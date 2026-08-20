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प.बंगाल: जादवपुर यूनिवर्सिटी में ABVP और वामपंथी गुटों के बीच झड़प से तनाव, कई छात्र अस्पताल में भर्ती

जादवपुर यूनिवर्सिटी ( IANS )

कोलकाता: जादवपुर यूनिवर्सिटी में बुधवार रात जनरल बॉडी (GB) मीटिंग को लेकर तनाव का माहौल रहा. मीटिंग के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) सदस्यों और वामपंथी छात्र संगठन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संकाय छात्र संघ (FETSU) से जुड़े छात्रों के बीच कहासुनी हुई, जो बाद में हाथापाई और मारपीट में बदल गई. खबर है कि दोनों पक्षों के कई छात्र घायल हुए और कुछ को अस्पताल में इलाज की जरूरत पड़ी. घटना की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में दोनों पक्षों के बयान पूरी तरह से अलग-अलग हैं. एबीवीपी का दावा है कि जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान, उनके कुछ सदस्यों को घेर लिया गया और धक्का-मुक्की की गई. वहीं दूसरी ओर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संकाय छात्र संघ का आरोप है कि एबीवीपी से जुड़े छात्र मीटिंग में आए, भड़काऊ बातें कहकर माहौल गरमा दिया और फिर उन पर हमला करने की कोशिश की. एबीवीपी के घायल छात्र अर्णब दास ने कहा, 'आज वामपंथी छात्र संगठनों की बुलाई गई जनरल बॉडी मीटिंग में उन्होंने सरकार के किसी भी निर्देश को न मानने का फ़ैसला किया. हमने तर्क दिया कि बिना चुनाव के ऐसा कोई फ़ैसला नहीं लिया जा सकता. इसके अलावा हमारे उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कॉलेज कैंपस के अंदर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए. मैंने कहा कि यूनियन रूम में नारे नहीं लगाए जाने चाहिए क्योंकि यूनियन के चुनाव नहीं हुए थे. अचानक, मुझे धक्का दिया गया और मेरा चश्मा गिर गया. जब सीनियर मुझे बचाने आए, तो वे भी घायल हो गए.' अर्नब ने आगे कहा कि शुरुआत में तो लगभग 70-80 लोग जमा हुए थे, लेकिन असल झगड़े के समय करीब 20 लोग ही वहां मौजूद थे. एबीवीपी का दावा है कि उन्होंने कुछ हमलावरों की पहचान कर ली है. संगठन ने घटना वाली जगह पर बाहरी लोगों की मौजूदगी और सीसीटीवी कवरेज न होने पर भी सवाल उठाए हैं. वहीं दूसरी ओर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संकाय छात्र संघ के सदस्य वैदिक ने कहा, 'हम एक संगठनात्मक बैठक कर रहे थे. यह बैठक यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन का बैंक अकाउंट संभालने के लिए जरूरी हस्ताक्षर करने वालों को तय करने के लिए बुलाई गई थी. छात्रों का एक खास ग्रुप उकसाने वाली बातें कर रहा था. तभी हालात बिगड़ गए और हाथापाई शुरू हो गई.' इसके जवाब में वैदिक ने आरोप लगाया कि उनके कुछ छात्रों के साथ भी मारपीट की गई. उन्होंने दावा किया कि बांस के डंडों और पेड़ की टहनियों से उन पर हमला करने की कोशिश की गई. इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संकाय छात्र संघ ने यह भी आरोप लगाया है कि कई लोगों को कैंपस से बाहर खींचकर उनके साथ मारपीट की गई.