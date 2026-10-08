200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपी जैकलीन फर्नांडीज को वर्क वीजा परमिट के रिन्यूअल की मिली अनुमति
इससे पहले ईडी के विरोध की वजह से जैकलीन ने सरकारी गवाह बनने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका वापस ले ली थी.
Published : October 8, 2026 at 7:41 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग मामले की आरोपी एवं अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को अपने वर्क वीजा परमिट का नवीनीकरण कराने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज गगनदीप सिंह ने पासपोर्ट कार्यालय को नियमानुसार जैकलीन का वर्क वीजा नवीनीकरण करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया.
याचिका में जैकलीन फर्नाडीज ने कहा कि वह श्रीलंकाई नागरिक हैं और भारत में वर्क वीजा परमिट पर रहती हैं. उनके वर्क वीजा परमिट की मियाद खत्म होने वाली है. ऐसे में उसका नवीनीकरण कराने की जरूरत है. इसके पहले ईडी के विरोध की वजह से जैकलीन ने सरकारी गवाह बनने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका वापस ले ली थी. जैकलीन फर्नांडीज इस मामले में जमानत पर हैं. यह मामला पहले पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा था. बाद में ये राऊज एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया. ईडी ने पूरक चार्जशीट में जैकलीन को आरोपी बनाया था. ईडी अप्रैल 2025 में इस मामले में जैकलीन फर्नांडीज की सात करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुका है.
ईडी की चार्जशीट के मुताबिक, इस मामले के मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने पांच करोड़ 71 लाख रुपए से ज्यादा के गिफ्ट दिए थे. सुकेश अपनी सहयोगी पिंकी ईरानी के जरिए जैकलीन को गिफ्ट पहुंचाने का काम करता था. इन गिफ्ट्स में 52 लाख रुपए का घोड़ा और 9 लाख रुपए की एक पारसी बिल्ली भी शामिल है.