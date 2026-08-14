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देश की इकलौती लाल रोड पर लैंडस्लाइड, बारिश से सड़क पर पहाड़ का मलबा

जबलपुर से भोपाल की तरफ जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग-45 पर जबलपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर नरसिंहपुर में सड़क पर लैंडस्लाइड हुआ है. जिससे एक तरफ की सड़क पूरी तरह बंद हो गई है. मौके पर मौजूद नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कर्मचारी देवीलाल ने बताया कि "लैंडस्लाइड की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग का एक तरफ का हिस्सा बंद कर दिया गया है और सड़क पर गिरे पत्थर, मिट्टी और मोरम को हटाने के लिए लगातार बड़ी-बड़ी मशीनों को लगाया गया है. देवीलाल का कहना है कि जल्द ही हाईवे के ऊपर गिरी मिट्टी हटा ली जाएगी और हाईवे को दोबारा चालू कर दिया जाएगा."

जबलपुर: मध्य प्रदेश में जबलपुर से भोपाल जाने वाले नेशनल हाईवे पर शुक्रवार सुबह एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है. इसकी वजह से सड़क की एक तरफ पहले हिस्से का आवागमन रोक दिया गया है. जबलपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर जहां इस सड़क पर रेड कलर की टेबल टॉप मार्किंग की गई थी, उसी स्थान पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिरकर सड़क पर आ गया है. हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी के लोगों का कहना है कि जल्द ही सड़क का मलवा हटा लिया जाएगा और आवागमन शुरू कर दिया जाएगा.

लैंडस्लाइड की मुख्य वजह बारिश बताई जा रही है. हालांकि इस साल इतनी अधिक बारिश नहीं हुई है कि पहाड़ टूटकर गिर जाए. दरअसल, जिस हिस्से में लैंडस्लाइड हुई है, वहां पर पहाड़ एकदम सीधे काटे गए हैं. इसलिए यहां यह संभावना बनी रहती है कि पहाड़ ऊपर से टूटकर नीचे गिर सकते हैं. यह तो गनीमत थी कि जिस दौरान यह हादसा हुआ, उस समय सड़क पर कोई नहीं था.

सड़क पर गिरे पत्थर, गिट्टी और मुरम को हटाया जा रहा (ETV Bharat)

यहां की गई टेबल टॉपल मार्किंग, रोड पर बनाए गए लाल निशान

यह राष्ट्रीय राजमार्ग का वही हिस्सा है, जहां पर टेबल टॉप मार्किंग की गई है और सड़क पर लाल निशाना बनाए गए हैं, ताकि वन्य जीव एक तरफ से दूसरी तरफ जा आ सकें. टेबल टॉप मार्किंग लगभग 2 किलोमीटर क्षेत्र में की गई है. टेबल टॉप मार्किंग इस बात का इशारा है कि इस क्षेत्र में गाड़ी धीमे चलाएं. इस क्षेत्र में घना जंगल है और ऊंची-ऊंची पहाड़ियां हैं. यह स्थान नौरादेही अभ्यारण्य से लगा हुआ है, इसलिए यहां जंगली जानवरों का आना-जाना लगा रहता है.

टेबल टॉप मार्किंग रोड पर हुई लैंडस्लाइड (ETV Bharat)

कुछ साल पहले बना हाइवे, कुछ दिनों पहले ओवर ब्रिज का हिस्सा गिरा

जबलपुर भोपाल का यह हाईवे बने हुए अभी कुछ साल ही हुए हैं. इसमें लगातार समस्याएं देखने मिल रही है. जबलपुर से 35 किलोमीटर दूर शहपुरा के पास रेलवे ओवर ब्रिज का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया. इसकी वजह से यह सड़क उस स्थान पर बंद कर दी गई है और शहर के भीतर से डायवर्सन दिया गया है. यहां पर भी कच्ची सड़क होने की वजह से लोग परेशान हैं. वहीं दूसरी ओर पाटन की तरफ डायवर्सन दिया गया है. इसकी वजह से पाटन की सड़क खराब हो रही है. मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि "उन्होंने डायवर्सन वाली सड़क को मजबूत करने के आदेश दिए हैं. अभी आरओबी का टूटा हुआ हिस्सा तो बनने में ही कई साल लग जाएंगे."