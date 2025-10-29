पश्चिम बंगाल: इंजीनियरिंग छात्र ने चलती ट्रेन से लगाई छलांग, नदी में तैरता मिला शव
परिवार को समझ नहीं आ रहा है कि, आखिर क्यों उनके बेटे ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे दी.
Published : October 29, 2025 at 5:27 PM IST
मेदिनीपुर: पश्चिम बंगाल में जादवपुर विश्वविद्यालय के एक छात्र ने मंगलवार शाम को चलती ट्रेन से कूदकर जान दे दी. बुधवार सुबह कंगसाबती नदी में उसका शव तैरता हुआ मिला. खबर के मुताबिक, जादवपुर निवासी एक इंजीनियरिंग छात्र ने अपनी मां की अनुपस्थिति में कोलकाता से घर लौटते समय इस घटना को अंजाम दिया.
पुलिस और परिवार को आशंका है कि, शायद युवक मेंटल डिप्रेशन में था, जिसके कारण उसने इस घटना को अंजाम दिया. पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, बांकुड़ा निवासी सोहम पात्रा (21) मंगलवार को ट्रेन से जादवपुर से घर लौट रहा था. बताया जा रहा है कि, उस शाम, मां और बेटा हावड़ा से रानी शिरोमणि पैसेंजर ट्रेन में साथ थे. मेदिनीपुर स्टेशन में प्रवेश करने से पहले, उसकी मां कंसाई हॉल्ट के पास शौचालय गई.
उसी समय, सोहम ने अचानक कंगसाबती नदी में छलांग लगा दी. जब मां शौचालय से लौटी तो पास बैठे शख्स ने मामले की पूरी जानकारी दी. वह अगले स्टेशन, मेदिनीपुर पहुंची और रेलवे पुलिस को घटना की सूचना दी. इस संबंध में सोहम के पिता दीपक पात्रा का कहना है कि, उनका बेटा अपनी मां के साथ ट्रेन से हावड़ा से घर लौट रहा था. इसी दौरान यह घटना घटी.
घटना की शिकायत मिलते ही उसी रात छात्र की खोजबीन शुरू हुई. हालांकि, अंधेरा होने के कारण सोहम को खोजने में परेशानी हुई. उसके बाद बुधवार को काफी खोजबीन के बाद सोहम का शव कंगसाबती नदी में तैरता हुआ दिखाई दिया.
खबर मिलते ही मिदनापुर खड़गपुर थाने की पुलिस और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची. शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतक सोहम के पिता दीपक पात्रा और माता मल्लिका पात्रा का घर बांकुड़ा जिले के 15 नंबर वार्ड प्रणबानंदपुर में है. सोहम के पिता को समझ में नहीं आ रहा है कि, आखिर उनके बेटे ने ऐसा खतरनाक कदम क्यों उठाया. मामले की जांच की जा रही है.
ये भी पढ़ें: शर्मनाक! खेत में किसी काम से गई बुजुर्ग महिला के साथ गैंगरेप, फिर किया मर्डर