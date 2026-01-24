ETV Bharat / bharat

जबलपुर का हर्बल ग्रीनहाउस, 475 किस्म की जड़ी-बूटियों के पौधे एक छत के नीचे

जबलपुर के स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट के हर्बल गार्डन में करीब 500 प्रकार के औषधीय पौधे. यहां आयुर्वेद का संसार समाहित.

Jabalpur Forest Research Institute
जबलपुर में जड़ी-बूटियों से संबंधित पौधे एक छत के नीचे (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 1:11 PM IST

5 Min Read
रिपोर्ट : विश्वजीत सिंह

जबलपुर : भारत का आयुर्वेदिक उपचार दुनिया की सबसे पुरानी पद्धित है. देश में आय़ुर्वेदिक पद्धति से उपचार को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है. अन्य पद्धतियों की तुलना में आयुर्वेदिक उपचार रोग को जड़ से खत्म करने वाला माना जाता है. साथ ही इसके कोई साइड इपैक्ट भी नहीं होने की गारंटी रहती है. आयुर्वेदिक उपचार सीधे रूप से औषधीय पौधों से जुड़ा है. इसलिए अब वन विभाग के साथ ही आयुर्वेदिक कंपनियां औषधीय पौधों का जंगल खड़ा कर रही हैं.

स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट में दुर्लभ औषधीय पौधे भी

औषधीय पौधों के बारे में लोगों को अक्सर पूरा ज्ञान नहीं होता और कई बार औषधि पौधों के विक्रेता लोगों को गलत औषधीय पौधे बेच देते हैं. इसीलिए जबलपुर के स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट (MPSFRI) में जीन बैंक बनाया गया है.

जबलपुर के स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट का हर्बल गार्डन (ETV BHARAT)

इसमें लगभग 475 प्रकार की जड़ी-बूटियों से संबंधित पौधों को एक छत के नीचे लगाया गया है. इनमें कई जड़ी-बूटियां ऐसी हैं, जिनके बारे में लोगों ने पहले कभी नहीं सुना. लेकिन आयुर्वेदिक उपचार में इनका खासा महत्व है. यहां कई दुर्लभ औषधियों के पौधे भी हैं.

आयुर्वेदिक इलाज में जड़ी-बूटियों का प्रयोग

आयुर्वेदिक इलाज में सैकड़ों किस्म की जड़ी-बूटियां का इस्तेमाल होता है. ये सभी जड़ी-बूटियां हमारे आसपास के जंगलों में पाई जाती हैं. लेकिन जलवायु में होने वाले परिवर्तन की वजह से कई बार कई पौधे नष्ट हो जाते हैं और फिर इन्हें दोबारा उगाना संभव नहीं होता. वहीं कुछ ऐसे पौधे भी हैं, जिन पर पूरा शोध नहीं हुआ है. लेकिन वह हमारे जंगलों में पाए जाते हैं.

जबलपुर स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक डॉ. उदय होमकर (ETV BHARAT)

साढ़े 4 सौ से ज्यादा प्रकार के पौधे उपलब्ध

जबलपुर स्थित स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक डॉ. उदय होमकर बताते हैं "हमने मध्य प्रदेश के जंगलों में पाए जाने वाले 400 से ज्यादा प्रकार के छोटे पौधे इस जीन बैंक में सुरक्षित किए हैं. रिसर्च इंस्टिट्यूट में इन्हें जमीन पर तो लगाया ही गया है, इसके साथ ही छोटे-छोटे गमलों में इन्हें एक ग्रीनहाउस में भी रखा गया है. जबलपुर के वनस्पति विज्ञान के छात्रों के अलावा आयुर्वेद के छात्र यहां पर अध्ययन करने के लिए आते हैं."

Jabalpur Forest Research Institute
औषधीय पौधों जिन्हें घर पर लगा सकते हैं (ETV BHARAT)

ईटीवी भारत को डॉ. उदय होमकार ने कुछ ऐसे पौधे दिखाएं, जिन्हें लोग सामान्य तौर पर नहीं जानते. हम सभी ने कभी ना कभी कपूर का इस्तेमाल जरूर किया है लेकिन कपूर का पौधा किसी ने नहीं देखा. यहां पर कपूर का पौधा लगा हुआ है. इसकी पत्तियों को मसलने पर कपूर की खुशबू आती है. यहीं पर पिपरमेंट का पौधा भी दिखा.

सुना है कभी रामफल, लक्ष्मण फल और हनुमान फल

सीताफल के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं लेकिन सीताफल के अलावा इसी प्रजाति का रामफल होता है. इसी तरह का लक्ष्मण फल होता है. जीन बैंक में लगभग उसी तरह का एक और फल है, जिसे हनुमान फल कहा जाता है. यहां पर सुगंधित खुशबू वाले कई फूल और पत्तियों के पौधे भी संरक्षित किए गए हैं, जिनकी पत्तियों से खुशबू आती है. यहां नेपाली धनिया है. धनिया पत्ती के बारे में हम सभी जानते हैं लेकिन नेपाली धनिया धना पत्ती से बिल्कुल हटकर है. इसकी पत्तियां पालक की पत्तियां जैसी बड़ी होती हैं. लेकिन इन्हें खाने पर बिल्कुल धनिया पत्ती जैसा स्वाद मिलता है.

Jabalpur Forest Research Institute
हर्बल गार्डन में करीब 500 प्रकार के औषधीय पौधे (ETV BHARAT)

कोई भी व्यक्ति यहां पूरी जानकारी ले सकता है

डॉ.उदय होमकर का कहना है "मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड ने हमें यह टास्क दिया था. इसमें अभी तक हमने 475 जड़ी बूटियां को संरक्षित कर लिया है और हमारे खोज लगातार जारी है, हम इन्हें 600 तक ले जाएंगे. कई बार औषधीय पौधों के नाम पर लोगों को ठगा जाता है, लेकिन इस जीन बैंक में आम आदमी किसान और छात्र इन्हें देख सकते हैं और उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं."

इच्छुक किसान यहां आकर ले सकते हैं पौधे

डॉ. उदय होमकर का कहना है "परंपरागत खेती से हटकर कुछ किसान औषधि खेती भी करते हैं. यदि उन्हें ऐसे पौधों की जरूरत है, जिनकी किसान खेती करना चाहता हैं तो वे ऐसे पौधे इस नर्सरी से ले सकते हैं. यदि किसी को जरूरत है तो हम इनका बड़े पैमाने पर भी उत्पादन करके किसानों को मुहैया करवा सकते हैं. इन पौधों को हम नो प्रॉफिट नो लॉस में किसानों को देते हैं."

Jabalpur Forest Research Institute
फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट में औषधीय पौधे (ETV BHARAT)

जबलपुर में औषधीय पौधों की खेती के लिए वातावरण

आयुर्वेद की जानकार डॉ. अरविंद शास्त्री का कहना है "आयुर्वेद में कुछ जड़ी बूटियां का इस्तेमाल ताजी जड़ी बूटियां के रूप में किया जाता है. जैसे ब्राह्मी और शंखपुष्पी की पत्तियां यदि ताजी हैं तो उनका असर कुछ और ही होता है. ये दोनों ही इस जीन बैंक में उपलब्ध हैं. इस तरह के उद्यान अलग-अलग शहरों में भी बनाए जाने चाहिए."

जबलपुर के निवासी सारंग का कहना है "इस हर्बल गार्डन में हमने कई औषधि पौधों को देखा है, जो कंट्रोल्ड कंडीशन में जबलपुर में भी उगाए जा सकते हैं. जबलपुर के आसपास अभी भी औषधीय पौधों की खेती नहीं हो रही है, लेकिन इस हर्बल गार्डन को देखने के बाद लगता है कि जबलपुर के आसपास भी औषधीय पौधों की खेती की जा सकती है."

इन औषधीय पौधों को घर पर लगा सकते हैं

  • पुदीना
  • एलोवेरा
  • तुलसी
  • अश्वगंधा
  • स्टीविया
  • रोजमेरी
  • करी पत्ता
  • धनिया
  • तेज पत्ता

