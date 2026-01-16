JLF 2026 : शोभा डे बोलीं- रिश्तों और नारी स्वतंत्रता पर चुप्पी टूटे, ईरान को लेकर दिया बड़ा बयान
ईरान में महिलाओं पर अत्याचार. शोभा डे ने कहा- वैश्विक राजनीति के नाम पर मानवाधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.
Published : January 16, 2026 at 4:31 PM IST
जयपुर: आज के दौर में इंटिमेसी और महिलाओं की 'शर्म' जैसी सामाजिक सोच पर खुलकर बात करना सबसे जरूरी है. समाज इन विषयों पर लंबे समय से चुप्पी बनाए हुए है, जबकि बदलते समय में इन पर चर्चा और भी जरूरी हो गई है. ये कहना है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में पहुंचीं लेखिका शोभा डे का.
उन्होंने कहा कि तकनीक के बढ़ते असर के बीच युवा पीढ़ी रिश्तों के असली मतलब, आत्मसम्मान और अपने शरीर और भावनाओं को समझने से दूर होती जा रही है. खास तौर पर लड़कियों को बचपन से ही अपने शरीर और इच्छाओं को लेकर शर्म करना सिखाया जाता है. 'शर्म' जैसे शब्द मासूम दिमाग में बिठा दिए जाते हैं, जिससे लड़कियां अपने विचार और भावनाएं दबाने लगती हैं. वो खुद एक हिंदू महिला हैं और अर्द्धनारीश्वर की अवधारणा को मानती हैं. फेमिनिन एनर्जी और मस्क्यूलिने दोनों विश्व में आवश्यक है.
ईरान की महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता : शोभा डे ने साफ कहा कि ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, बल्कि दुनिया भर में महिलाओं को अपनी आवाज उठाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है. समाज आज भी महिलाओं की स्वतंत्र सोच और खुलकर बोलने की आदत से असहज महसूस करता है. उन्होंने ईरान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता जताते हुए कहा कि वैश्विक राजनीति के नाम पर मानवाधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. निर्दोष महिलाओं के साथ जो हो रहा है, वो बेहद शर्मनाक है और दुनिया को इस पर चुप नहीं रहना चाहिए.
बदलाव आया है, लेकिन लड़ाई बाकी : शोभा डे ने इस बात से असहमति जताई कि पिछले 50 सालों में महिलाओं की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया. उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आज महिलाएं पहले से कहीं ज्यादा खुलकर अपनी बात रख रही हैं. सोशल मीडिया ने छोटे शहरों और गांवों की महिलाओं को भी मंच दिया है. उन्होंने शिक्षा को महिला सशक्तिकरण की सबसे मजबूत नींव बताया, लेकिन ये भी माना कि कई परिवार आज भी बेटियों को पढ़ाने के बाद शादी और घर तक ही सीमित कर देते हैं. उन्होंने कहा कि आज भारत में महिलाएं सेना, वायुसेना, कमर्शियल पायलट, प्रशासन और कॉरपोरेट सेक्टर जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं. अब विमान में ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि पायलट महिला हैं, ये सामान्य बात हो गई है.
कानून हैं, लेकिन जानकारी और आर्थिक आजादी जरूरी : शोभा डे ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों के लिए कानून तो मौजूद हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी जानकारी और आर्थिक स्वतंत्रता की कमी एक बड़ी समस्या है. जब तक महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होगी, तब तक वो अपने हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का साहस नहीं कर पाएगी.
बॉलीवुड में काम प्रतिभा से मिलता है : वहीं, संगीतकार ए. आर. रहमान के एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में सांप्रदायिक भावना को लेकर किसी भी नकारात्मक सोच से सहमत नहीं हैं. बॉलीवुड में काम प्रतिभा के आधार पर मिलता है. आखिर में उन्होंने कहा कि उन्हें अगली पीढ़ी से काफी उम्मीदें हैं. महिलाओं में जबरदस्त सहनशक्ति और क्षमता है. इसे कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत बनाकर आगे बढ़ना चाहिए.