इस पूजा में पुरुषों को मूर्ति छूने की इजाजत नहीं, मिदनापुर की 300 साल पुरानी अनोखी परंपरा!
द्वारिकानाथ घोष ने सबसे पहले दुर्गा पूजा की तर्ज पर जगधात्री पूजा शुरू की. तभी से घोष के घराने की जगधात्री पूजा लोकप्रिय हो गई.
Published : October 27, 2025 at 7:27 PM IST
मिदनापुर: पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले की घोष बाड़ी (घोष निवास) की जगधात्री पूजा प्राचीन पारंपरिक पूजाओं में से एक है. यह घोष बाड़ी मिदनापुर शहर के कंठकाली क्षेत्र में होती है. इसे द्वारिकानाथ की भूमि के रूप में भी जाना जाता है. इस पूजा की खास बात यह है कि पुरुषों को मूर्तियों को छूने का अधिकार नहीं होता.
पूजा का इतिहासः
घोष बाड़ी की जगद्धात्री पूजा 300 वर्षों से भी अधिक समय से होती आ रही है. पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, घोष परिवार हुगली के जमींदार थे. इसके एक सदस्य द्वारिकानाथ घोष थे. वे व्यापार-वाणिज्य के सिलसिले में अपने परिवार के साथ हुगली से मेदिनीपुर आ गए थे. यहीं द्वारिकानाथ घोष ने सबसे पहले दुर्गा पूजा की तर्ज पर जगधात्री पूजा शुरू की. तभी से घोष के घराने की जगधात्री पूजा इलाके में लोकप्रिय हो गई.
पूजा की विशेषताएंः
जगधात्री की मूर्ति बनाने का काम तब तक शुरू नहीं होता जब तक दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन न हो जाए. दुर्गा प्रतिमा के नदी में विसर्जित होने के बाद, उसकी मिट्टी लाकर जगधात्री की मूर्ति बनाने का काम शुरू होता है.
दूर से दर्शन कर सकते पुरुषः
इस पूजा में घर के पुरुषों को शुरू से लेकर विसर्जन तक मूर्ति को छूने का अधिकार नहीं होता. वे केवल दूर से ही दर्शन और पूजा कर सकते हैं. अंत में, विसर्जन के लिए जब मूर्ति को घाट पर ले जाया जाता है, तभी पुरुषों को माता की सेवा का अधिकार मिलता है.
घर में बनी धूपबत्ती से होती पूजाः
जगद्धात्री पूजा में देवी के सामने जलाई जाने वाली धूप सोलह प्रकार के मसालों से बनी होती है. मां की पूजा के लिए कोई भी धूप बाहर से नहीं खरीदी जाती. घोष परिवार की महिलाएं मिलकर धूप बनाती हैं.
बलिदान की परंपराः
इस पूजा की मुख्य विशेषता बलि प्रथा है. पहले भैंसों की बलि दी जाती थी. समय के साथ इसमें बदलाव आया है. अब लगभग 50 मेमने, भेड़, कद्दू और लौकी की बलि दी जाती है. यह बलि प्रथा पूजा के सातवें, आठवें, नौवें और दसवें दिन निभाई जाती है. परिवार सहित आसपास के गांवों के लोग इसका प्रसाद खाने के लिए इकट्ठा होते हैं.
पूजा गीत की रचनाः
घोष परिवार की जगधात्री पूजा छठी पीढ़ी से मनाई जा रही है. घोष परिवार के वंशज पश्चिम मेदिनीपुर ज़िले सहित विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं. उनकी संख्या 150 से ज़्यादा है. घोष परिवार की जगधात्री पूजा आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी मनाई जा रही है. परिवार के एक सदस्य, सुशांत घोष ने हाल ही में घर पर होने वाली इस पूजा पर एक गीत भी तैयार किया है.
