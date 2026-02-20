उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के दोषी जयदीप सेंगर को कल सरेंडर करने का आदेश
कुलदीप सेंगर के भाई को नहीं मिली जमानत, उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के केस में हाईकोर्ट का फैसला
Published : February 20, 2026 at 4:53 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के भाई जयदीप सेंगर को कल यानि 21 फरवरी को सरेंडर करने का आदेश दिया है. जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने जयदीप सेंगर को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया.
जयदीप सेंगर को कैंसर के इलाज के लिए जुलाई 2024 में अंतरिम जमानत मिली थी. जयदीप सेंगर की अंतरिम जमानत समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है. 17 फरवरी को कोर्ट ने जयदीप सेंगर की अंतरिम जमानत नहीं बढ़ाई. हालांकि जयदीप ने भी सरेंडर नहीं किया था. उसके बाद कोर्ट ने जयदीप सेंगर को कल यानि 21 फरवरी को जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया.
24 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
कोर्ट ने जयदीप सेंगर से कहा कि पहले सरेंडर करें उसके बाद याचिका पर सुनवाई होगी. अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी. हाईकोर्ट ने इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखि करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी.
बता दें कि 19 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में पीड़िता के पीड़िता की हिरासत में मौत के मामले में ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को बढ़ाने की रेप पीड़िता की मांग पर सुनवाई करते हुए कुलदीप सेंगर और दूसरे आरोपियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया. दरअसल रेप पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कुलदीप सिंह की सजा को बढ़ाने की मांग की है.
कुलदीप सेंगर ने भी ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली दस साल की सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले में 16 दिसंबर 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दस साल की कैद की सजा सुनाई थी. तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर समेत सभी सातों आरोपियों को भी दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी.
क्या है पूरा मामला
रेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल 2018 को मौत हो गई थी. 4 जून 2017 को रेप पीड़िता ने जब कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप लगाया था उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह और उसके साथियों ने पीड़िता के पिता को बुरी तरह पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया था. रेप पीड़िता के पिता को जेल में शिफ्ट करने के कुछ ही घंटों बाद जिला अस्पताल में लड़की के पिता की मौत हो गई थी.
वहीं, 20 दिसंबर 2019 को पीड़िता से रेप के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया था. तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ भी कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है.
ये भी पढ़ें: