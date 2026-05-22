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ट्विशा शर्मा डेथ केस में आरोपी समर्थ सिंह को जेल या बेल! एमपी हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला

गिरिबाला सिंह की जमानत रद्द करने कोर्ट में याचिका इधर ट्विशा शर्मा के परिवार का कहना है कि, वह समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत का विरोध करेंगे. ट्विशा शर्मा के परिवार के वकील आयुष तिवारी का कहना है कि, ''ट्विशा शर्मा के परिवार ने उसकी सास और पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है.'' वकील ने ट्विशा शर्मा और सास गिरीबाला सिंह के व्हाट्सएप चैट के हवाले से बड़ा दावा किया है. उनका कहना है कि, ''व्हाट्सएप चैट दर्शाती है कि ट्विशा को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही थी. हम कोर्ट में ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की भी मांग उठाने की तैयारी में हैं.

जबलपुर: भोपाल के हाई प्रोफाइल ट्विशा शर्मा की मौत मामले में मुख्य आरोपी समर्थ सिंह की जमानत पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट आज शुक्रवार को सुनवाई करेगा. ट्विशा के पति समर्थ सिंह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. जिस पर जस्टिस एके सिंह की समर वेकेशन बैंच में दोपहर 2.30 बजे सुनवाई होगी. समर्थ पर मृतका पत्नी ट्विशा को प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं. आरोप है कि समर्थ की प्रताड़ना से तंग आकर ट्विशा ने आत्महत्या की है. घटना के बाद से ही समर्थ फरार है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी है. उस पर पुलिस ने 30 हजार का ईनाम भी घोषित किया है.

वहीं वकील ने एफआईआर के महज चंद घन्टों में ही गिरीबाला सिंह को मिली एंटीसिपेटरी बेल पर भी वकील ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा, ''आनन फानन में अग्रिम जमानत मिलने से जाहिर होता है कि गिरिबाला सिंह ने पद का दुरुपयोग किया है.'' ट्विशा के परिवार की याचिका पर एमपी हाई कोर्ट में कल शनिवार को सुनवाई हो सकती है.

शादी के दौरान की तस्वीर (ETV Bharat)

ट्विशा के पिता ने पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र

ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में हर एक दिन नया मोड़ सामने आ रहा है. ट्विशा का परिवार लगातार जांच प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है. ट्विशा के परिवार ने पुलिस जांच पर संदेह जताते हुए कहा कि, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की जा रही. ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने पुलिस कमिश्नर संजय कुमार को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने कहा है कि, ''कटारा हिल्स थाना प्रभारी सुनील दुबे को तत्काल हटाया जाए और स्वतंत्र जांच एजेंसी सीआईडी से इसकी जांच करवाई जाए.'' नवनिधि शर्मा ने जांच में महत्वपूर्ण बिन्दुओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है.'

ट्विशा के पिता ने पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र (ETV Bharat)

CID से जांच करवाने की मांग की (ETV Bharat)

CID से जांच करवाने की मांग की

मृतका के परिजन का आरोप है कि, मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं की जा रही है और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की अनदेखी की गई है. इसी को लेकर उन्होंने पुलिस कमिश्नर से हस्तक्षेप करने की अपील की है. नवनिधि शर्मा ने कहा कि, ''हम शुरू दिन से ही यही बोल रहे हैं कि, पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है. जांच में कई चीजों की अनदेखी की जा रही है. इसलिए हम चाहते हैं कि, कटारा हिल्स टीआई सुनील दुबे को जांच से अलग किया जाये और सीआईडी के अधिकारी से जांच करवाई जाये. ट्विशा की मौत कोई साधारण मौत नहीं है. यदि सही और निष्पक्ष जांच होती है तो कई राज खुल जायेंगे.''