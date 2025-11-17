ETV Bharat / bharat

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार के पहले विजेता संघर्षों की दास्तां

वह सहानुभूति और करुणा के बारे में बात कर रहे थे, जो मूल मूल्य हैं, जो किसी भी व्यक्ति को अच्छा बनाते हैं. रिपोर्टिंग के मूल्य और कला जैसी अन्य चीजें भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सहानुभूति एक ऐसी चीज है, जो मुझे लगता है कि हमेशा मेरे साथ रही है. और मुझे लगता है कि इसमें मेरी परवरिश की भी भूमिका है. मेरी मां बहुत दयालु और सहानुभूतिपूर्ण हैं. मुझे लगता है कि ये सब मुझे लोगों के साथ बेहतर सहानुभूति रखने में मदद करता है. अगर कोई मानवीय रुचि न हो, तो मैं कहानियां नहीं लिखता.

जयदीप: तीन सबक मुझे बहुत प्रिय हैं. एक मेरे पहले संपादक से मिला, जिन्होंने मुझे हमेशा यह याद रखने के लिए कहा कि पत्रकारिता किसके लिए और किस लिए है. दूसरा सर मार्क टुली (ब्रिटिश पत्रकार) से मिला, जब मैं एक फेलोशिप प्रोग्राम में फेलो था. उन्होंने हमें हमेशा यह याद रखने के लिए कहा कि हम केवल कहानीकार हैं, कहानी नहीं. तीसरा सबक साईनाथ से मिला. हमारी यात्राओं के दौरान, मैंने उनसे पूछा कि संपादक इन कहानियों को क्यों नहीं देखते. उन्होंने जवाब दिया. अगर आपके पास दिल नहीं है, तो आपकी आंखें कहानी नहीं देख सकतीं.

ईटीवी भारत: आपकी एक किताब, 'अ विलेज अवेट्स डूम्सडे', सरकारी और निजी पहलों के कारण विस्थापित और बेसहारा हुए लोगों की निजी कहानियों के बारे में है. कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों के बारे में लिखते समय आप सहानुभूति और निष्पक्षता के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं?

जयदीप हार्डिकर: PARI युवा, उत्साही, प्रतिबद्ध पत्रकारों और संपादकों का एक उत्साही समूह है, जो पूरी तरह से क्राउडफंडिंग से प्रेरित है. यह एक तरह का वैकल्पिक मीडिया है, जिसकी कल्पना साईनाथ ने की थी. मैंने चार अलग-अलग अखबारों के साथ काम किया है और मेरा विश्वास कीजिए, उनके अच्छे इरादों के बावजूद, ग्रामीण भारत की कहानियों को पारंपरिक मीडिया में वह प्रमुखता नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए. मुझे लगता है कि जब साईनाथ को मैग्सेसे पुरस्कार मिला. उसी समय उनके मन में यह विचार आया कि हमें ग्रामीण इलाकों का एक संग्रह बनाना चाहिए. उन्होंने उस विचार को एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में विकसित किया, जो न केवल ग्रामीण भारत का एक संग्रह है, बल्कि एक जीवंत पत्रिका भी है. मुझे इस सफर का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला है. 2008-09 के शुरुआती दौर से लेकर 2014 में पारी की शुरुआत तक. हमारा मानना ​​है कि मीडिया को लोगों को जानकारी देने के साथ-साथ शिक्षित भी करना चाहिए. शिक्षा का पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है. पारी पत्रकारिता पर केंद्रित है, जहां हम ग्रामीण परिवेश को उसके समग्र रूप में देखते हैं. अच्छाई, बुराई, पेशे, व्यवसाय, लुप्त होती कलाएं, संस्कृति, यहां तक कि अपराध, कृषि मूल्य, जाति और लिंग भी.

ईटीवी भारत: आप वर्तमान में पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया (PARI) के मुख्य सदस्य और घुमंतू रिपोर्टर हैं. क्या आप बता सकते हैं कि यह क्या है?

उस एक साल, मैंने लगातार पूरे देश की यात्रा की. मैं यह देखकर दंग रह गया कि विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों का क्या होता है. मैं किसी तरह के रूमानियत के पीछे नहीं भाग रहा था. मैं अब भी नहीं भागता. अब भी, मैं ग्रामीण इलाकों को एक विशिष्ट क्षेत्र मानकर नहीं जाता. यहां 83.3 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं. यह बहुत ही विविधतापूर्ण, बहुत विशाल है, जहां कई राज्य, भाषाएं और संस्कृतियां हैं. हैरानी की बात यह थी कि इस क्षेत्र को कवर करने में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, क्योंकि किसी की भी इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी. हालांकि, मेरे लिए, यह एक ऐसी चीजं थी, जिसमें मेरी गहरी दिलचस्पी थी, और अब भी है.

हालांकि मेरी यात्रा इसी तरह शुरू हुई थी, ग्रामीण पत्रकारिता में मेरा पहला गंभीर कदम तब पड़ा, जब मुझे केके बिड़ला फाउंडेशन मीडिया फेलोशिप (2000 में) मिली.

उस समय मेरे पास जो भी संसाधन और समझ थी, मैंने उसी के साथ इस मुद्दे पर नजर रखना शुरू कर दिया. मैंने किसानों, विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों के अलावा कई अन्य लोगों से बात की, ताकि मैं समझ सकूं कि ऐसा क्यों हो रहा है.

1990 का दशक विस्थापन और पुनर्वास के मुद्दे पर काफी चर्चा और बहस का विषय रहा. इन्हीं दिनों में एक दिन साईनाथ नागपुर में एक बातचीत के लिए आए थे, और मैं किसी तरह उनसे मिलने में कामयाब हो गया. आखिरकार उन्होंने मुझे अपने संरक्षण में ले लिया. वे 1996-97 के आसपास आंध्र प्रदेश से किसानों की आत्महत्याओं पर रिपोर्टिंग कर रहे थे. मैं विदर्भ में भी यही पैटर्न देख रहा था, जो कपास से सटा एक क्षेत्र है.

कुछ साल बाद, जब मैंने विस्थापन के मुद्दे पर रिपोर्टिंग शुरू की, तो मुझे एहसास हुआ कि पत्रकारिता में उद्देश्य किसी भी अन्य पहलू से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है. अगर आप अपना उद्देश्य खोज लेते हैं, तो बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं.

मेरे पहले संपादक, स्वर्गीय एम. वाई. बोधनकर, जो मेरे गुरु भी थे, ने मेरे प्रशिक्षण काल ​​के दौरान मुझे एक बहुमूल्य साधन प्रदान किया. उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी मैं कोई स्टोरी लिखूं, तो खुद से यह सवाल जरूर पूछूं: पत्रकारिता किसके लिए और किस लिए?

जयदीप हार्डिकर: मेरा पालन-पोषण चंद्रपुर (महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में) नामक एक छोटे से शहर में हुआ, जहां मेरे सभी सहपाठी ग्रामीण और कृषि पृष्ठभूमि से थे. 1996 में, जब मैं पत्रकारिता में अपनी स्नातकोत्तर की डिग्री पूरी करने वाला था, मेरे एक संकाय सदस्य, बी. सोमेश्वर राव, को लगा कि मेरी रुचि एक खास तरह की पत्रकारिता में है. उन्होंने मुझे पी. साईनाथ (प्रसिद्ध लेखक और ग्रामीण पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अग्रणी व्यक्ति) की एक किताब, 'एवरीवन लव्स अ गुड ड्राउट', भेंट की, जो उसी वर्ष प्रकाशित हुई थी. मुझे याद है कि मैं नागपुर में एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठकर पूरी किताब पढ़ रहा था. मैं वहां पांच-छह घंटे बैठा रहा. मैं सिर्फ़ 20 साल का था. मुझे लगा कि यही एक निर्णायक क्षण था. राव ने मुझसे यह भी कहा कि मुझे यही करना चाहिए, क्योंकि वे इसे सच्ची पत्रकारिता कहते थे. किताब पढ़ने के बाद, मैंने साईनाथ के काम का अनुसरण करना शुरू कर दिया.

ईटीवी भारत: ऐसे दौर में जब शहरी पत्रकारिता और साहित्य ज़्यादा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, आपने किसानों और उनकी चुनौतियों पर व्यापक रूप से रिपोर्टिंग की है. आपको ग्रामीण भारत की ओर क्या आकर्षित किया?

ईटीवी भारत के निसार धर्मा के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, जयदीप हार्डिकर ने अपने काम, ग्रामीण भारत को प्रभावित करने वाले मुद्दों, उन्हें कवर करने की प्रेरणा और रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार के उनके लिए क्या मायने हैं, इस बारे में विस्तार से बातें की.

महाराष्ट्र के नागपुर से ताल्लुक रखने वाले हार्डिकर ने इस विषय पर दो किताबें भी लिखी हैं. रामराव-भारत के कृषि संकट की कहानी और एक गांव प्रलय का इंतजार कर रहा है. वहीं तीसरी किताब लिखने की प्रक्रिया में है.

हार्डिकर पिछले 25 वर्षों से ग्रामीण भारत को कवर कर रहे हैं और उनकी रचनाएं प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबारों और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में प्रकाशित हुई हैं. कृषि संकट और किसान आत्महत्याओं पर उनकी कहानियां उन्हें भारत में ग्रामीण पत्रकारिता की एक महत्वपूर्ण आवाज बनाती हैं.

हार्डिकर उन 7 पुरस्कार विजेताओं में से एक थे, जिन्हें हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी में रामोजी समूह के संस्थापक अध्यक्ष रामोजी राव की जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया. रामोजी राव का जून 2024 में निधन हो गया था.

हैदराबाद: ग्रामीण भारत पर व्यापक रूप से रिपोर्टिंग करने वाले वरिष्ठ पत्रकार, शोधकर्ता और लेखक जयदीप हार्डिकर को रविवार को पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए पहला रामोजी पुरस्कार प्रदान किया गया. उन्हें यह पुरस्कार "सत्य, निष्ठा और मानवीय भावना के प्रति अटूट प्रतिबद्धता" के लिए दिया गया.

उदाहरण के लिए, "रामराव: द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस" (उनकी किताब) लिखते समय, मुझे रामराव और उनकी बेटी को उनके जीवन के बारे में लिखने की अनुमति देने के लिए मनाने में दो साल लग गए. वे विदर्भ के एक गुमनाम गांव में रहते हैं, जहां वे कई समस्याओं, आर्थिक तंगी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. उन्होंने अभी-अभी अपनी जान लेने की एक गंभीर कोशिश की है. और यहां मैं उन्हें अपने बारे में लिखने की अनुमति देने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा हूं. मुझे एक ऐसा रास्ता ढूंढ़ना था, जहां मैं उनका विश्वास जीत सकूं और उन्हें यह भी बता सकूं कि मैं यह अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मुझे नाम या पैसा नहीं चाहिए. मैं यह सिर्फ इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि कहानी महत्वपूर्ण है. आखिरकार, दुनिया को उनके संघर्षों को समझने की जरूरत है. समाज हमेशा सिर्फ सुंदर नहीं होता. इसमें धूसर और गहरे रंग भी होते हैं. हमें उन कहानियों को भी बताना होगा.

ईटीवी भारत: एक लेखक और पत्रकार होने के नाते, कहानी कहने का आपका तरीका एक समाचार और किताब से कैसे अलग है?

जयदीप: मुझे लगता है कि एक किताब या लंबी कहानी को 5WH के दृष्टिकोण से कहीं आगे जाना होगा. कथात्मक लेखन, जिसमें मैं सचमुच बहुत रुचि रखता हूं और इस कला को सीखने की कोशिश कर रहा हूं. इसके लिए बहुत सावधानीपूर्वक अवलोकन की आवश्यकता होती है, दृश्यों और क्रमों के माध्यम से कहानी कहना. आप वास्तव में विषय से भटक नहीं सकते; आप चीजों को काल्पनिक नहीं बना सकते. आपको वही लिखना होगा, जो सामने आ रहा है. जिसका अर्थ है कि आपको कहानी के प्रक्षेपवक्र को समझने और लंबे समय तक कहानी के साथ बने रहने की कोशिश करनी होगी.

जैसे राम राव में, मेरे पास कोई निष्कर्ष नहीं था, क्योंकि यह काल्पनिक नहीं है. इसलिए एक दिन मैंने उनसे पूछा: क्या आपको लगता है कि आप कभी अपने कर्ज चुका पाएंगे? उनका जवाब मेरी किताब का निष्कर्ष बन गया. उन्होंने कहा: "पुराने कर्ज खत्म हो जाएंगे और नए वापस आ जाएंगे. शायद, मैं कर्ज में ही मर जाऊंगा."

नॉन-फिक्शन में, आप साहित्यिक कहानी कहने के कौशल का उपयोग किसी विशेष यात्रा या आपके सामने प्रकट हो रही किसी विशेष कहानी को बढ़ाने के लिए करते हैं. इस अर्थ में, यह बहुत अलग है. किसी भी अच्छे नॉन-फिक्शन लॉन्गफॉर्म लेख में एक कथा, पात्रों और एक यात्रा की आवश्यकता होती है. क्योंकि कथाएं आमतौर पर क्रिया या अक्रिया के बारे में होती हैं. कुछ घटित होता है. इसलिए मुझे लगता है कि इस अर्थ में, यह एक सामान्य हजार शब्दों के लेख से भिन्न है. मैं अमेरिकी पत्रकार पॉल सालोपेक की पत्रकारिता की शैली से पूरी तरह चकित हूं, जिसे वे धीमी पत्रकारिता कहते हैं. साईनाथ इसे पत्रकारिता का एक व्याख्यात्मक रूप कहते हैं, जहां हमें संदर्भ को समझने के लिए धीमा होना पड़ता है और समाचार से आगे जाकर वास्तविक कारणों की व्याख्या करनी होती है. मुझे लगता है कि यहीं डिजिटल पत्रकारिता का भविष्य निहित है.

ईटीवी भारत: आपके विचार में राष्ट्रीय नीति के इर्द-गिर्द बातचीत को आकार देने में क्षेत्रीय पत्रकारिता की क्या भूमिका है?

जयदीप: अगर आप भारतीय मीडिया को देखें, तो यह काफी हद तक महानगरों से संचालित होता है, लेकिन भारत एक विशाल देश है. मैं कम से कम 30-40 ऐसे प्रमुख क्षेत्र गिन सकता हूं, जो किसी भी दिन की कवरेज में शामिल नहीं होते. अभी-अभी बिहार चुनाव हुए हैं. हम क्षेत्रों, राजनीतिक मतदान और अंतिम गणना के बारे में जानते हैं. लेकिन क्या हम सीमांचल की खबरें पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते. क्या हम उत्तरी कर्नाटक की खबरें पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते. क्या हम मराठवाड़ा की खबरें नियमित रूप से पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते. क्या हम रायलसीमा की खबरें पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते. क्या वहां रिपोर्टर हैं? हां, रिपोर्टर हैं, लेकिन वे बीट रिपोर्टर हैं. इसलिए, मुझे लगता है कि क्षेत्रीय पत्रकारिता या क्षेत्रों की रिपोर्टिंग राष्ट्रीय मीडिया की प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए.

पारी में, अपने सीमित संसाधनों के साथ, हम देश के लगभग हर कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्र पर रिपोर्टिंग करते हैं. इस लिहाज से, मैं एक क्षेत्रीय पत्रकार हूं. अपनी मर्जी से, मैं नागपुर में रहा, क्योंकि मैं खबरों के ज़्यादा करीब हूं. मैं ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और तेलंगाना तक आसानी से पहुंच सकता हूं, क्योंकि इन राज्यों में ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत कम रिपोर्टिंग होती है. यह आदिवासी जीवन से भरा हुआ क्षेत्र है, जलवायु और वन संबंधी समस्याओं से भरा हुआ है. मैं कोई निम्नवर्गीय आवाज नहीं हूं. लेकिन मेरी आवाज महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरा नजरिया एक व्यापक दृष्टिकोण है. मैं भारत को दिल्ली या मुंबई से नहीं देखता. मैं भारत को छोटी-छोटी जगहों से देखता हूं और फिर समझता हूं कि देश कैसे आकार ले रहा है.

ईटीवी भारत: क्या आप कोई ऐसी घटना या अनुभव साझा कर सकते हैं, जिसने ग्रामीण संकट के बारे में आपके नज़रिए को गहराई से बदल दिया हो?

जयदीप: ऐसे कई अनुभव हैं. एक घटना जो मुझे याद आ रही है, वह मेरे क्षेत्र की एक 23-24 साल की युवती से जुड़ी है. उस युवती को छह महीने का बच्चा और तीन साल की बेटी है. मैं उसका साक्षात्कार कर रहा था, और वह रो रही थी, क्योंकि उसके पति ने हाल ही में आत्महत्या कर ली थी. उसने कहा: "देखिए, मैं आत्महत्या नहीं कर सकती. मैं मर नहीं सकती, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं. मुझे यह सुनिश्चित करना है कि ये बच्चे कम से कम 18 साल तक बड़े हों. उसके बाद, मैं शांति से मर सकती हूं, लेकिन उन्हें बड़े होने और बागडोर संभालने में 15-20 साल लगेंगे. इसलिए मुझे उनके लिए जीना होगा. और समाज मुझे शांति से जीने नहीं देगा."

कृषि संकट केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है. इसके कई संरचनात्मक पहलू हैं. मैं अभी मराठवाड़ा से आ रहा हूं, जहां मैं धाराशिव के कारी नामक एक गांव गया था. जहां मुझे लगा था कि सिर्फ एक किसान ने आत्महत्या की है, लेकिन पता चला कि पिछले 24 महीनों में उसी गांव में 30 आत्महत्याएं हो चुकी हैं. मुझे लगता है कि मुझे उस गांव में बार-बार जाना होगा, ताकि समझ सकूं कि ऐसा क्यों हो रहा है.

ईटीवी भारत: आप अगले दशक में भारत के ग्रामीण जीवन को किस तरह विकसित होते हुए देखते हैं?

जयदीप: अगर यही हाल रहा, तो मुझे कई कारणों से बड़े पैमाने पर पलायन देखने को मिलेगा. मुझे नहीं लगता कि लोग, खासकर युवा, ग्रामीण इलाकों में ही रहना चाहेंगे. इसलिए कुछ इलाके ऐसे होंगे, जहां से पानी खत्म हो जाएगा. जब तक ग्रामीण भारत पारिस्थितिक और आर्थिक रूप से अच्छा नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि भारत उस स्तर तक समृद्ध होगा जिसकी वह आकांक्षा रखता है. मुझे लगता है कि यह पहले से ही एक बहुत ही विषम विकास होगा. अगर एक किसान की औसत वार्षिक आय, मान लीजिए, केवल 20,000-30,000 रुपये है, तो मैं अगले 50 वर्षों में किसी देश को विकसित देश नहीं मान सकता. हमें सामूहिक रूप से सोचना होगा कि क्या जरूरी है.

हमें एक पीढ़ीगत बदलाव की जरूरत है क्योंकि, आप जानते हैं, जब भी आप किसी गांव में जाते हैं, तो आपको युवा लोग नहीं दिखते. अब एक सामाजिक कुप्रथा है. यह सारा संकट, 30 साल बाद, 30 साल हो गए हैं, जब हमने ग्रामीण इलाकों को, खासकर वर्षा पर निर्भर और छोटे किसानों की खेती को, मुद्रास्फीति की मार झेलते देखा है. अब उनके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है. मुझे लगता है कि यह अगले 5 सालों में एक बड़े सामाजिक संकट में बदल जाएगा. हमें और ज़्यादा पत्रकारों की जरूरत है, हमें सोची-समझी नीति की जरूरत है, अचानक झटके नहीं. हमें दीर्घकालिक नीतिगत स्थिरता और 1500 या 2000 रुपये की सामान्य खैरात से आगे बढ़कर राज्य की भागीदारी की जरूरत है.

ईटीवी भारत: ग्रामीण रिपोर्टिंग में करियर बनाने के इच्छुक पत्रकारों के लिए आपकी सलाह.

जयदीप: ग्रामीण रिपोर्टिंग एक बेहद मेहनती लेकिन उतना ही शिक्षाप्रद काम है. मैं एक निजी विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं मैं छात्रों को एक ही क्षेत्र से जुड़े रहने की सलाह देता हूं. 5W1H से आगे बढ़कर मानवीय कहानियां बताने की. छोटे शहरों से आने वाले लोगों के लिए ग्रामीण रिपोर्टिंग ज़्यादा स्वाभाविक हो सकती है. वे ग्रामीण रिपोर्टिंग को एक गंभीर विषय के रूप में देख सकते हैं. वे अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति, कला और ग्रामीण इलाकों की कई अन्य चीजों पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं.

ईटीवी भारत: ग्रामीण भारत को कवर करने वाले एक पत्रकार और लेखक के रूप में, रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार आपके लिए क्या मायने रखता है?

जयदीप: सच कहूं तो, यह अचानक ही मेरे मन में आया. जिस व्यक्ति ने मुझे यह खबर देने के लिए फोन किया था, मैंने उससे कहा था कि मैं उस समय तक थका हुआ और उदास महसूस कर रहा था. हमेशा मुश्किल हालात होते हैं. खासकर अगर आप किसी छोटे शहर में हों. अवसर कम होते हैं, और कभी-कभी आपके पास संसाधनों की कमी होती है. लेकिन आपको डटे रहना होगा. यह पुरस्कार ऐसे समय में मिला है, जब मैं अपनी पत्रकारिता को नए सिरे से शुरू करने के बारे में सोच रहा था. मैं बहुत उदास महसूस कर रहा था. निर्णायक मंडल और समूह के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं. यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है. यह भी उत्साहजनक है कि मेरे काम को मान्यता मिल रही है. यह स्वर्गीय रामोजी राव की स्मृति में है, जो क्षेत्रीय पत्रकारिता के अग्रदूतों में से एक हैं, जिससे मुझे और भी खुशी और गर्व होता है.