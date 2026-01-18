ETV Bharat / bharat

JLF 2026 : पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ बोले- जमानत अपवाद नहीं, नियम होना चाहिए, उमर खालिद मामले में दिया बड़ा बयान

जयपुर: राजस्थान में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के सत्र 'Ideas of Justice' में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और वरिष्ठ पत्रकार वीर सांघवी के बीच न्याय व्यवस्था से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर बातचीत हुई. चर्चा का केंद्र जमानत, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, अदालतों की कार्यप्रणाली, निचली अदालतों की स्थिति और न्यायपालिका में पारदर्शिता रहा. सत्र की शुरुआत उमर खालिद से जुड़े मामले के सवाल से हुई. इस पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय कानून की बुनियाद इस सिद्धांत पर टिकी है कि जब तक किसी पर दोष साबित न हो, वह निर्दोष माना जाता है.

उन्होंने कहा कि प्री-ट्रायल जमानत को सजा का विकल्प नहीं बनाया जा सकता. अगर कोई व्यक्ति पांच-सात साल तक जेल में रहकर आखिर में बरी हो जाए, तो उसके खोए हुए समय की भरपाई असंभव है. जमानत से सिर्फ तीन हालात में इनकार किया जा सकता है, अगर आरोपी से समाज को गंभीर खतरा हो. उसके फरार होने का डर हो या वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता हो, इन परिस्थितियों के अलावा जमानत देना आरोपी का संवैधानिक अधिकार है.

पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, सुनिए क्या कहा... (ETV Bharat Jaipur)

21 हजार जमानत याचिकाओं का निपटारा : भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या मुकदमों में देरी है. संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में तेज और समय पर सुनवाई का अधिकार भी शामिल है. अगर मुकदमा एक या तीन साल में पूरा नहीं हो सकता तो जमानत से इनकार करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. उन्होंने अपने कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में करीब दो साल में 21 हजार जमानत याचिकाओं का निपटारा किया और कई बार देर रात तक सुनवाई कर राहत दी.

मुकदमे के खत्म होने तक न्याय का कोई मतलब नहीं : राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों पर उन्होंने कहा कि कई कानून ऐसे हैं, जिनमें निर्दोषता की धारणा उलट जाती है और आरोपी को लगभग दोषी मान लिया जाता है. अदालतों की जिम्मेदारी है कि वे जांच करें कि मामला सच में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है या नहीं और हिरासत उस खतरे के अनुपात में है या नहीं. अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग सालों तक जेल में रह जाते हैं और मुकदमे के खत्म होने तक न्याय का कोई मतलब नहीं बचता.

जिला और सत्र न्यायालयों में जमानत को लेकर डर : न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने पवन खेड़ा के मामले को लेकर कहा कि गिरफ्तारी की आशंका के बीच सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई कर संरक्षण दिया था. अक्सर ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं देता, जबकि सच्चाई ये है कि कई मामलों में अदालत ने समय पर दखल देकर नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा की है. निचली अदालतों की स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि जिला और सत्र न्यायालयों में जमानत देने को लेकर डर का माहौल है.