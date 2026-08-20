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प.बंगाल: जादवपुर यूनिवर्सिटी में ABVP और वामपंथी गुटों के बीच झड़प से तनाव, कई छात्र अस्पताल में भर्ती

जादवपुर यूनिवर्सिटी में दो गुटों के बीच हुई झड़प के बाद हालात को काबू में करने के लिए स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुँची.

JADAVPUR UNIVERSITY CLASH
जादवपुर यूनिवर्सिटी (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 20, 2026 at 10:13 AM IST

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कोलकाता: जादवपुर यूनिवर्सिटी में बुधवार रात जनरल बॉडी (GB) मीटिंग को लेकर तनाव का माहौल रहा. मीटिंग के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) सदस्यों और वामपंथी छात्र संगठन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संकाय छात्र संघ (FETSU) से जुड़े छात्रों के बीच कहासुनी हुई, जो बाद में हाथापाई और मारपीट में बदल गई.

खबर है कि दोनों पक्षों के कई छात्र घायल हुए और कुछ को अस्पताल में इलाज की जरूरत पड़ी. घटना की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में दोनों पक्षों के बयान पूरी तरह से अलग-अलग हैं. एबीवीपी का दावा है कि जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान, उनके कुछ सदस्यों को घेर लिया गया और धक्का-मुक्की की गई.

वहीं दूसरी ओर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संकाय छात्र संघ का आरोप है कि एबीवीपी से जुड़े छात्र मीटिंग में आए, भड़काऊ बातें कहकर माहौल गरमा दिया और फिर उन पर हमला करने की कोशिश की. एबीवीपी के घायल छात्र अर्णब दास ने कहा, 'आज वामपंथी छात्र संगठनों की बुलाई गई जनरल बॉडी मीटिंग में उन्होंने सरकार के किसी भी निर्देश को न मानने का फ़ैसला किया. हमने तर्क दिया कि बिना चुनाव के ऐसा कोई फ़ैसला नहीं लिया जा सकता.

इसके अलावा हमारे उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कॉलेज कैंपस के अंदर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए. मैंने कहा कि यूनियन रूम में नारे नहीं लगाए जाने चाहिए क्योंकि यूनियन के चुनाव नहीं हुए थे. अचानक, मुझे धक्का दिया गया और मेरा चश्मा गिर गया. जब सीनियर मुझे बचाने आए, तो वे भी घायल हो गए.'

अर्नब ने आगे कहा कि शुरुआत में तो लगभग 70-80 लोग जमा हुए थे, लेकिन असल झगड़े के समय करीब 20 लोग ही वहां मौजूद थे. एबीवीपी का दावा है कि उन्होंने कुछ हमलावरों की पहचान कर ली है. संगठन ने घटना वाली जगह पर बाहरी लोगों की मौजूदगी और सीसीटीवी कवरेज न होने पर भी सवाल उठाए हैं.

वहीं दूसरी ओर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संकाय छात्र संघ के सदस्य वैदिक ने कहा, 'हम एक संगठनात्मक बैठक कर रहे थे. यह बैठक यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन का बैंक अकाउंट संभालने के लिए जरूरी हस्ताक्षर करने वालों को तय करने के लिए बुलाई गई थी. छात्रों का एक खास ग्रुप उकसाने वाली बातें कर रहा था. तभी हालात बिगड़ गए और हाथापाई शुरू हो गई.'

इसके जवाब में वैदिक ने आरोप लगाया कि उनके कुछ छात्रों के साथ भी मारपीट की गई. उन्होंने दावा किया कि बांस के डंडों और पेड़ की टहनियों से उन पर हमला करने की कोशिश की गई. इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संकाय छात्र संघ ने यह भी आरोप लगाया है कि कई लोगों को कैंपस से बाहर खींचकर उनके साथ मारपीट की गई.

जनरल बॉडी मीटिंग की वैधता को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है. एबीवीपी का तर्क है, 'यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन के लिए कोई प्रावधान नहीं है तो फिर जनरल बॉडी मीटिंग कैसे बुलाई गई? इसके जवाब में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संकाय छात्र संघ ने कहा, 'सिर्फ इसलिए कि चुनाव नहीं हुए, स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन की गतिविधियां पूरी तरह से बंद नहीं हो जाती. यह मीटिंग ऐसे ऑर्गनाइज़ेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को आसान बनाने के लिए बुलाई गई थी.'

घटना वाली रात ही बीजेपी विधायक सर्बरी चक्रवर्ती मौके पर पहुंचीं और वामपंथी स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन के ख़िलाफ आवाज उठाई. जनरल बॉडी मीटिंग की वैधता पर सवाल उठाने के अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में राष्ट्र-विरोधी नारे लगाए गए और नक्सल-माओवादी राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा था.

सर्बरी चक्रवर्ती ने कहा, 'वहाँ कोई यूनियन नहीं है. फिर भी जनरल बॉडी मीटिंग कैसे बुलाई गई? इसे किसने बुलाया? मैं सृजन भट्टाचार्य से पूछ रही हूँ. जनरल बॉडी मीटिंग किसने बुलाई?' यूनिवर्सिटी में राष्ट्र-विरोधी नारे लगाए जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, 'क्या आप जाधवपुर को नक्सलियों, राष्ट्र-विरोधी ताकतों और माओवादियों से भरना चाहते हैं? आप क्या सोच रहे हैं? इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, खासकर जाधवपुर में तो बिल्कुल नहीं.'

सर्बरी ने कुछ आरोपियों के नाम भी सार्वजनिक किए और मांग की कि उन्हें पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहिए. उन्होंने कहा, 'अगर वे एक घंटे के भीतर जाधवपुर पुलिस स्टेशन में सरेंडर नहीं करते हैं, तो मैं उन्हें जहाँ भी वे छिपे होंगे, वहाँ से खींचकर बाहर निकालूँगी.' इसके बाद, उस रात जाधवपुर यूनिवर्सिटी के स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं और एबीवीपी सदस्यों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया.

वामपंथी छात्र संगठन सरबारी के आरोपों और एबीवीपी के रुख से सहमत नहीं हैं. एसएफआई ने भी साफ किया है कि इस घटना से उसका कोई लेना-देना नहीं है. जादवपुर यूनिवर्सिटी में एसएफआई के शुभदीप बंद्योपाध्याय ने कहा, 'आज की जनरल बॉडी मीटिंग में एसएफआई का कोई भी छात्र मौजूद नहीं था. यह मीटिंग इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संकाय छात्र संघ ने आयोजित की थी और इसमें एएफएसयू और डीएसएफ के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे.'

जनरल बॉडी मीटिंग में देश-विरोधी नारे लगाने के आरोपों पर शुभदीप ने एबीवीपी को यूनिवर्सिटी प्रशासन से संपर्क करने की सलाह दी. उन्होंने कहा, 'अगर किसी ने देश-विरोधी नारे लगाए हैं, तो मैं एबीवीपी से कहूंगा कि वे सिर्फ शिकायत दर्ज कराने के बजाय पूरे मामले की जानकारी वाइस-चांसलर और यूनिवर्सिटी प्रशासन को दें. वे खुद कार्रवाई क्यों करें? मामले की जांच करना और जरूरी कदम उठाना यूनिवर्सिटी प्रशासन की ज़िम्मेदारी है.'

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