नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह पर फूटा जगद्गुरु रामभद्राचार्य का गुस्सा, कह दी बड़ी बात
बालेन शाह को समझाए कौन? अभी वह युवक हैं, राजनीति का अनुभव नहीं. जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने नेपाल के पीएम को लेकर बड़ा बयान दिया है.
Published : April 20, 2026 at 3:43 PM IST
सीतामढ़ी: तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामभद्राचार्य नेपाल के जनकपुरधाम पहुंचे. यहां उन्होंने मां जानकी की पूजा अर्चना की. इस दौरान उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि बालेन शाह की सोच भारत के प्रति सकारात्मक नहीं है और उनका रुख भारत विरोधी प्रतीत होता है.
जगद्गुरु रामभद्राचार्य का बड़ा बयान : जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि मैं अपने समधियाने (नेपाल) में आया हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं चाहूंगा कि नेपाल समृद्ध देश बने और किसी भी देश विशेषकर चीन पर कभी भी निर्भर न हो. साथ ही उन्होंने नेपाल के पीएम बालेन शाह से अपील करते हुए कहा कि उनका मन भारत विरोधी नहीं रहना चाहिए. उनके रवैये से मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है.
"मैं खुलकर कह रहा हूं कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को हिंदुत्व के प्रति प्रेम नहीं है. यहां धर्मांतरण भी बहुत अधिक हो रहा है. ईश्वर करें कि भारत और नेपाल मिलकर एक महान शक्ति का आविर्भाव करे. बालेन जी को समझाए कौन? अभी वह युवक हैं, राजनीति का उनको अनुभव नहीं है. भारत के प्रति उनका रवैया अच्छा होना चाहिए"- जगद्गुरु रामभद्राचार्य
हिंदू राष्ट्र की दिशा में बाधा: उन्होंने कहा कि नेपाल में एक समय हिंदू राष्ट्र के पक्ष में मजबूत माहौल बन रहा था, लेकिन वर्तमान नेतृत्व के कारण उस वातावरण को नुकसान पहुंचा है. नेपाल की आम जनता हिंदू राष्ट्र की स्थापना के पक्ष में है, लेकिन मौजूदा नीतियों के कारण इस दिशा में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं.
जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि नेपाल की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को मजबूत करने की जरूरत है. नेपाल को चीन और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों से सतर्क रहना चाहिए. नेपाल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है. भारत और नेपाल का गहरा संबंध है. हम लड़के वाले हैं. भारत ने निरंतर नेपाल की सेवा की है. मैं चाहता हूं कि बीरेंद्र बीर बिक्रम शाह देव के समय का माहौल वापस नेपाल में आए.
क्यों नाराज हैं जगद्गुरु रामभद्राचार्य?: ग्रेटर नेपाल नक्शा, बढ़ता धर्मांतरण और भारत से नेपाल जाने वाले सामानों पर 80 फीसदी तक कस्टम ड्यूटी की वसूली के फरमानों से विवाद गहराता जा रहा है. नेपाल के पीएम बालेन शाह की भारत विरोधी छवि उभरी है, जिसको लेकर जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने नाराजगी जाहिर की है.
भारत से है बालेन का नाता: नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह का बिहार के सीतामढ़ी जिले के भनस्पटी से नाता है. वहां उनका ननिहाल है. वह बचपन में ननिहाल आते थे, लेकिन हाल के दिनों में दिए गए बयानों को भारत विरोधी माना जा रहा है.
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