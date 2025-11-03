ETV Bharat / bharat

Rajasthan Road Accidents : एक महीने में इन हादसों ने दहलाया, कहीं आग का तांडव तो कहीं रफ्तार बनी जानलेवा

जयपुर: राजस्थान में सड़क हादसों में लोगों की जान जाने का सिलसिला जारी है. कहीं चलती बस में आग लगने से लोगों की मौत हुई तो कहीं तेज रफ्तार का कहर टूटा. बीते एक महीन की ही बात करें तो चार ऐसे बड़े हादसे हुए हैं, जिन्होंने सभी को झकझोर कर रख दिया. इन हादसों में जान गंवाने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं.

सरकार तमाम दावे कर रही है कि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा का कहना है कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है. जयपुर में सोमवार को एक बेकाबू डंपर सड़क पर मौत बनकर दौड़ा. जबकि इससे पहले जैसलमेर, फलोदी और बालोतरा में भीषण सड़क हादसे हो चुके हैं.

जैसलमेर में बस में आग, 26 से अधिक की मौत : इस साल 14 अक्टूबर को जैसलमेर में सवारियों से भरी एक बस में आग लगने से 26 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. जब हादसा हुआ उस समय बस में 35 लोग सवार थे. निजी बस जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी.

फलोदी में दो वाहन टकराए, 15 की मौत : फलौदी जिले के मतोड़ा गांव के पास 2 नवंबर को एक सवारी गाड़ी खड़े ट्रक में जा टकराई. इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दो लोग घायल हुए थे. यह हादसा उस समय हुआ जब सवारी गाड़ी सवार श्रद्धालु कोलायत में धार्मिक यात्रा के बाद जोधपुर लौट रहे थे. इस दौरान उनकी गाड़ी एक खड़े ट्रक से टकरा गई.