Punjab: कैदी ने पुलिसकर्मी पर नुकीली वस्तु से हमला किया, गोली लगने से मौत, सामने आईं CCTV तस्वीरें
पंजाब के होशियारपुर में कैदियों को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लगाया था. इस दौरान एक कैदी ने पुलिसकर्मी पर हमलाकर भागने की कोशिश की.
Published : May 17, 2026 at 7:36 PM IST
होशियारपुर (पंजाब): होशियारपुर जिले में सेंट्रल जेल से मेडिकल जांच के लिए सरकारी अस्पताल लाए गए एक कैदी ने पुलिसकर्मी पर नुकीली वस्तु से हमला कर दिया और भागने की कोशिश की. पुलिस की फायरिंग में कैदी नसीब सिंह की मौत हो गई. पुलिसकर्मी भी घायल हो गया.
पुलिस के मुताबिक, अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद जब सीनियर कांस्टेबल ने कैदी नसीब सिंह को ई-रिक्शा से वापस एम्बुलेंस तक ले जाने की कोशिश की, तो कैदी नसीब सिंह ने पुलिसकर्मी पर हमला करना शुरू दिया. इस दौरान अफरा-तफरी मच गई.
कैदी और पुलिसकर्मी के बीच झड़प की CCTV तस्वीरें भी सामने आई हैं. इस मामले पर SSP संदीप मलिक ने कहा, 'तीन कैदियों को 4 पुलिसकर्मी रूटीन मेडिकल जांच के लिए लाए थे. इसी बीच, मेडिकल जांच के बाद पुलिसकर्मी जैसे ही कैदी नसीब को ई-रिक्शा में लेकर निकला, उसने पुलिसकर्मी पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया.
एसएसपी मलिक ने कहा, "कैदी ने पुलिसकर्मी पर बार-बार हमला किया. फिर जवाब में ऑफिसर ने पहले जमीन पर गोली चलाई और कैदी को भागने से रोकने की कोशिश की. इसके बाद जब कैदी ने फिर से हमला करना शुरू किया और वहां से नहीं हटा, तो ऑफिसर ने कई गोलियां चलाईं, जिनमें से कुछ कैदी को लगीं, जिससे उसकी मौत हो गई. इस मामले में एक टीम गठित की गई है जो पूरी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपेगी."
हिस्ट्रीशीटर था मृत कैदी
SSP संदीप मलिक ने आगे कहा कि, "मृत कैदी नसीब सिंह पर पहले से 7 आपराधिक मामले दर्ज थे. जिनमें हत्या, गैर इरादतन हत्या और NDPS के तहत गंभीर केस शामिल हैं. इसके अलावा, मृतक का पिता भी गंभीर क्रिमिनल केस में जेल में है."
मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया
अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम मजीठिया ने मामले की CCTV तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, 'होशियारपुर के CCTV फुटेज ने पंजाब में बिगड़ते कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. चौंकाने वाली तस्वीरों में एक कैदी बार-बार एक पुलिसकर्मी पर हमला करता दिख रहा है, जिसके बाद दोनों के बीच झड़प हुई. आखिर में कैदी की मौत हो गई और पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया."
उन्होंने आगे लिखा, "यह कैसा प्रशासन है जहां अपराधियों से निपटते समय पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं हैं? भगवंत मान सरकार को जवाब देना चाहिए, क्या पंजाब में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई है? पंजाब को सिर्फ PR (प्रचार) और विज्ञापन की नहीं, बल्कि एक मजबूत पुलिस सिस्टम, कड़े सुरक्षा इंतजाम और एक जवाबदेह सरकार की जरूरत है."
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