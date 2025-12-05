ETV Bharat / bharat

'हमसफर' को घर की छत पर सजा दिया, ना बेचा ना कटवाया, ऐसे बढ़ा रहा घर की शान

जबलपुर में ट्रक व्यवसायी ने 2 मंजिला मकान की छत पर रखा 10 चक्का ट्रक, संघर्ष के साथी ट्रक के लिए ड्राइवर का अनोखा प्रेम.

JABALPUR TRUCK DRIVER STORY
संघर्ष के साथी ट्रक के लिए ड्राइवर का अनोखा प्रेम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 10:29 PM IST

6 Min Read
रिपोर्ट: विश्वजीत सिंह

जबलपुर: ट्रक क्लीनर से जिंदगी की शुरुआत और फिर अपना ट्रक खरीदकर पूरी जिंदगी हमसफर रहने वाले ट्रक को अमरकांत पटेल ने सिर आंखों पर बैठा लिया है. अमरकांत चाहते तो इस ट्रक को बेच सकते थे लेकिन जिस ट्रक की बदौलत वे अर्श से फर्श तक पहुंचे, उस ट्रक को उन्होंने ऐसी जगह दी जिसकी कल्पना करना हर किसी की बात नहीं है. जिंदगी भर जिस ट्रक ने उनका साथ दिया उस ट्रक को उन्होंने अपने दो मंजिला मकान के ऊपर शान से रखवा दिया है. यह ट्रक अभी भी चालू हालत में है लेकिन उनका कहना है कि जिस ट्रक ने उनकी जिंदगी बदल दी उसे भी अब रेस्ट की जरूरत है. अमरकांत अब ट्रक ड्राइवर नहीं सफल व्यवसायी हैं.

ट्रक क्लीनर से बड़े व्यवसायी बनने का सफर

आपने ऊपर जो कहानी पढ़ी है, वह कहानी है जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र निवासी अमरकांत पटेल उर्फ रिंकू की. उन्होंने जबलपुर-नागपुर हाईवे के किनारे नया घर बनवाया है, जिसकी कीमत शायद एक करोड़ रुपए होगी. उसी मकान के ऊपर एक पुराना ट्रक रखा हुआ है. इस ट्रक के पीछे एक ट्रक ड्राइवर की जीवन की पूरी कहानी है. अमरकांत पटेल की कहानी थोड़ी फिल्मी लग सकती है, लेकिन यह हकीकत है. अमरकांत मैहर के पास एक गांव के रहने वाले हैं. उनके पिता उन्हें पढ़ाने के लिए शहर में लेकर आ गए थे. उनकी किराए के घर में रहकर पढ़ाई चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था.

2 मंजिला मकान की छत पर रखा 10 चक्का ट्रक (ETV Bharat)

10वीं फेल होने के बाद शुरू किया काम

अमरकांत पटेल की जिंदगी में मोड़ दसवीं की परीक्षा के बाद तब आता है, जब परीक्षा में फेल हो गए. अमरकांत कहते हैं कि "उनका फेल होना जिंदगी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था. परिवार के पास बहुत छोटी सी जमीन थी, उससे पूरे परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था. इसलिए उन्होंने फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी और परिवार की जिम्मेदारियों में हाथ बंटाने के लिए ट्रक में क्लीनर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया. इस दौरान उनकी उम्र बहुत छोटी थी और परिवार से दूर रहकर ट्रक में चलना बहुत कठिन जिंदगी थी."

truck parked roof on house jabalpur
करोड़ों के मालिक हैं अमरकांत पटेल (ETV Bharat)

ट्रक ने बदली पूरी किस्मत

कुछ सालों तक अमरकांत ने ट्रक में कंडक्टरी की इसके बाद उन्होंने ट्रक ड्राइविंग सीख ली. कई सालों तक दूसरों के ट्रक चलाएं, लेकिन अमरकांत ने हार नहीं मानी. वे लगातार इस कोशिश में लगे रहते थे कि खुद का ट्रक खरीद लिया जाए. लेकिन ट्रक खरीदने के लिए बैंक गारंटी लगती थी, जो देने के लिए उनके पास नहीं थी. एक दिन बड़ी हिम्मत कर अमरकांत ने अपने एक दोस्त के पिता को गारंटी के लिए तैयार किया और पहला ट्रक खरीदा. फिर क्या था अपने ट्रक पर सवार होकर मंजिल की तरह चल दिया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

truck parked roof on house jabalpur
घर की छत पर खड़ा किया ट्रक (ETV Bharat)

सफल व्यवसायी बन गए अमरकांत

अमरकांत पटेल बताते है कि "उन्होंने इस ट्रक से पूरा भारत नाप दिया. देश का शायद ही कोई हिस्सा होगा, जहां वह ट्रक लेकर माल सप्लाई करने के लिए नहीं गए होंगे. वहीं ट्रक ने भी उनका पूरा साथ दिया और धीरे-धीरे उनकी किस्मत बदलती गई. लगातार मेहनत करने के बाद आज उनके पास में जबलपुर-नागपुर हाईवे पर लगभग 10000 स्क्वायर फीट की जमीन है. जिसमें उन्होंने 2 मंजिला मकान बनाया है. उसके पीछे एक कारखाना चलाते हैं, जिसमें ट्रक की बॉडी बनाई जाती है. अमरकांत आज एक सफल व्यवसायी हैं."

'यह ट्रक नहीं, बल्कि सच्चा दोस्त है'

भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि "उनकी जिंदगी इस एक ट्रक ने बदली है. यह ट्रक उनके लिए सिर्फ वाहन भर नहीं है. यह मेरे किस्मत की चाबी है. अपने जीते जी इससे दूर नहीं रह सकता हूं. इसलिए अपने मकान की छत पर सजा दिया है." जबलपुर से नागपुर जाने वाले हाईवे पर अमरकांत का मकान है. जिसके ऊपर ट्रक रखा हुआ है. यह 10 चक्का ट्रक है, जो बहुत भारी है. अमरकांत आगे कहते है कि "इस ट्रक ने हमारे जीवन का बोझ उठाया था. इसलिए इसका बोझ उठाने के लिए हमने मजबूत मकान बनाया और मकान की छत पर इसे सजा दिया है."

ट्रक के प्रति अमरकांत का प्रेम अनोखा

इसी मकान में रहने वाले रिश्तेदार रामानुज पटेल बताते हैं कि "अब इस इमारत को लोग ट्रक वाली इमारत कहने लगे हैं. यह जगह धीरे-धीरे एक माइलस्टोन बनती जा रही है. लोग छत पर रखे ट्रक को देखने के लिए रुकते हैं. क्योंकि अक्सर ट्रक जमीन पर ही देखे जाते हैं. कई लोग तो यहां सिर्फ छत पर रखे ट्रक को देखने के लिए आते हैं." रामानुज का कहना है कि "अमरकांत का ट्रक के प्रति प्रेम अनोखा है."

ट्रक को सिर आंखों पर बिठाया

अमरकांत का कहना है कि "यह ट्रक आज भी चालू स्थिति में है. यदि वे इसे बेचते तो उन्हें 8 से 10 लाख रुपया मिल जाता. ट्रक का परमिट भी अभी है. यह ट्रक सड़क पर भी चलाया जा सकता था, लेकिन वे अब अपने इस अनोखे दोस्त को रेस्ट देना चाहते हैं. पूरे जीवन उसके साथ रहना चाहते हैं." लोग अक्सर भूल जाते हैं कि उनकी शुरुआत कहां से हुई थी लेकिन अमरकांत ने ऐसा नहीं किया. बल्कि अमरकांत ने संघर्ष के अपने साथी को अपने सिर आंखों पर बिठा लिया है. इस पुराने ट्रक को अपने नए घर पर रखने की वजह से अमरकांत को न सिर्फ नई पहचान मिली है, बल्कि लोग अब उनकी मेहनत की भी इज्जत कर रहे हैं.

