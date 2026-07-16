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जगन्नाथ रथ यात्रा 2026: भगवान जगन्नाथ आज भाई-बहनों के साथ भक्तों को दर्शन देंगे

पुरी से महाप्रभु जगन्नाथ की सालाना रथ यात्रा के सभी अपडेट के लिए ईटीवी भारत के साथ बने रहें.

Jagannath rath yatra 2026
जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 (ANI VIDEO)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 16, 2026 at 8:15 AM IST

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पुरी: नीलाचल-निवासया नित्याया परमात्मने, बलभद्र-सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः (मैं भगवान जगन्नाथ को नमन करता हूँ, जो शाश्वत परमात्मा हैं और नीलाचल (पुरी) में अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रहते हैं — जगन्नाथ स्तोत्र). जरूरी यह नहीं है कि भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन के लिए कितने भक्त इकट्ठा हुए हैं. जरूरी यह है कि त्रिदेव, यानी भाई-बहन, भक्तों से मिलने के लिए अपने पवित्र घर से बाहर निकलने के लिए कितने उत्सुक हैं.

रथ यात्रा के शुभ अवसर पर पूरा तीर्थ शहर उत्सव के रंगों से सज जाता है. लगातार बारिश के बावजूद, भक्त, भक्ति और समर्पण बड़दंडा (ग्रैंड रोड) पर एक हो गए हैं क्योंकि देवता अपनी मौसी के घर की अपनी सालाना यात्रा के लिए श्रीमंदिर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं.

हर गुजरते पल के साथ भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है, कुछ लोग भक्ति में नाचते हुए दिख रहे हैं, कुछ बुज़ुर्गों और बच्चों को लेकर भक्ति में डूबे हुए हैं, जबकि कुछ लोग सिंहद्वार (शेर का दरवाजा) पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, जहाँ देवता नाचते हुए पारंपरिक पहंडी (जुलूस) में बाहर निकल रहे हैं.

गुरुवार को सुबह से ही रस्में शुरू हो गई हैं और देवताओं के रथों - नंदीघोष (जगन्नाथ), तलध्वज (बलभद्र), और दर्पदलन (सुभद्रा) - पर बैठने का समय नजदीक आ रहा है, भक्तों की बेचैनी और भगवान को देखने की खुशी हर चेहरे पर साफ दिख रही है. घंटे, घंटियाँ, झांझ और शंख की गूंज के बीच, श्रीमंदिर के आस-पास का माहौल उत्सव जैसा हो गया है, जो भक्ति के सागर के बीच पवित्र त्रिदेवों के सालाना प्रवास की शुरुआत का संकेत दे रहा है.

ये भी पढ़ें- भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा कल, जानिए पहंडी और रथ खींचने का शेड्यूल, क्या है पूरी तैयारी

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THURSDAY JULY 16 2026
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जगन्नाथ रथ यात्रा
JAGANNATH RATH YATRA 2026

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