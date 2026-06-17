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ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ीं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक हटाई

तृणमूल कांग्रेस से सांसद अभिषेक बनर्जी के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई में उपस्थित नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक हटाई.

ABHISHEK BANERJEE ARREST WARRANT
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक हटाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 9:02 PM IST

3 Min Read
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जबलपुर: तृणमूल कांग्रेस से सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की परेशानी और बढ़ गई है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल ने अभिषेक बनर्जी के गिरफ्तारी वारंट पर लगाई रोक को हटा दिया है. बुधवार को हुई सुनवाई के बाद अब अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट लागू रहेगा. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अभिषेक बनर्जी के कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक को हटाया गया है.

आकाश विजयवर्गीय ने दायर किया था मानहानि का परिवाद

कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय ने भोपाल के एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का परिवाद दायर किया था. इस मामले में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. इस आदेश को अभिषेक बनर्जी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी.

HC LIFTS STAY ARREST WARRANT
एमपी हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक हटाई (Madhya Pradesh High Court)

अभिषेक बनर्जी ने आकाश विजयवर्गीय को कहा था गुंडा

साल 2020 में ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस से सांसद अभिषेक बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और तत्कालीन बंगाल चुनाव के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के बेटे विधायक आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ एक जनसभा में सार्वजनिक तौर पर भाषण देते हुए आकाश विजयवर्गीय को गुंडा कहा था.

आकाश विजयवर्गीय ने एमपी एमएलए कोर्ट में दायर किया था मामला

कैलाश विजयवर्गीय के बेटे विधायक आकाश विजयवर्गीय ने इस मामले को परिवार की प्रतिष्ठा पर ठेस मानते हुए मई 2021 में भोपाल की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था. इस मामले में 1 मई 2021 से सुनवाई चल रही थी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था.

अभिषेक बनर्जी ने गिरफ्तारी वारंट को लेकर दी थी चुनौती

अभिषेक बनर्जी ने एमपी एमएलए कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी थी. यह रोक अभी तक बरकरार थी.

हाईकोर्ट की सुनवाई में नहीं पहुंचे अभिषेक बनर्जी

इस मामले में नवंबर 2025 से लगातार सुनवाई शुरू हुई दिसंबर, जनवरी और मई 2026 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई. बुधवार को हुई सुनवाई में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल ने फैसला देते हुए कहा है कि "अभिषेक बनर्जी की ओर से लगातार कोर्ट में इस मामले में पक्ष रखने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हो रहा था. इसलिए अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की अंतरिम रोक समाप्त कर दी गई है."

अभिषेक बनर्जी को एमपी एमएलए कोर्ट में होना होगा पेश

अभिषेक बनर्जी के खिलाफ लगे इस मामले में गिरफ्तारी पर लगी रोक समाप्त होने के बाद अभिषेक बनर्जी को एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले में पेश होना होगा और अपने खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर कोर्ट में आकर अपने बयान दर्ज करवाने होंगे.

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