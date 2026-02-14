ETV Bharat / bharat

केदारपीठ को मिलेगा नया उत्तराधिकारी, केदार लिंग महाराज नामित, महाशिवरात्रि पर होगी औपचारिक घोषणा

रुद्रप्रयाग: महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित भीमाशंकर मठ में हिमवत केदार बैराग्यपीठ के 324वें जगद्गुरु भीमाशंकर लिंग महाराज के पट्टाभिषेक रजत जयंती समारोह के अंतर्गत आयोजित आठ दिवसीय विश्व शांति यज्ञ का समापन दिव्य और भावपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ. देशभर से पहुंचे संत-महात्माओं, श्रद्धालुओं और शिष्यों की उपस्थिति में यज्ञ पूर्णाहुति के साथ समारोह का समापन हुआ.

केदारपीठ को मिलेगा नया उत्तराधिकारी: समापन अवसर पर केदार जगद्गुरु रावल भीमाशंकर लिंग शिवाचार्य महाराज ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से विराम लेने की घोषणा की. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि परंपरा की निरंतरता और पीठ की गरिमा बनाए रखना सर्वोपरि है. इसलिए समय रहते उत्तराधिकारी का चयन आवश्यक है.

जगद्गुरु भीमाशंकर लिंग ने केदार लिंग को नया जगद्गुरु रावल नामित किया: इसी क्रम में उन्होंने केदार लिंग महाराज को केदारपीठ का नया जगद्गुरु रावल नामित किया. इस पावन क्षण पर उन्हें माला एवं शाल ओढ़ाकर विधिवत दीक्षा प्रदान की गई. उपस्थित संतों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे परंपरा और मर्यादा के अनुरूप बताया.