अमेरिका में जाह्नवी कंडुला की मौत का मामला, परिवार को मिलेगा 262 करोड़ रुपये का मुआवजा

घटना के करीब तीन साल बाद, सिएटल ने जाह्नवी कंडुला के परिवार को लगभग Rs 262 करोड़ का मुआवजा देने पर सहमति जताई है.

A photo of Jaahnavi Kandula is displayed with flowers, Jan. 29, 2023, in Seattle.
29 जनवरी, 2023 को सिएटल में फूलों के साथ जाह्नवी कंडुला की एक तस्वीर दिखाई गई (AP)
Published : February 12, 2026 at 3:58 PM IST

हैदराबाद: अमेरिका में एक पुलिस अधिकारी की लापरवाही से तेलुगु स्टूडेंट जाह्नवी कंडुला की मौत के मामले में एक अहम डेवलपमेंट हुआ है. सिएटल ने उनके परिवार को 29 मिलियन डॉलर (भारतीय करेंसी में लगभग 262 करोड़ रुपये) का मुआवजा देने के लिए एक एग्रीमेंट किया है. इस बारे में, सिटी अटॉर्नी एरिका इवांस ने बुधवार को एक बयान जारी किया.

सिएटल के अटॉर्नी ने एक बयान में कहा, "जाह्नवी कंडुला की मौत बहुत दुखद है. हमें उम्मीद है कि इस सेटलमेंट से उनके परिवार को कुछ राहत मिलेगी."

हालांकि, जाह्नवी के परिवार की तरफ से वकील की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है. पता चला है कि दोनों पार्टियों ने इस मामले में मुआवजे के समझौते के लिए पिछले हफ़्ते कोर्ट में अर्जी दी थी.

बता दें कि आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले की जाह्नवी (23) 2021 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गई थी. उन्होंने मास्टर डिग्री के लिए साउथ लेक यूनियन में नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया. 23 जनवरी, 2023 की रात को सड़क पार करते समय उन्हें एक तेज रफ्तार पुलिस पेट्रोल गाड़ी ने टक्कर मार दी. इस घटना में गंभीर रूप से घायल जाह्नवी की मौके पर ही मौत हो गई. इस हादसे के लिए जिम्मेदार पुलिस अफसर केविन डेव उस समय जाह्नवी की मौत पर मजाक बनाने के लिए काफी विवादों में रहे थे.

पुलिस अफसर के ये शब्द, "वह एक सामान्य इंसान है.. यह मौत इसके लायक नहीं है." उनके बॉडी कैमरे में रिकॉर्ड हो गए थे. भारत ने उस समय इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी. केविन के बर्ताव की अमेरिका में भी बुराई हुई थी और उन्हें ड्यूटी से हटा दिया गया था. जिस इलाके में हादसा हुआ वह 40 किलोमीटर स्पीड जोन में है. लेकिन, उस समय की खबरों में कहा गया था कि केविन 119 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने जाह्नवी को टक्कर मार दी, जिससे वह 100 फ़ीट दूर जा गिरीं.

संपादक की पसंद

