JLF 2026 : शोभा डे बोलीं- रिश्तों और नारी स्वतंत्रता पर चुप्पी टूटे, ईरान को लेकर दिया बड़ा बयान

लेखिका शोभा डे ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: आज के दौर में इंटिमेसी और महिलाओं की 'शर्म' जैसी सामाजिक सोच पर खुलकर बात करना सबसे जरूरी है. समाज इन विषयों पर लंबे समय से चुप्पी बनाए हुए है, जबकि बदलते समय में इन पर चर्चा और भी जरूरी हो गई है. ये कहना है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में पहुंचीं लेखिका शोभा डे का. उन्होंने कहा कि तकनीक के बढ़ते असर के बीच युवा पीढ़ी रिश्तों के असली मतलब, आत्मसम्मान और अपने शरीर और भावनाओं को समझने से दूर होती जा रही है. खास तौर पर लड़कियों को बचपन से ही अपने शरीर और इच्छाओं को लेकर शर्म करना सिखाया जाता है. 'शर्म' जैसे शब्द मासूम दिमाग में बिठा दिए जाते हैं, जिससे लड़कियां अपने विचार और भावनाएं दबाने लगती हैं. वो खुद एक हिंदू महिला हैं और अर्द्धनारीश्वर की अवधारणा को मानती हैं. फेमिनिन एनर्जी और मस्क्यूलिने दोनों विश्व में आवश्यक है. JLF के मंच पर लेखिका शोभा डे (ETV Bharat Jaipur) ईरान की महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता : शोभा डे ने साफ कहा कि ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, बल्कि दुनिया भर में महिलाओं को अपनी आवाज उठाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है. समाज आज भी महिलाओं की स्वतंत्र सोच और खुलकर बोलने की आदत से असहज महसूस करता है. उन्होंने ईरान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता जताते हुए कहा कि वैश्विक राजनीति के नाम पर मानवाधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. निर्दोष महिलाओं के साथ जो हो रहा है, वो बेहद शर्मनाक है और दुनिया को इस पर चुप नहीं रहना चाहिए.