इस पूजा में पुरुषों को मूर्ति छूने की इजाजत नहीं, मिदनापुर की 300 साल पुरानी अनोखी परंपरा!

मिदनापुर: पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले की घोष बाड़ी (घोष निवास) की जगधात्री पूजा प्राचीन पारंपरिक पूजाओं में से एक है. यह घोष बाड़ी मिदनापुर शहर के कंठकाली क्षेत्र में होती है. इसे द्वारिकानाथ की भूमि के रूप में भी जाना जाता है. इस पूजा की खास बात यह है कि पुरुषों को मूर्तियों को छूने का अधिकार नहीं होता.

पूजा का इतिहासः

घोष बाड़ी की जगद्धात्री पूजा 300 वर्षों से भी अधिक समय से होती आ रही है. पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, घोष परिवार हुगली के जमींदार थे. इसके एक सदस्य द्वारिकानाथ घोष थे. वे व्यापार-वाणिज्य के सिलसिले में अपने परिवार के साथ हुगली से मेदिनीपुर आ गए थे. यहीं द्वारिकानाथ घोष ने सबसे पहले दुर्गा पूजा की तर्ज पर जगधात्री पूजा शुरू की. तभी से घोष के घराने की जगधात्री पूजा इलाके में लोकप्रिय हो गई.

पूजा की विशेषताएंः

जगधात्री की मूर्ति बनाने का काम तब तक शुरू नहीं होता जब तक दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन न हो जाए. दुर्गा प्रतिमा के नदी में विसर्जित होने के बाद, उसकी मिट्टी लाकर जगधात्री की मूर्ति बनाने का काम शुरू होता है.

दूर से दर्शन कर सकते पुरुषः

इस पूजा में घर के पुरुषों को शुरू से लेकर विसर्जन तक मूर्ति को छूने का अधिकार नहीं होता. वे केवल दूर से ही दर्शन और पूजा कर सकते हैं. अंत में, विसर्जन के लिए जब मूर्ति को घाट पर ले जाया जाता है, तभी पुरुषों को माता की सेवा का अधिकार मिलता है.