानत याचिकाओं का निपटारा : भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या मुकदमों में देरी है. संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में तेज और समय पर सुनवाई का अधिकार भी शामिल है. अगर मुकदमा एक या तीन साल में पूरा नहीं हो सकता तो जमानत से इनकार करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. उन्होंने अपने कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में करीब दो साल में 21 हजार जमानत याचिकाओं का निपटारा किया और कई बार देर रात तक सुनवाई कर राहत दी.
पढे़ं. जेएलएफ 2026: गौर गोपाल दास बोले- सपनों और अपनों में संतुलन ही असली चुनौती
मुकदमे के खत्म होने तक न्याय का कोई मतलब नहीं : राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों पर उन्होंने कहा कि कई कानून ऐसे हैं, जिनमें निर्दोषता की धारणा उलट जाती है और आरोपी को लगभग दोषी मान लिया जाता है. अदालतों की जिम्मेदारी है कि वे जांच करें कि मामला सच में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है या नहीं और हिरासत उस खतरे के अनुपात में है या नहीं. अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग सालों तक जेल में रह जाते हैं और मुकदमे के खत्म होने तक न्याय का कोई मतलब नहीं बचता.
पढ़ें. JLF 2026: कैलाश सत्यार्थी ने ट्रंप के नोबेल पुरस्कार के क्रेज पर कसा तंज, बांग्लादेश की स्थिति पर जताई चिंता
जिला और सत्र न्यायालयों में जमानत को लेकर डर : न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने पवन खेड़ा के मामले को लेकर कहा कि गिरफ्तारी की आशंका के बीच सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई कर संरक्षण दिया था. अक्सर ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं देता, जबकि सच्चाई ये है कि कई मामलों में अदालत ने समय पर दखल देकर नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा की है. निचली अदालतों की स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि जिला और सत्र न्यायालयों में जमानत देने को लेकर डर का माहौल है.
पढे़ं. जेएलएफ: गाजा संकट पर बोले लेखक अवि शलाइम, 'भूख को हथियार की तरह इस्तेमाल करना नरसंहार'
मजबूत और पारदर्शी व्यवस्था जरूरी : कई जज सोचते हैं कि अगर उन्होंने किसी संवेदनशील मामले में जमानत दी तो उनकी नीयत पर सवाल उठेंगे. इसी डर की वजह से छोटे स्तर पर निपट सकने वाले मामले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, जिससे शीर्ष अदालत पर बोझ बढ़ जाता है. सुप्रीम कोर्ट को हर साल करीब 70 हजार मामलों से निपटना पड़ता है. जज भी समाज से ही आते हैं, लेकिन ऊंचे पद पर बैठे लोगों से ऊंचे नैतिक मानकों की उम्मीद होती है. भ्रष्टाचार किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है और दोषी न्यायाधीशों को जवाबदेह बनाने के लिए मजबूत और पारदर्शी व्यवस्था जरूरी है.
पढ़ें. जेएलएफ 2026: अमीश त्रिपाठी बोले- युवा अपनी अलग शैली में संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ रहे हैं
कॉलेजियम में स्वतंत्र सदस्यों को शामिल करने पर जोर : वहीं, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया पर उन्होंने अपने कार्यकाल का एक अनुभव साझा किया. उन्होंने कहा कि जब एक हाईकोर्ट जज की नियुक्ति पर सरकार ने आपत्ति जताई और वजह उम्मीदवार की सेक्सुअल आईडेंटिटी बताई गई थी. उन्होंने साफ कहा कि किसी व्यक्ति की सेक्सुअल आईडेंटिटी का उसकी योग्यता या न्याय करने की क्षमता से कोई संबंध नहीं है. ऐसी सोच लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है. उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता और कॉलेजियम में स्वतंत्र सदस्यों को शामिल करने की जरूरत पर जोर दिया.
पढ़ें. JLF में सुधा मूर्ति ने खोला राज, बताया-आखिर क्यों लिखनी शुरू की कहानियां
आम नागरिक के रूप में जीवन जीना चुना : सेवानिवृत्ति के बाद पद स्वीकार करने के मुद्दे पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं. उन्होंने खुद मानवाधिकार आयोग जैसे पद स्वीकार नहीं किए और आम नागरिक के रूप में जीवन जीना चुना. उनका मानना है कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद राज्यसभा या अन्य राजनीतिक पद स्वीकार करना चिंता का विषय है और इसके लिए एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए.
पढ़ें. जेएलएफ 2026: अमीश त्रिपाठी बोले- युवा अपनी अलग शैली में संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ रहे हैं
सत्र के आखिर में उन्होंने कहा कि मैरिटल रेप अब तक अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं हुआ है और वो खुद भी अपने पूरे कार्यकाल में इस पर काम नहीं कर पाए. भारतीय न्याय प्रणाली जीवंत है, लेकिन पूरी तरह परिपूर्ण नहीं है. लोकतंत्र में संस्थाएं अपनी गलतियों से सीखकर बेहतर बनती हैं. उन्होंने दोहराया कि जमानत अपवाद नहीं, नियम होना चाहिए, क्योंकि यही संवैधानिक न्याय और नागरिक स्वतंत्रता की असली पहचान है.
पढ़ें. जेएलएफ 2026 : मानसिक बीमारियों पर संवाद जरूरी, वक्ताओं का सामाजिक भूमिका पर जोर...ट्रंप की सोच पर भी चर्चा