ETV Bharat / bharat

ओवैसी के बयान पर स्वामी रामभद्राचार्य का पलटवार, बोले- भारत में साड़ी वाली महिला ही बनेगी पीएम

जयपुर: जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ओवैसी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, "अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया. हामिद अंसारी को उपराष्ट्रपति बनाया गया. उन्हें और क्या चाहिए? वे दिवास्वप्न देख रहे हैं. भारत में यदि कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी, तो वह साड़ी पहनकर ही बनेगी." स्वामी रामभद्राचार्य इन दिनों जयपुर में रामकथा के लिए आए हुए हैं. उन्होंने ओवैसी को देश के इतिहास को समझने की सलाह देते हुए कहा कि उनका यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है.

ओवैसी का बयान क्या था?: हाल ही में महाराष्ट्र के सोलापुर में एक रैली के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि पाकिस्तान के संविधान में स्पष्ट रूप से केवल एक ही धर्म के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने की अनुमति है, जबकि भारत के संविधान के अनुसार कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री बन सकता है. उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि "एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी."