ETV Bharat / bharat

राजस्थान हाईकोर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी, परिसर खाली करवाकर ली तलाशी

Jaipur Bomb Threat- रजिस्ट्रार जनरल की ईमेल आईडी पर ईमेल भेजकर दी गई धमकी. पुलिस ने चप्पे-चप्पे की ली तलाशी

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 31, 2025 at 1:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी जयपुर में बम ब्लास्ट की धमकी भरे ईमेल मिलने के मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं. अब राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है. इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वॉड, बम निरोधक दस्ते के जरिए चप्पे-चप्पे की तलाशी ली गई. हालांकि, जांच में कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. पुलिस तय प्रक्रिया के अनुसार मामले की जांच में जुटी है.

अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) राजीव पचार ने बताया कि शुक्रवार को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ईमेल आईडी पर आए एक ईमेल में हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई.

पढ़ें : जयपुर सेशन कोर्ट को ईमेल से मिली बम की धमकी, सात मंजिला इमारत खाली, मिला कुछ नहीं

बम निरोधक दस्ते-डॉग स्क्वॉड से तलाशी : जानकारी मिलने पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा. बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड को मौके पर बुलाया गया. हाईकोर्ट परिसर को खाली करवाकर चप्पे-चप्पे की सघन तलाशी ली गई. इस दौरान एम्बुलेंस और दमकल वाहनों को भी अलर्ट पर रखा गया. सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमों को भी मौके पर तैनात किया गया.

जांच में नहीं मिली संदिग्ध वस्तु : अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कड़ी जांच के बाद भी पूरे परिसर में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. बम ब्लास्ट की धमकी मिलने के मामलों में जांच के लिए एसओपी तय की गई है. उसी के अनुसार आगे मामले की जांच की जा रही है. जिस मेल आईडी से धमकी भरा ईमेल आया है, उसके आईपी एड्रेस के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.

पढे़ं : जयपुर में निजी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते ने की जांच

पहले भी आए बम से उड़ाने की धमकी के मामले : पिछले दिनों में जयपुर में कई संस्थानों, स्कूल, कॉलेज और कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इससे पहले कई बार अलग-अलग कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. इसके अलावा कई निजी अस्पतालों और स्कूलों को भी कई बार बम से उड़ाने की धमकीभरे ईमेल मिलने के मामले सामने आ चुके हैं. जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम को भी लगातार कई दिनों तक बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिल चुकी है. हालांकि, इन सभी मामलों में तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है.

17 साल पहले दहल चुका है शहर : जयपुर शहर में आज से 17 साल पहले 13 मई, 2008 को सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत होने के साथ ही कई लोग घायल हुए थे. बम धमाके की हर धमकी के बाद शहरवासियों के जेहन में यह घटना ताजी हो जाती है.

TAGGED:

JAIPUR COURT BOMB THREAT
BOMB THREAT
THREAT BY EMAIL
स्कूलों में बम होने की धमकी
RAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

CBSE ने जारी की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट, 17 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं

मां ने दान की किडनी, इलाज पर 15 लाख रुपये खर्च किए, बेटे को बचाने की सारी कोशिशें बेकार

प्रोटीन की तरह फाइबर भी है जरूरी, सावधान फाइबर की कमी से बढ़ सकती हैं ये परेशानियां!

देशभर के इन 76 रेलवे स्टेशनों पर बनेगा यात्री होल्डिंग एरिया, 2026 के त्योहारों से पहले पूरा होगा जाएगा काम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.