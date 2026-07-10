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Jaipur School Girl Death : अमायरा की मौत से पहले 'बुलिंग' का वीडियो आया सामने, पिता बोले- सुसाइड के लिए उकसाने की धारा भी जोड़ी जाए

सभी की निगाहें 13 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं.

Amaira Father Vijay in Jaipur
मीडिया से बातचीत करते अमायरा के माता-पिता (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 10, 2026 at 8:12 PM IST

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Updated : July 10, 2026 at 8:58 PM IST

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जयपुरः नीरजा मोदी स्कूल की छात्रा अमायरा की मौत के मामले में करीब आठ महीने बाद पुलिस ने चार्जशीट अदालत में पेश कर दी है. पीड़ित परिवार का कहना है कि चार्जशीट अभी भी अधूरी है और इसमें कई गंभीर पहलुओं को नजरअंदाज किया गया है. इसी बीच स्कूल में शिक्षकों की योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया और नियमों की अनुपालन को लेकर भी नए सवाल खड़े हो गए हैं. राजस्थान हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की 10 जुलाई को प्रस्तावित सुनवाई नहीं हो सकी, जिसके बाद अब सभी की निगाहें 13 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिक गई हैं. वहीं, इस मामले में छात्रा के साथ बुलिंग का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. इस पर पिता का कहना है कि चार्जशीट में आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा जोड़ी जाए.

चार्जशीट में शामिल हुई ये धाराएं : पुलिस की ओर से पेश चार्जशीट में स्कूल के संचालक सौरभ मोदी और प्रिंसिपल इंदु दुबे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106(1) और धारा 238(सी) के तहत आरोप लगाए गए हैं. वहीं क्लास टीचर पुनीता शर्मा के खिलाफ इन्हीं धाराओं के साथ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 भी लगाई गई है.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

अमायरा हुई बुलिंग की शिकार' : परिजनों का आरोप है कि मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज में छात्रा के साथ बुलिंग का घटनाक्रम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है. उनका दावा है कि बुलिंग के बाद अमायरा मानसिक रूप से बेहद परेशान और तनावग्रस्त नजर आ रही थी. वो कई बार अपनी क्लास टीचर पुनीता शर्मा के पास जाकर अपनी बात कहने और मदद मांगने का प्रयास करती दिखाई देती है. परिवार का आरोप है कि छात्रा की स्पष्ट मानसिक परेशानी के बावजूद उसे न तो आवश्यक संरक्षण दिया गया, न काउंसलिंग उपलब्ध कराई गई और न ही स्थिति की गंभीरता को देखते हुए समय रहते कोई प्रभावी हस्तक्षेप किया गया. विजय मीणा का कहना है कि यही कारण है कि वे चार्जशीट में सुसाइड के लिए उकसाने की धारा जोड़ने और मामले में जिम्मेदार सभी लोगों की जवाबदेही तय किए जाने की मांग कर रहे हैं.

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वो आखिरी डेढ़ घंटे : अमायरा की जिंदगी के आखिरी करीब डेढ़ घंटे कई सवाल छोड़ गए. स्कूल में कथित तौर पर उसे शिक्षिका की डांट और सहपाठियों की बुलिंग का सामना करना पड़ा. सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों में बच्ची कई बार मानसिक रूप से परेशान दिखाई दी. अमायरा की माता शिवानी का आरोप है कि उसकी भावनात्मक स्थिति को समझने और उसे संभालने की बजाय उसे अकेला छोड़ दिया गया. इसी दौरान आत्महत्या की घटना स्कूल परिसर में हुई. अब भी ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि उस डेढ़ घंटे के दौरान ऐसा क्या हुआ जिसने चौथी कक्षा की मासूम बच्ची को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया.

Demand for justice for Amaira
अमायरा के लिए इंसाफ की मांग (ETV Bharat Jaipur)

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम का बयान : उधर, दौसा में मीडिया से बातचीत के दौरान राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने अमायरा केस पर कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां केवल उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करती हैं और वे स्वयं इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं. बेढम ने कहा कि जो भी आवश्यक होगा, वो कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका स्वतंत्र है. न्यायालय उपलब्ध साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार फैसला लेते हैं, इसलिए सरकार न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती.

पढे़ं : Amaira Death Case : छात्रा के पिता बोले- CBSE का एक्शन सही, राज्य सरकार कब करेगी कार्रवाई

पिता विजय मीणा बोले- चार्जशीट में कई गंभीर कमियां : वहीं, अमायरा के पिता विजय मीणा का कहना है कि आठ महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद पुलिस की जांच अधूरी है. उनका आरोप है कि स्कूल के सीसीटीवी फुटेज और पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि अमायरा कक्षा में स्पष्ट रूप से मानसिक तनाव (Visible Distress) में थी. वो बार-बार अपनी क्लास टीचर पुनीता शर्मा के पास जा रही थी और अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे न तो कोई संरक्षण दिया गया और न ही काउंसलिंग उपलब्ध कराई गई.

विजय मीणा का आरोप है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए क्लास टीचर के खिलाफ सुसाइड के लिए उकसाने की धारा भी जोड़ी जानी चाहिए. उनका ये भी कहना है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा केवल क्लास टीचर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. स्कूल की प्रिंसिपल और स्कूल संचालक पर भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल परिसर में बच्चों की सुरक्षा, निगरानी, संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्य की भी होती है. उन्होंने कहा कि मामले में अब तक तीन जांच अधिकारी बदले जा चुके हैं और परिवार नहीं चाहता कि एक बार फिर जांच अधिकारी बदला जाए. उनकी मांग है कि न्यायालय चार्जशीट की कमियों पर गंभीरता से विचार करे, आवश्यक धाराएं जोड़े और जिन धाराओं में गिरफ्तारी का प्रावधान है, उनके तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए.

पढे़ं : Amaira Death Case : शिक्षा विभाग का नोटिस लेकिन बुलिंग पर चुप्पी, अभिभावक संघ ने उठाए गंभीर सवाल

'जेजे एक्ट की धारा 75 में गिरफ्तारी हो' : विजय मीणा का कहना है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 में कठोर सजा का प्रावधान है. ऐसे में यदि ये धारा लागू की गई है तो संबंधित आरोपियों की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए. उनका कहना है कि केवल औपचारिक कार्रवाई से न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि जिम्मेदार सभी लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए.

Neerja Modi School
नीरजा मोदी स्कूल (ETV Bharat Jaipur)

मामला अब शिक्षक योग्यता और स्कूल प्रशासन तक पहुंचा : अमायरा प्रकरण अब केवल छात्रा की मौत की जांच तक सीमित नहीं रह गया है. संयुक्त अभिभावक संघ ने स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति, उनकी योग्यता और नियामकीय अनुपालन को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं. संघ के अनुसार सीबीएसई निरीक्षण से जुड़े दस्तावेजों में वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान शिक्षकों की संख्या और नियुक्तियों में बड़े बदलाव सामने आए हैं. दावा किया गया है कि निरीक्षण के समय कई शिक्षकों के नियुक्ति पत्र और शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए.

पढ़ें : अमायरा मौत मामला: परिजनों ने जांच पर उठाए सवाल, कहा-आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा क्यों नहीं?

हाईकोर्ट ने सीबीएसई को दिए थे निर्देश : राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 मई 2026 के अपने आदेश में सीबीएसई को निर्देश दिया था कि वो निरीक्षण रिपोर्ट और शो-कॉज नोटिस की प्रतियां सात दिन के अंदर स्कूल को उपलब्ध कराएं. साथ ही स्कूल को 21 दिनों के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का अवसर भी दिया गया था. मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 तय की गई है. 10 जुलाई को प्रस्तावित सुनवाई नहीं हो पाने के कारण अब पूरे मामले की निगाहें 13 जुलाई पर टिकी हैं.

'अमायरा के लिए ही नहीं, हर बच्चे के लिए लड़ रहे हैं' : विजय मीणा ने कहा कि उनका परिवार केवल अपनी बेटी अमायरा के लिए न्याय नहीं मांग रहा, बल्कि हर उस बच्चे की सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहा है जो स्कूलों में पढ़ता है. उनका कहना है कि यदि स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था, जवाबदेही और बाल संरक्षण के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं होगा तो ऐसी घटना के दोबारा होने का खतरा बना रहेगा.

Last Updated : July 10, 2026 at 8:58 PM IST

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