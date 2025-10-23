पश्चिम बंगाल: सांस्कृतिक कार्यक्रम में 'जय श्री राम' का नारा, राजनीति शुरू
दुर्गापुर पुलिस थाने की आरक्षी वाहिनी द्वारा काली पूजा के अवसर पर बुधवार को आयोजित इमान चक्रवर्ती की संगीत संध्या में भारी भीड़ उमड़ी.
दुर्गापुर: दुर्गापुर में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गायिका इमान चक्रवर्ती के गीत के दौरान उनकी लय अचानक उस समय बाधित हो गई,जब एक दर्शक ने 'जय श्री राम' का नारा लगाया. इस बीच गायिका ने अपनी परफोर्मेंस रोक दी. उनकी आंखों में झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी.
उन्होंने सलाह दी,"अगर आप जय श्री राम कहते हैं, तो उसे छिपाएं नहीं, बल्कि जोर से छाती ठोककर कहें." इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे पर इमान के साथ खड़ी है. वहीं, वाम दलों ने भगवा खेमे पर हमला बोला है. हालांकि बीजेपी का दावा है कि यह वास्तव में पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा उनकी छवि खराब करने की एक चाल है.
दुर्गापुर पुलिस थाने की आरक्षी वाहिनी द्वारा काली पूजा के अवसर पर बुधवार को आयोजित इमान चक्रवर्ती की संगीत संध्या में भारी भीड़ उमड़ी. हजारों की संख्या में मंत्रमुग्ध श्रोता उपस्थित इसमे उपस्थित हुए. जब इमान ने चमकदार LED लाइट्स से सजे मंच पर खड़े होकर फिल्म अर्धांगिनी का गाना 'आमि अबर क्लंटा पाठचारी/ऐ कंतर मुकुट लागे भारी' गाया, तो भीड़ तालियों से गूंज उठी.
इमान ने गाना बंद किया
इस बीच एक दर्शक ने अचानक 'जय श्री राम' का नारा लगाया. यह आवाज मंच पर बैठे कलाकार तक पहुंची. इमान ने तुरंत अपनी परफोर्मेंस रोक दी. उस समय हजारों श्रोताओं में राज्य के पंचायत, ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्री प्रदीप मजूमदार भी मंत्रमुग्ध श्रोताओं में से एक थे. हालांकि, जैसे ही इमान ने गाना बंद किया, चारों ओर सन्नाटा छा गया. आसपास का माहौल एक पल के लिए स्तब्ध हो गया.
इमान ने मंच से कहा, "अगर आप नाम जपते हैं, तो हमेशा राम का नाम जपें, लेकिन इसे सही जगह पर जपें जहां इसकी प्रासंगिकता हो. अभी के लिए, मेरे साथ यह गीत गाएं." यहीं नहीं, एमोन ने दर्शकों से यह भी कहा, "भगवान राम का नाम लेते ही आप लोग मुंह क्यों मोड़ लेते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं, तो ऊंची आवाज में जय श्री राम कहते हैं. आप पीछे क्यों मुड़ जाते हैं?" गायिका की यह बात सुनकर दर्शकों ने तालियां बजाईं और उनकी बात का समर्थन किया. इसके बाद गायिका ने अपना गाना 'अमी क्लांता पथचारी (मैं फिर से थकी हुई पैदल यात्री हूं)' फिर से शुरू किया.
घटना के बाद राजनीति शुरू
दुर्गापुर की इस घटना के बाद राज्य की राजनीति में इसकी चर्चा होने लगी है. एक समय था जब भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देखते ही जगह-जगह 'जय श्री राम' के नारे लगाने लगते थे. एक समय तो मुख्यमंत्री इस पर अपना आपा खो बैठी थीं और अब, इसी 'जय श्री राम' के नारे ने इमान चक्रवर्ती की परफोर्मेंस की लय तोड़ दी. कुछ दिन पहले इमान ने मुख्यमंत्री से एक पूजा गीत लिखवाया और संगीतबद्ध करवाया था. इससे पहले इस कलाकार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महानायक सम्मान से सम्मानित किया था.
घटना के बाद तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता और राज्य मंत्री शशि पांजा ने कलाकार का पूरा समर्थन किया है. उन्होंने कहा, "कलाकार ने सही कहा है. भगवान का नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जगह प्रासंगिक होनी चाहिए. वरना उसका महत्व कम हो जाता है."
CPIM ने की बीजेपी की आलोचना
दूसरी ओर CPIM नेता सृजन भट्टाचार्य ने इस पर भाजपा की आलोचना की है. "आप गायन, संगीत, नाटक, कोई भी रचनात्मक कार्य जो लोगों की सज्जन मानसिकता की अभिव्यक्ति हो, उससे उनका कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि वे बलात्कार करना जानते हैं, हिंसा करना जानते हैं और इन्हीं कारणों से भगवान राम का भी उनसे कोई लेना-देना नहीं है. उत्तर भारत में जब कोई एक-दूसरे से मिलता है, तो वे एक-दूसरे का अभिवादन 'राम राम' या कुछ और कहकर करते हैं. यह प्राचीन काल से होता आ रहा है और आरएसएस और भाजपा राम के नाम पर हिंसा और खून-खराबा करना चाहते हैं. बंगाल की जनता इसका करारा जवाब देगी."
हालांकि, भाजपा नेता केया घोष ने भी संगीत समारोह में 'जय श्री राम' के नारे लगाने का समर्थन नहीं किया.उन्होंने कहा, "देखिए, मुझे यह बात आपसे ही पता चली. मैं भी ईमान चक्रवर्ती के गानों की बहुत बड़ी प्रशंसक हूं. सबसे पहले, मुझे नहीं पता कि जब वह गा रही थीं, तो कुछ लोगों ने 'जय श्री राम' के नारे क्यों लगाए. मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा कि आप मेरी प्रतिक्रिया क्यों चाहते हैं, क्योंकि क्या आप जय श्री राम से भारतीय जनता पार्टी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं?"
घोष ने कहा, "अगर आप ऐसा करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यह सही होगा. मुझे नहीं पता कि वहां नारे लगाने वाले लोग किस पार्टी या कहां से हैं. क्या वे ईमान चक्रवर्ती के कार्यक्रम को खराब करने की कोशिश कर रहे थे या कहीं भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस कुछ भी कर सकती है."
