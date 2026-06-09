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बड़ा हादसा : जयपुर के पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से तीन मजदूरों की मौत, 5 गंभीर घायल

राजस्थान के जयपुर में बड़ा हादसा. फटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप. मजदूरों की मौत पर गहलोत और जूली ने जताया दुख...

Jaipur Fire Accident
मौके पर जमा लोगों की भीड़ और आग बुझाते दमकल कर्मी (Source : Civil Defence Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 9, 2026 at 2:01 PM IST

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Updated : June 9, 2026 at 2:51 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर के खोह नागोरियान थाना इलाके में मंगलवार को एक फटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. आग की घटना में तीन मजदूरों की मौत हो गई, वहीं पांच मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए.

करीब 80 से 90% गंभीर रूप से झुलसे मजदूरों को सवाई मानसिंह अस्पताल की इमरजेंसी में बर्न वार्ड में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है. जयपुर कलेक्टर संदेश नायक समेत एडीएम और सिविल डिफेंस के अधिकारी-कर्मचारी मौके पर पहुंचे. सिविल डिफेंस के डिप्टी कंट्रोलर अमित शर्मा के मुताबिक मंगलवार को पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई.

मौके पर मौजूद सिविल डिफेंस और दमकल के अधिकारी (ETV Bharat Jaipur)

खोह नागोरियान थाना इलाके में आयशा नगर तलाई क्षेत्र में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने की सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची. जिसके बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. आग काफी भीषण थी. आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. पुलिस की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची.

Jaipur Fire Accident
सिविल डिफेंस की टीम ने संभाला मोर्चा (Source : Civil Defence Jaipur)

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फैक्ट्री के अंदर मजदूर के फंसे होने की आशंका को देखते हुए सिविल डिफेंस कर्मियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. हादसे में तीन मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, पांच मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए. घायलों को तुरंत एंबुलेंस की सहायता से सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बर्न वार्ड में उनका इलाज शुरू कर दिया गया है. पटाखा फैक्ट्री में ज्वलनशील पदार्थ होने की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, आग लगने के स्पष्ट कारणों के बारे में पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

Jaipur Fire Accident
राहत कार्य में जुटे सिविल डिफेंस कर्मचारी (Source : Civil Defence Jaipur)

एडीएम युगांतर शर्मा ने बताया कि खोह नागोरिया क्षेत्र में लगभग 11:30 आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियों ने तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. फायर ब्रिगेड के साथ एंबुलेंस और पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंची. करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया. आग में तीन लोगों की मौत हो गई और पांच लोग गंभीर घायल हो गए. फैक्ट्री वैध थी या अवैध, इस संबंध में भी जांच की जा रही है. वहीं, किस कारण से आग लगी है, इसकी भी जांच की जा रही है.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

5 घायलों का एसएमएस के बर्न में इलाज जारी, एक मृत व्यक्ति लाया गया : हादसे में गंभीर रूप से झुलसे लोगों को तत्काल जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल पहुंचाया गया. एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी ने बताया कि पांच घायलों का बर्न वार्ड में इलाज किया जा रहा है. वहीं, एक व्यक्ति को अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया. घायलों में अधिकांश लोग 60 प्रतिशत से अधिक तक झुलसे हुए बताए जा रहे हैं, जिसके चलते उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. वहीं, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि जयपुर के पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के बाद घायलों को अस्पताल में लाया गया है, जिनका इलाज चल रहा है.

Jaipur SMS Hospital
5 घायलों का एसएमएस के बर्न में इलाज जारी (ETV Bharat Jaipur)

अन्य अस्पतालों में भी इलाज : हादसे के बाद कुछ घायलो को निकटवर्ती अस्पताल में भी भर्ती किया गया है. हादसे के दौरान 2 अन्य घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है. वहीं, एसएमएस अस्पताल के चिकित्सकों की टीम घायलों के उपचार में जुटी हुई है. गंभीर रूप से झुलसे मरीजों की लगातार निगरानी की जा रही है.

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गहलोत और जूली ने जताया दुख : जयपुर फटाखा फैक्ट्री हादसे पर अशोक गहलोत और टीकाराम जूली ने गहरा दुख व्यक्त किया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स जयपुर के खो नागोरियन क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के भीषण हादसे में कई व्यक्तियों की मौत की सूचना दुखद है. इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. ईश्वर उन्हें संबल दें एवं दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करें. घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना है.

वहीं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने 'एक्स' पर लिखा- जयपुर के खो नागोरियान में मकान में चल रही पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग एवं विस्फोट से 5 लोगों की मौत तथा कई लोगों के घायल होने का समाचार अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है. दिवंगतों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं.

Last Updated : June 9, 2026 at 2:51 PM IST

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