Rajasthan Road Accidents : एक महीने में इन हादसों ने दहलाया, कहीं आग का तांडव तो कहीं रफ्तार बनी जानलेवा

जयपुर में बेकाबू डंपर से हादसे के बाद पुराने हादसों के जख्म हुए ताजा. देखिए ये रिपोर्ट...

Jaipur Road Accident
जयपुर सड़क हादसे की तस्वीर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 3, 2025 at 7:14 PM IST

जयपुर: राजस्थान में सड़क हादसों में लोगों की जान जाने का सिलसिला जारी है. कहीं चलती बस में आग लगने से लोगों की मौत हुई तो कहीं तेज रफ्तार का कहर टूटा. बीते एक महीन की ही बात करें तो चार ऐसे बड़े हादसे हुए हैं, जिन्होंने सभी को झकझोर कर रख दिया. इन हादसों में जान गंवाने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं.

सरकार तमाम दावे कर रही है कि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा का कहना है कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है. जयपुर में सोमवार को एक बेकाबू डंपर सड़क पर मौत बनकर दौड़ा. जबकि इससे पहले जैसलमेर, फलोदी और बालोतरा में भीषण सड़क हादसे हो चुके हैं.

पढे़ं : एक किलोमीटर पहले हुए झगड़े के बाद काल बन गया डंपर, जो भी सामने आया उसे उड़ाया, अब तक 14 की मौत

जैसलमेर में बस में आग, 26 से अधिक की मौत : इस साल 14 अक्टूबर को जैसलमेर में सवारियों से भरी एक बस में आग लगने से 26 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. जब हादसा हुआ उस समय बस में 35 लोग सवार थे. निजी बस जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी.

फलोदी में दो वाहन टकराए, 15 की मौत : फलौदी जिले के मतोड़ा गांव के पास 2 नवंबर को एक सवारी गाड़ी खड़े ट्रक में जा टकराई. इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दो लोग घायल हुए थे. यह हादसा उस समय हुआ जब सवारी गाड़ी सवार श्रद्धालु कोलायत में धार्मिक यात्रा के बाद जोधपुर लौट रहे थे. इस दौरान उनकी गाड़ी एक खड़े ट्रक से टकरा गई.

पढ़ें : जैसलमेर बस हादसे में 28वीं मौत, एक को छुट्टी, एक ही घायल अस्पताल में

पढ़ें : तेलंगाना में भीषण हादसा, बजरी के नीचे दबकर 19 यात्रियों की मौत, CM रेवंत रेड्डी ने जताया दुख

जयपुर में बरपा बेकाबू डंपर का कहर : वहीं, सोमवार को राजधानी जयपुर में हुए हादसे ने सबको झकझोर दिया है. दोपहर में एक डंपर चालक ने 10 वाहनों को टक्कर मार दी. इस हादसे में फिलहाल 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि अभी भी कई घायल जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं. राजस्थान के अलावा सोमवार को तेलंगाना में भी दिल दहला देनेवाला हादसा हुआ, जिसमें बजरी के नीचे दबकर 19 यात्रियों की मौत हो गई. यह हादसा रंगारेड्डी जिले में हुआ. मृतकों में 8 पुरुष, 10 महिलाएं और एक बच्चा शामिल हैं.

पढ़ें : फलोदी में एक्सप्रेसवे पर टेंपो व ट्रैवलर में भिड़ंत, 15 की मौत, PM मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का भी ऐलान

टक्कर के बाद कार में जिंदा जले चार दोस्त : इससे पहले प्रदेश के बालोतरा जिले के सिणधारी गांव में 16 अक्टूबर को एक ट्रैलर से टकराने के बाद एक कार में आग लगने से चार दोस्त जिंदा जल गए. कार में पांच दोस्त डाबर डाबर गांव से सिनधारी गए थे. हाईवे पर ट्रैलर से टक्कर के बाद कार में आग लग गई. इस हादसे में चार युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हुआ था.

