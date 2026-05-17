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Punjab: कैदी ने पुलिसकर्मी पर नुकीली वस्तु से हमला किया, गोली लगने से मौत, सामने आईं CCTV तस्वीरें

होशियारपुर (पंजाब): होशियारपुर जिले में सेंट्रल जेल से मेडिकल जांच के लिए सरकारी अस्पताल लाए गए एक कैदी ने पुलिसकर्मी पर नुकीली वस्तु से हमला कर दिया और भागने की कोशिश की. पुलिस की फायरिंग में कैदी नसीब सिंह की मौत हो गई. पुलिसकर्मी भी घायल हो गया.

पुलिस के मुताबिक, अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद जब सीनियर कांस्टेबल ने कैदी नसीब सिंह को ई-रिक्शा से वापस एम्बुलेंस तक ले जाने की कोशिश की, तो कैदी नसीब सिंह ने पुलिसकर्मी पर हमला करना शुरू दिया. इस दौरान अफरा-तफरी मच गई.

कैदी और पुलिसकर्मी के बीच झड़प की CCTV तस्वीरें भी सामने आई हैं. इस मामले पर SSP संदीप मलिक ने कहा, 'तीन कैदियों को 4 पुलिसकर्मी रूटीन मेडिकल जांच के लिए लाए थे. इसी बीच, मेडिकल जांच के बाद पुलिसकर्मी जैसे ही कैदी नसीब को ई-रिक्शा में लेकर निकला, उसने पुलिसकर्मी पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया.

एसएसपी मलिक ने कहा, "कैदी ने पुलिसकर्मी पर बार-बार हमला किया. फिर जवाब में ऑफिसर ने पहले जमीन पर गोली चलाई और कैदी को भागने से रोकने की कोशिश की. इसके बाद जब कैदी ने फिर से हमला करना शुरू किया और वहां से नहीं हटा, तो ऑफिसर ने कई गोलियां चलाईं, जिनमें से कुछ कैदी को लगीं, जिससे उसकी मौत हो गई. इस मामले में एक टीम गठित की गई है जो पूरी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपेगी."