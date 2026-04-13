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रोहतक में जेल वार्डन कुलदीप बने मसीहा, अंगदान कर बचाई कई जिंदगी, ग्रीन कॉरिडोर के जरिए 50 मिनट में दिल्ली पहुंचे ऑर्गन

50 मिनट के अंदर पहुंच गए ऑर्गन: एम्बुलेंस के जरिए इन सभी ऑर्गन को ग्रीन कोरिडर से दिल्ली तक भेजा गया, जिसके लिए 100 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था. 50 मिनट के अंदर ही दिल्ली सभी ऑर्गन पहुंच गए. इससे पहले 9 अप्रैल को भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए दिल्ली और ग्रुरूग्राम तक ग्रीन कोरिडोर बनाया गया था. ब्रेन डेड घोषित मरीज का हार्ट और लीवर दिल्ली और दोनों लंग्स गुरुग्राम भेजे गए थे.

रोहतक: पीजीआईएमएस रोहतक में ब्रेन डेड घोषित मरीज के ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए सोमवार को एक बार फिर दिल्ली तक ग्रीन कोरिडोर बनाया गया. जिसके जरिए एम्स दिल्ली में लीवर, पैनक्रियाज और एक किडनी आईएलबीएस (इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज) भेजी गई जबकि एक किडनी पीजीआईएमएस में ही रही.

ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित था कुलदीप: सोनीपत जिला के ताजपुर तिहाड़ा खुर्द गांव का 51 वर्षीय कुलदीप, रोहतक के सुनारिया स्थित जेल में जेल वार्डन के तौर पर पिछले 5 साल से तैनात था. 11 महीने पहले आंख के पास परेशानी हुई तो डॉक्टर से जांच कराई. डॉक्टर ने ब्रेन ट्यूमर बताया, जिसके बाद दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर सर्जरी हुई. लेकिन सर्जरी के बाद भी हालत में सुधार नहीं हुआ. 6 अप्रैल को परिजन कुलदीप को लेकर पीजीआईएमएस पहुंचे. उस दौरान उसकी स्थिति बहुत गंभीर थी. 8 अप्रैल को उसके आईसीयू में भर्ती किया गया लेकिन सुधार की कोई गुंजाइश नजर नहीं आई. फिर 11 और 12 अप्रैल को 2 बार टेस्ट कर डॉक्टरों ने कुलदीप को ब्रेन डेड घोषित कर दिया.

जेल वार्डन कुलदीप की पत्नी व परिवार के सदस्य (Etv Bharat)

ग्रीन कोरिडोर के लिए 3 घंटे चली प्रक्रियाः ब्रेन डेड घोषित होने के बाद पीजीआईएमएस के डॉक्टरों और अन्य कर्मियों ने परिजनों को ऑर्गन डोनेट करने के लिए प्रेरित किया. इसके बाद पत्नी प्रोमिला ने कुलदीप के ऑर्गन डोनेट करने का निर्णय लिया. जेल वार्डन कुलदीप के ऑर्गन डोनेट की प्रक्रिया अल सुबह 4 बजे ही शुरू हो गई थी. फिर सुबह करीब साढे 7 बजे से ऑर्गन एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली भेजने का काम शुरू कर दिया गया, जिसके लिए ग्रीन कोरिडोर बनाया गया. करीब 3 घंटे तक यह प्रक्रिया जारी रही.

ग्रीन कोरिडर से अंगों को दिल्ली पहुंचाया गया (Etv Bharat)

नोटो ने विभिन्न चिकित्सा संस्थानों को ऑर्गन किया अलॉटः कुलदीप के परिजनों ने रविवार रात को ही ब्रेन डेड की स्थिति में सभी ऑर्गन दान करने के लिए सोटो (स्टेट ऑर्गन एंड टिशु ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन) को अपना सहमति पत्र प्रदान कर दिया था. सोटो ने नेशनल ऑर्गन एंड टिशु ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानि नोटो को अलर्ट भिजवाया. जिसके बाद ऑर्गन विभिन्न चिकित्सा संस्थानों को अलॉट किए गए.

11 महीने इलाज के लिए दिल्ली में रह रहा था परिवारः कुलदीप के परिजनों के लिए हालांकि यह निर्णय आसान नहीं था. पत्नी प्रोमिला के मुताबिक 11 महीने तक वह पति कुलदीप के साथ दिल्ली में किराए का कमरा लेकर रही. पुलिस विभाग की ओर से भी किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली. यहां तक कि पिछले 4 महीने से तो कुलदीप को वेतन भी नहीं मिल रहा था. इस वजह से परिवार की आर्थिक हालत काफी खराब है. कुलदीप के इलाज में काफी धनराशि खर्च हुई. कुलदीप का बड़ा बेटा पारूल, फॉर्मेसी का कोर्स कर रहा है जबकि बेटी तनु बीएड की पढ़ाई कर रही है. प्रोमिला की मांग है कि कुलदीप के इलाज में खर्च हुए सभी मेडिकल बिल सरकार पास कर और बेटा और बेटी को सरकारी नौकरी दी जाए.

'अंगदान को लेकर चलाई जा रही जागरूकता मुहिम अब रंग ला रही है': वहीं, पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक के कुलपति डॉ. एचके अग्रवाल का कहना है कि "अंगदान को लेकर चलाई जा रही जागरूकता मुहिम अब रंग ला रही है." उन्होंने बताया कि "पीजीआईएमएस में यह चौथा ऑर्गन ट्रांसप्लांट था, जिसके लिए ग्रीन कोरिडोर बनाया गया." वहीं, पीजीआईएमएस में अब तक 33 किडनी ट्रांसप्लांट की जा चुकी हैं." उन्होंने बताया कि "पंजीकरण प्रक्रिया के आधार पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं. उन मरीजों का तमाम रिकॉर्ड रहता है, जिन्हें ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाने हैं. फिर प्राथमिकता के आधार पर यह प्रक्रिया पूरी की जाती है. पीजीआईएमएस रोहतक में ही स्टेट आर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट आर्गेनाइजेशन (सोटो) का नोडल सेंटर बनाया गया है.

सहकारिता एवं जेल मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा (Etv Bharat)

जेल मंत्री की ओर से 5 लाख रुपये की सहायता राशि मिली: प्रदेश के सहकारिता एवं जेल मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा भी पीजीआईएमएस पहुंचे और कुलदीप के परिजनों से मुलाकात कर हौसला अफजाई की. उन्होंने मृतक के परिवार को अपने कोटे से 5 लाख रुपए देने की घोषणा की." उन्होंने बताया कि "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से चर्चा कर बेटे या बेटी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की मांग की जाएगी." उन्होंने कहा कि "अंगदान करने को लेकर कुलदीप को हमेशा याद किया जाएगा."