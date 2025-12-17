ETV Bharat / bharat

जगन्नाथ मंदिर गर्भगृह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर, कड़ी चेकिंग के बाद भी कैसे हुई फोटोग्राफी?

मंदिर के चारों गेट पर पुलिस चेकिंग करती है, फिर मंदिर के अंदर मोबाइल फोन कैसे ले जाया गया, इस पर सवाल उठ रहे हैं.

Jagannath Temple sanctum sanctorum Pictures
जगन्नाथ मंदिर. (File) (ETV Bharat)
Published : December 17, 2025 at 7:50 PM IST

पुरीः ओडिशा के विश्व प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ मंदिर (श्रीमंदिर) की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी लापरवाही सामने आई है. मंदिर के सबसे पवित्र और प्रतिबंधित हिस्से 'गर्भगृह' और भीतरी परिसर की कथित तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. इंस्टाग्राम पर इन तस्वीरों को अपलोड किया गया है. गोपनीय तस्वीरों के सार्वजनिक होने के बाद मंदिर प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं.

सख्त कार्रवाई करेगी सरकारः

मंदिर के अंदर फोटो वायरल होने की घटना पर कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि सरकार सख्त कार्रवाई करने के बारे में सोच रही है. उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा करते हैं, वे महाप्रभु के दर्शन करने नहीं आते, वे सिर्फ ड्रामा करने आते हैं. वे अपने सोशल मीडिया अकाउंट चलाने आते हैं. इसलिए, इस बात पर चर्चा हुई है कि सख्त कदम उठाकर ऐसे लोगों को कैसे रोका जाए.

Jagannath Temple sanctum sanctorum Pictures
मंदिर में श्रद्धालुओं की जांच करती पुलिस. (ETV Bharat)

पुलिस कर रही जांचः

पुरी के एसपी प्रतीक सिंह ने बताया कि उन्हें मीडिया के माध्यम से गर्भगृह की तस्वीरें वायरल होने की सूचना मिली. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सिंहद्वार थाने में 'श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम' के तहत मामला संख्या 233 दर्ज किया गया है. पुलिस की साइबर टीम उस इंस्टाग्राम आईडी की जांच कर रही है जिससे फोटो अपलोड की गई थी.

एसपी ने स्पष्ट किया है कि तस्वीरों की सच्चाई और इसे क्लिक करने वाले व्यक्ति की पहचान की जा रही है और दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

चेकिंग पर उठ रहे सवालः

श्रीमंदिर के चारों द्वारों पर पुलिस की भारी तैनाती और कड़ी जांच के बावजूद मोबाइल फोन का अंदर पहुंचना चर्चा का विषय बना हुआ है. श्रद्धालुओं और सेवायतों (पुजारियों) के बीच यह सवाल उठ रहा है कि आखिर मोबाइल फोन मंदिर के अंदर और वह भी गर्भगृह तक कैसे पहुंच गया? लोग आशंका जता रहे हैं कि क्या इसमें किसी पुलिस कर्मचारी या किसी सेवायत की मिलीभगत है.

सेवायतों की चिंताः

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ सेवायत बिनायक दास महापात्र ने कहा कि श्रीमंदिर में बार-बार मोबाइल का प्रवेश एक गंभीर समस्या बन गई है, जिस पर रोक नहीं लग पा रही है. उन्होंने कहा कि वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है. समय की मांग को देखते हुए सरकार को अब पुराने तरीकों के बजाय अत्याधुनिक तकनीक और आधुनिक स्कैनिंग उपकरणों का उपयोग करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और मंदिर की मर्यादा बनी रहे.

