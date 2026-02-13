कथावाचक उत्तम स्वामीजी महाराज पर लगे अभद्रता के आरोप, राजस्थान की युवती ने दिल्ली पुलिस को किया मेल
देश के जाने माने कथा वाचक उत्तम स्वामीजी महाराज पर राजस्थान की युवती ने लगाए गंभीर आरोप. दिल्ली पुलिस को ई मेल से भेजी शिकायत.
जबलपुर: कथावाचक उत्तम स्वामीजी महाराज पर राजस्थान की एक युवती ने अभद्रता के गंभीर आरोप लगाए हैं. इस युवती ने इस संबंध में कथित तौर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त को ईमेल के माध्यम से शिकायत भेजी है. जिसमें उसने कथावाचक उत्तम स्वामीजी महाराज पर अभद्रता के गंभीर आरोप लगाए हैं. इसके साथ ही 24 घंटे सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है. उसने ये भी शिकायत की है कि उसके ऊपर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है.
शिकायत सामने आने के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के के मिश्रा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कई सवाल उठाए हैं.
कथावाचक उत्तम स्वामीजी महाराज ने साधी चुप्पी
कथावाचक उत्तम स्वामीजी महाराज इन दिनों जबलपुर स्थित अपने आश्रम में हैं, यहां उनकी कथा के साथ सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन चल रहा है. राजस्थान की युवती के कथित आरोप और दिल्ली पुलिस को की गई शिकायत के आधार पर ईटीवी संवाददाता उत्तम स्वामीजी से उनका पक्ष जानने उनके आश्रम पहुंचे.
आश्रम में जब ईटीवी संवाददाता ने उत्तम स्वामीजी से इस मामले में उनका पक्ष जानना चाहा और वहां मौजूद उनके शिष्यों से उनसे मुलाकात करने की बात कही तो वे मीडिया के सामने नहीं आए, यहां तक कि ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से इंकार कर दिया.
दिल्ली पुलिस को इस संबंध में 12 फरवरी को इस युवती ने शिकायत की है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
कांग्रेस नेता ने एक्स पर किया ट्वीट
राजस्थान की युवती की शिकायत सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है. इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केके मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कई सवाल उठाए हैं. उन्होंने अपने ट्वीट में पूछा है कि क्या अब उनके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने लिखा कि यदि आरोप गंभीर हैं तो कानून के अनुसार सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, चाहे व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो.
भक्त बोले गुरुदेव पर लगे आरोप गलत
उत्तम स्वामी के कथा सुनने पहुंचे उनके भक्त अजीत चक्रवर्ती ने बताया कि यह एक राजनीति है और हमारे गुरुदेव ऐसा कुछ नहीं कर सकते. उन पर ही नहीं भारत में कई हिंदू संत पर इसी तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं. वहीं उनके एक और भक्त नर्मदा प्रसाद यादव का कहना है कि गुरुदेव के बारे में जो भी आप बता रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता. ये कोई साजिश भी हो सकती है.
देश में कई जगह हैं बड़े-बड़े आश्रम
उत्तम स्वामीजी महाराज महाराष्ट्र के रहने वाले हैं. उनका जन्म अमरावती जिले के लोहारागांव में हुआ है. उन्हें पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई है. मुख्य रूप से उनका कार्यक्षेत्र राजस्थान के बांसवाड़ा में है और वहां उनका बड़ा आश्रम है. इसके अलावा जबलपुर के भेड़ाघाट के पास उनका एक भव्य आश्रम है, जो लगभग 10 एकड़ जगह में फैला हुआ है. देश में कई जगह पर उनके बड़े-बड़े आश्रम हैं और उनके शिष्यों की संख्या हजारों में है. इनमें राजनीतिक जगत से जुड़े कई बड़े लोग भी शामिल हैं.