हांफने लगा जबलपुर का गारमेंट्स उद्योग, स्कूल शुरू होने से पहले बच्चों की ड्रेस का संकट
मिडिल ईस्ट में जारी जंग के कारण स्कूली बच्चों की ड्रेस पर संकट है. क्योंकि ड्रेस मटेरियल का कपड़ा पॉलिएस्टर यार्न से बनता है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 12:32 PM IST
जबलपुर : ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का असर भारत के कई सेक्टर पर पड़ने लगा है. देश के कई उद्योग युद्ध की वजह से प्रभावित हो रहे हैं. अब स्कूली बच्चों की ड्रेस पर भी संकट है. ड्रेस का कपड़ा पॉलिएस्टर की रुई से बनता है और यह रुई भी कच्चे तेल से प्राप्त होती है.
मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से इसकी सप्लाई प्रभावित हो गई है. हालत ये है कि जबलपुर के स्कूल ड्रेस बनाने वाले कारखानों में काम ही नहीं है. स्कूल खुलने वाले हैं. ऐसी स्थिति में बच्चों को समय पर स्कूल ड्रेस नहीं मिल पाएगी.
जबलपुर में स्कूल ड्रेस बनाने का 25 फीसदी कारोबार
जबलपुर रेडीमेड गारमेंट्स का बड़ा क्लस्टर है. जबलपुर में बड़े पैमाने पर रेडिमेंड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर किए जाते हैं. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में जबलपुर में बनी स्कूल ड्रेस सप्लाई की जाती है. स्कूल ड्रेस जबलपुर के रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर का लगभग 25 प्रतिशत कारोबार है.
स्कूल ड्रेस बनाने का कारखाना चलाने वाले कारोबारी मनीष दिवाकर का कहना है "इसका कपड़ा राजस्थान और गुजरात की मिलों से आता था लेकिन जब से युद्ध शुरू हुआ है, उसके बाद से ही लगातार कपड़े की उपलब्धता घटती जा रही है."
ड्रेस मटेरियल का कपड़ा पॉलिएस्टर यार्न से बनता है
मनीष दिवाकर ने बताया "उन्होंने इस विषय मे कपड़ा मिल कारोबारियों से बात की है. उनका कहना है ज्यादातर ड्रेस मटेरियल का कपड़ा पॉलिएस्टर यार्न से बनता है. पॉलिएस्टर यार्न पेट्रोलियम पदार्थ है, जो कच्चे तेल से प्राप्त होता है. युद्ध की वजह से कच्चे तेल की आपूर्ति में कमी आई है और पर्याप्त रुई नहीं बन पा रही है. इसी की वजह से इसका असर कपड़ा निर्माण पर भी पड़ रहा है."
कारोबारियों का कहना है स्कूलों के हिसाब से यह समय सीजन का पीक माना जाता है. ज्यादातर स्कूल खुलने की तैयारी में हैं. इसी समय स्कूल ड्रेस की सबसे ज्यादा मांग होती है लेकिन कपड़ा उपलब्ध नहीं होने की वजह से ड्रेस तैयार नहीं हो पा रही हैं.
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कई चीजों के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर
रेडीमेड गारमेंट्स कारोबारियों का कहना है जो कपड़ा मिल भी रहा है, वह बहुत महंगे दामों पर मिल रहा है. ऐसी स्थिति में बहुत से बच्चों को स्कूल ड्रेस नहीं मिल पाएंगी. जिन्हें मिलेगी भी वह महंगे दामों पर. जाहिर है खाड़ी युद्ध का असर केवल रसोई गैस पर नहीं पड़ा है. युद्ध से प्रभावित होने वाले सैकड़ों व्यापार हैं. भारत अभी भी बड़े पैमाने पर अपने छोटे-छोटे व्यापार के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है. इसका असर देखा जा सकता है. कपड़े के मामले में भारत खुद को आत्मनिर्भर मानता था लेकिन युद्ध ने बता दिया कि हम कपड़े की रुई भी पूरी तरह से नहीं बना पा रहे हैं.