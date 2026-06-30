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हिमाचल में पिघलने लगे ग्लेशियर, बाढ़ आने से बंद हुए लाहौल के ये दो मुख्य मार्ग

वहीं, तीदी, मयाड़ घाटी और पांगी का संपर्क भी कट गया है. दोनों और सैकड़ों सैलानी फंसे हुए हैं. स्थानीय ग्रामीणों और महिला मंडलों द्वारा रात के समय सैलानियों को अपने-अपने घरों में ठहराया गया और उनके खाने-पीने की भी व्यवस्था की गई. इसके अलावा जिस्पा में भी नाले में बाढ़ आने के चलते केलांग लेह सड़क मार्ग बंद हो गया है. जिससे यहां पर आवाजाही बंद हो गई है.

लाहौल-स्पीति: हिमाचल प्रदेश में बढ़ती गर्मी का असर ग्लेशियर पर भी होने लगा है. जिला लाहौल-स्पीति में गर्मी बढ़ने से अब ऊंचाई पर ग्लेशियर पिघलने शुरू हो गए हैं. ऐसे में नदी-नालों में भी बाढ़ आनी शुरू हो गई है. बीती शाम के समय लाहौल घाटी के जाहलमा नाले में अचानक बाढ़ आ गई. जिसके चलते वहां अस्थाई तौर पर बनाई गई सड़क भी बह गई. ऐसे में केलांग उदयपुर सड़क मार्ग बंद हो गया है.

बाढ़ ने किसानों की बढ़ाई चिंता

हालांकि बीआरओ द्वारा सड़क को खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नाले में मलबा ज्यादा होने के चलते केलांग उदयपुर सड़क मार्ग और केलांग लेह सड़क मार्ग फिलहाल बहाल नहीं हो पाया है. ऐसे में अब घाटी के किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अब घाटी में फल और सब्जियों का सीजन शुरू होने वाला है. ऐसे में नाले में बाढ़ आने के चलते सड़क बंद होने से उनके कृषि उत्पादन कैसे सब्जी मंडी पहुंच पाएंगे.

"करपट अथवा धोन्धल नाले में पैदल चलने योग्य अस्थाई पुलिया बना दी गई है. जाहलमा नाले का मुआयना प्रशासन एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा और स्थिति के अनुरूप तत्काल कार्यवाही अमल में लाई जाएगी." - अनुराधा राणा, विधायक, लाहौल-स्पीति

'लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला'

विधायक अनुराधा राणा ने बताया कि सोमवार को लाहौल घाटी की विभिन्न जगहों पर आई बाढ़ के बाद वे निरंतर बीआओ, पीडब्ल्यूडी और प्रशासन के संपर्क में है. पिछले कल वाहनों में फंसे सभी लोगों को पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षित निकाल लिया गया है और पास के महिला मंडलों एवं अन्य जगहों पर उनके ठहरने का प्रबंध किया गया है. गौरतलब है कि पहाड़ों पर बढ़ती गर्मी और तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते अब ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके चलते बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है.