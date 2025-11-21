ETV Bharat / bharat

'...बिहार चुनाव जैसे परिणाम दोहराए जाएंगे', जगदंबिका पाल ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

BJP के वरिष्ठ नेता और सांसद जगदंबिका पाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि जनता सब देख रही है.

Jagadambika Pal
ईटीवी भारत से बात करते जगदंबिका पाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 21, 2025 at 8:11 PM IST

2 Min Read
अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और सांसद जगदंबिका पाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर वह फिर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के मुद्दे को उछालते हैं, तो बिहार चुनाव जैसे परिणाम दोहराए जाएंगे.

जगदंबिका पाल ने कहा कि राहुल गांधी अब भी इस मुद्दे पर रैलियां कर रहे हैं, लेकिन जनता सब देख रही है. चुनाव आयोग की प्रक्रिया निष्पक्ष और स्वाभाविक है. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था.

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस और विपक्षी दल SIR को 'बैकडोर NRC' बताकर इसका विरोध कर रहे हैं. राहुल गांधी ने इसे 'संविधान पर हमला' और 'वोट चोरी' का आरोप लगाते हुए बिहार चुनावी हार का दोष चुनाव आयोग पर मढ़ा था.

ममता बनर्जी के SIR विरोध पर तंज
भाजपा सांसद पाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के SIR विरोध पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा, "यदि ममता बनर्जी बंगाल में इस मुद्दे को तूल देना चाहती हैं या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में इसे भुनाना चाहती है, तो बिहार जैसे ही परिणाम सामने आएंगे."

चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप
TMC ने SIR को बीजेपी की साजिश बताते हुए चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया है, लेकिन पाल ने इसे लोकतंत्र की मजबूती का हिस्सा बताया. हाल ही में, 272 रिटायर्ड जजों और अधिकारियों ने राहुल गांधी को खुला पत्र लिखकर EC की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का विरोध किया था.

'जनता जवाब देगी'
इसके अलावा, जगदंबिका पाल ने संसद के आगामी शीतकालीन सत्र पर भी टिप्पणी की. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर विपक्ष मानसून सत्र की तरह शीतकालीन सत्र को ध्वस्त करने की कोशिश करेगा, तो जनता इसका जवाब देगी. SIR प्रक्रिया देश के नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है, जो मतदाता सूचियों को शुद्ध करने का प्रयास है. उन्होंने कहा कि ये चुनाव आयोग की सामान्य प्रक्रिया है लेकिन विपक्ष ECI के खिलाफ साजिश कर रहा है और उसपर आरोप लगा रहा है.

एक ओर SIR के खिलाफ राहुल गांधी दिल्ली में भी रैली करने जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन संसद में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है. ऐसे में आगामी चुनावों में यह मुद्दा सियासी तापमान को और बढ़ा सकता है.

