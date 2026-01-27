ETV Bharat / bharat

छोटे निवेशकों की पहुंच से बाहर सोना-चांदी, जयपुर के सर्राफा व्यापारियों ने तैयार करवाई कॉपर ब्रिक्स

तैयार की गई कॉपर ब्रिक्स को एयर टाइट पैकिंग में रखा जाएगा. कस्टमर को इसी एयर टाइट पैकिंग में ब्रिक्स उपलब्ध कराई जाएगी.

तैयार की गई कॉपर ब्रिक्स (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 27, 2026 at 5:22 PM IST

जयपुर : सोने और चांदी की कीमतें हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही हैं. मंगलवार को एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. लगातार बढ़ते भावों के कारण छोटे निवेशकों के लिए इन कीमती धातुओं में निवेश करना मुश्किल होता जा रहा है. सोना जहां ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच चुका है, वहीं चांदी भी आम निवेशक की पहुंच से बाहर होती दिख रही है. ऐसे हालात में जयपुर के सोना-चांदी व्यापारी ने निवेश का नया विकल्प तलाशते हुए कॉपर यानी तांबे की ब्रिक्स तैयार करवाई हैं.

जयपुर सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष कैलाश मित्तल ने एक किलो की कॉपर ब्रिक तैयार की है. उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई और कीमती धातुओं के ऊंचे भाव के चलते छोटे निवेशक अब कम कीमत वाले विकल्पों की मांग कर रहे हैं. इसी मांग को देखते हुए स्टैंडर्ड वजन और शुद्धता के साथ कॉपर ब्रिक्स तैयार की जा रही हैं, ताकि निवेशकों को भरोसेमंद विकल्प मिल सके.

भविष्य की संभावनाएं : मित्तल का कहना है कि तांबे की मांग केवल निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इसके बढ़ते इस्तेमाल से इसकी भविष्य की संभावनाएं मजबूत मानी जा रही हैं. इससे आने वाले समय में तांबे की मांग और कीमत दोनों में इजाफा हो सकता है. उनका कहना है कि पिछले एक साल में कॉपर की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है और कॉपर के दाम दोगुने हो गए हैं. एक साल पहले कॉपर 800 रुपए किलो था, जबकि अभी 1400 रुपए किलो है.

निवेश का नया विकल्प
अभी लागत महंगी : मित्तल का कहना है कि कॉपर ब्रिक्स छोटे निवेशकों के लिए एक किफायती विकल्प बन सकती हैं. अभी जो ब्रिक्स तैयार की गई है उसकी लागत थोड़ी महंगी है. हमारी कोशिश है कि इसकी लागत मौजूदा कॉपर की कीमतों के आस पास लाई जाए. आने वाले वर्षों में तांबे की वैश्विक मांग में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, जिसका सीधा असर इसके दामों पर पड़ेगा.

कॉपर ब्रिक्स को एयर टाइट पैकिंग में रखा जाएगा
एयर टाइट पैकिंग : मित्तल का कहना है कि कॉपर एक ऐसी धातु है, जिस पर जंग लगने का खतरा बना रहता है. ऐसे में यदि कोई लॉन्ग टर्म के लिए कॉपर से बनी ब्रिक्स खरीदता है तो नमी या फिर अन्य कारणों से उसमें जंग लगने का खतरा काफी अधिक बढ़ जाता है तो ऐसे में तैयार की गई कॉपर ब्रिक्स को एयर टाइट पैकिंग में रखा जाएगा. कस्टमर को इसी एयर टाइट पैकिंग में ब्रिक्स उपलब्ध कराई जाएगी.

