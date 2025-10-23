ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल: सांस्कृतिक कार्यक्रम में 'जय श्री राम' का नारा, राजनीति शुरू

दुर्गापुर: दुर्गापुर में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता गायिका इमान चक्रवर्ती के गीत के दौरान उनकी लय अचानक उस समय बाधित हो गई,जब एक दर्शक ने 'जय श्री राम' का नारा लगाया. इस बीच गायिका ने अपनी परफोर्मेंस रोक दी. उनकी आंखों में झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी.

उन्होंने सलाह दी,"अगर आप जय श्री राम कहते हैं, तो उसे छिपाएं नहीं, बल्कि जोर से छाती ठोककर कहें." इस घटना ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है. तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे पर इमान के साथ खड़ी है. वहीं, वाम दलों ने भगवा खेमे पर हमला बोला है. हालांकि बीजेपी का दावा है कि यह वास्तव में पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा उनकी छवि खराब करने की एक चाल है.

दुर्गापुर पुलिस थाने की आरक्षी वाहिनी द्वारा काली पूजा के अवसर पर बुधवार को आयोजित इमान चक्रवर्ती की संगीत संध्या में भारी भीड़ उमड़ी. हजारों की संख्या में मंत्रमुग्ध श्रोता उपस्थित इसमे उपस्थित हुए. जब इमान ने चमकदार LED लाइट्स से सजे मंच पर खड़े होकर फिल्म अर्धांगिनी का गाना 'आमि अबर क्लंटा पाठचारी/ऐ कंतर मुकुट लागे भारी' गाया, तो भीड़ तालियों से गूंज उठी.

इमान ने गाना बंद किया

इस बीच एक दर्शक ने अचानक 'जय श्री राम' का नारा लगाया. यह आवाज मंच पर बैठे कलाकार तक पहुंची. इमान ने तुरंत अपनी परफोर्मेंस रोक दी. उस समय हजारों श्रोताओं में राज्य के पंचायत, ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्री प्रदीप मजूमदार भी मंत्रमुग्ध श्रोताओं में से एक थे. हालांकि, जैसे ही इमान ने गाना बंद किया, चारों ओर सन्नाटा छा गया. आसपास का माहौल एक पल के लिए स्तब्ध हो गया.

इमान ने मंच से कहा, "अगर आप नाम जपते हैं, तो हमेशा राम का नाम जपें, लेकिन इसे सही जगह पर जपें जहां इसकी प्रासंगिकता हो. अभी के लिए, मेरे साथ यह गीत गाएं." यहीं नहीं, एमोन ने दर्शकों से यह भी कहा, "भगवान राम का नाम लेते ही आप लोग मुंह क्यों मोड़ लेते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं, तो ऊंची आवाज में जय श्री राम कहते हैं. आप पीछे क्यों मुड़ जाते हैं?" गायिका की यह बात सुनकर दर्शकों ने तालियां बजाईं और उनकी बात का समर्थन किया. इसके बाद गायिका ने अपना गाना 'अमी क्लांता पथचारी (मैं फिर से थकी हुई पैदल यात्री हूं)' फिर से शुरू किया.

घटना के बाद राजनीति शुरू

दुर्गापुर की इस घटना के बाद राज्य की राजनीति में इसकी चर्चा होने लगी है. एक समय था जब भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देखते ही जगह-जगह 'जय श्री राम' के नारे लगाने लगते थे. एक समय तो मुख्यमंत्री इस पर अपना आपा खो बैठी थीं और अब, इसी 'जय श्री राम' के नारे ने इमान चक्रवर्ती की परफोर्मेंस की लय तोड़ दी. कुछ दिन पहले इमान ने मुख्यमंत्री से एक पूजा गीत लिखवाया और संगीतबद्ध करवाया था. इससे पहले इस कलाकार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महानायक सम्मान से सम्मानित किया था.