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200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपी जैकलीन फर्नांडीज को वर्क वीजा परमिट के रिन्यूअल की मिली अनुमति

जैकलीन फर्नांडीज वर्क वीजा परमिट के रिन्यूअल की मिली अनुमति ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग मामले की आरोपी एवं अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को अपने वर्क वीजा परमिट का नवीनीकरण कराने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज गगनदीप सिंह ने पासपोर्ट कार्यालय को नियमानुसार जैकलीन का वर्क वीजा नवीनीकरण करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया.