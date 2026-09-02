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कोलकाता पुलिस और KMC ने देर रात जादवपुर यूनिवर्सिटी में घुसकर दीवार पर लिखे नारे फिर से मिटाए

कोलकाता पुलिस और KMC ने देर रात जादवपुर यूनिवर्सिटी में दीवार पर लिखे नारे फिर से मिटाए ( ETV Bharat )

कोलकाता: मशहूर जादवपुर यूनिवर्सिटी में विवाद जारी है. वहां एक बार फिर दीवार पर बनी ग्रैफिटी (दीवार लेखन) को मिटा दिया गया है. स्टूडेंट्स का दावा है कि इस बार, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और कोलकाता पुलिस मिलकर ग्रैफिटी हटाने के लिए जिम्मेदार थे.

आरोप है कि वे देर रात सादे कपड़ों में कैंपस में घुसे और कई नए और पुराने नारों पर सफेद पेंट कर दिया. पूरी घटना रात एक बजे के बाद हुई.

स्टूडेंट्स सवाल उठा रहे हैं कि कोलकाता पुलिस और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी बिना अथॉरिटी की अनुमति के कैंपस में कैसे घुस गए. हालांकि, कुलपति का कहना है कि पुलिस रात में कैंपस में नहीं घुसी थी.

कुछ समय पहले, सुवेंदु अधिकारी ने जादवपुर यूनिवर्सिटी की दीवार पर बनी ग्रैफिटी के बारे में बात की थी. इसके तुरंत बाद, अधिकारियों को कैंपस की दीवारों पर लिखे कई नारों पर सफेद पेंट करते देखा गया. लेकिन, अगले ही दिन यूनिवर्सिटी की दीवारों पर फिर से ग्रैफिटी दिखाई देने लगी, वहीं कैंपस में कई जगहों पर सफेद पेंट पर नारे लिखे हुए देखे गए. अब, नारे को एक बार फिर सफेद पेंट से मिटा दिया गया है.

मामले पर स्टूडेंट ने रखा अपना पक्ष

जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट शेख नवाब ने कहा, "देर रात, कुछ स्टूडेंट्स कैंपस के बाहर सड़क पर चल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि सामने पुलिस की कई गाड़ियां खड़ी थीं. उन्होंने लोगों को कैंपस में आते देखा, कोई भी पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं था; सभी सादे कपड़ों में थे, हालांकि उनके पास आईडी कार्ड थे."

उन आईडी कार्ड को देखकर स्टूडेंट्स को पता चला कि वे कोलकाता पुलिस और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी थे. यह जानकारी हमें बाद में मिली. जब हम बुधवार सुबह कैंपस गए, तो हमने देखा कि नारों पर सफेद पेंट लगा दिया गया था. हमारा सवाल यह है कि कुलपति की इजाजत के बिना पुलिस अधिकारी कैंपस में कैसे घुसे? तो क्या हम यह मान लें कि कुलपति ने पुलिस को घुसने की इजाजत दी थी?"