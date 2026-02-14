ETV Bharat / bharat

केदारपीठ को मिलेगा नया उत्तराधिकारी, केदार लिंग महाराज नामित, महाशिवरात्रि पर होगी औपचारिक घोषणा

केदार जगद्गुरु रावल भीमाशंकर लिंग शिवाचार्य महाराज ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से विराम लेने की घोषणा की

NEW JAGADGURU RAWAL OF KEDARPEETH
केदारपीठ को मिलेगा नया उत्तराधिकारी (Photo Courtesy- Kedarpeeth)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 14, 2026 at 9:19 AM IST

2 Min Read
रुद्रप्रयाग: महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित भीमाशंकर मठ में हिमवत केदार बैराग्यपीठ के 324वें जगद्गुरु भीमाशंकर लिंग महाराज के पट्टाभिषेक रजत जयंती समारोह के अंतर्गत आयोजित आठ दिवसीय विश्व शांति यज्ञ का समापन दिव्य और भावपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ. देशभर से पहुंचे संत-महात्माओं, श्रद्धालुओं और शिष्यों की उपस्थिति में यज्ञ पूर्णाहुति के साथ समारोह का समापन हुआ.

केदारपीठ को मिलेगा नया उत्तराधिकारी: समापन अवसर पर केदार जगद्गुरु रावल भीमाशंकर लिंग शिवाचार्य महाराज ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से विराम लेने की घोषणा की. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि परंपरा की निरंतरता और पीठ की गरिमा बनाए रखना सर्वोपरि है. इसलिए समय रहते उत्तराधिकारी का चयन आवश्यक है.

जगद्गुरु भीमाशंकर लिंग ने केदार लिंग को नया जगद्गुरु रावल नामित किया: इसी क्रम में उन्होंने केदार लिंग महाराज को केदारपीठ का नया जगद्गुरु रावल नामित किया. इस पावन क्षण पर उन्हें माला एवं शाल ओढ़ाकर विधिवत दीक्षा प्रदान की गई. उपस्थित संतों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे परंपरा और मर्यादा के अनुरूप बताया.

महाशिवरात्रि पर केदारपीठ के नए उत्तराधिकारी की विधिवित होगी घोषणा: जगद्गुरु रावल भीमाशंकर लिंग शिवाचार्य महाराज ने बताया कि, इस निर्णय की औपचारिक पुष्टि 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पंचकेदारों की गद्दीस्थली ओंकारेश्वर मंदिर में स्थानीय हक-हकूकधारियों एवं परंपरागत प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति में की जाएगी.

ऐसे होगा पट्टाभिषेक समारोह: इसके उपरांत श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद वीरशैव सम्प्रदाय के पांच पीठों के पंचाचार्यों द्वारा सर्वसम्मति से समर्थन प्रदान कर 325वें केदार जगद्गुरु के रूप में उनका भव्य पट्टाभिषेक समारोह आयोजित किया जाएगा. विधिवत अनुष्ठानों और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच वे केदारपीठ के जगद्गुरु सिंहासन पर आसीन होंगे. इस प्रकार हिमवत केदार बैराग्यपीठ की प्राचीन परंपरा एक नई आध्यात्मिक दिशा में प्रवेश करेगी.

क्या है केदारपीठ? केदारपीठ या केदारनाथ धाम उत्तराखंड में है. भगवान शिव का ये ज्योतिर्लिंग रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है. समुद्र तल से करीब 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम सनातन धर्म के अनुयायियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है. ये पंच केदार में सर्वोच्च है. उत्तराखंड के चारधाम में केदारनाथ धाम एक धाम है. केदारनाथ धाम के कपाट साल में सिर्फ 6 महीने के लिए खुलते हैं. इन दिनों शीतकालीन अवकाश के कारण मंदिर के कपाट बंद हैं. इस कारण भगवान केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ स्थित उनके शीतकालीन प्रवास स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में हो रही है.
ये भी पढ़ें: बर्फ की चादर से ढकी केदार नगरी, भीषण ठंड में भी मुस्तैदी से डटे पुलिस और ITBP के जवान

