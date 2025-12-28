ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र शिक्षण मंडल के 100 साल पूरे, देवेन्द्र फडणवीस बोले-मराठी मानुष की सोच 'वैश्विक', संकुचित नहीं

महाराष्ट्र शिक्षण मंडल के शताब्दी समारोह में पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम देवेंन्द्र फडणवीस ( ETV Bharat )

महाराष्ट्र शिक्षण मंडल के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस पहुंचे. यहां उन्होंने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि "यदि महाराष्ट्र शिक्षण मंडल जबलपुर में मराठी भाषा सिखाने के लिए कोई नया उपक्रम या कोर्स शुरू करता है, तो महाराष्ट्र सरकार उसके लिए आवश्यक निधि और पूरा सहयोग प्रदान करेगी." उन्होंने संस्था के पदाधिकारियों से आह्वान किया कि वे अगले 25 से 50 वर्षों की योजना बनाएं और विद्यार्थियों को एआई की चुनौतियों के लिए तैयार करें.

मानस भवन में आयोजित महाराष्ट्र शिक्षण मंडल के कार्यक्रम में सीएम देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि मराठी व्यक्ति कभी संकुचित विचार नहीं करता बल्कि उसका दृष्टिकोण हमेशा राष्ट्रव्यापी और वैश्विक होता है.

जबलपुर: महाराष्ट्र शिक्षण मंडल के शताब्दी समारोह में शामिल होने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंन्द्र फडणवीस रविवार को जबलपुर पहुंचे. डुमना एयरपोर्ट पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह समेत भाजपा पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम में शामिल हुए.

महाराष्ट्र शिक्षण मंडल के शताब्दी समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंन्द्र फडणवीस शामिल (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, यहां तक कि मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी मातृभाषा को प्राथमिकता दी गई है. छत्रपति शिवाजी महाराज ने 'स्वराज्य' के साथ 'स्वधर्म' और 'स्वभाषा' का नारा दिया था. पानीपत के युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि मराठों ने केवल अपने साम्राज्य के लिए नहीं, बल्कि समूचे भारत की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी. मराठी व्यक्ति कभी संकुचित विचार नहीं करता, उसका दृष्टिकोण हमेशा राष्ट्रव्यापी और वैश्विक होता है."

सीएम मोहन यादव वर्चुअली हुए शामिल

महाराष्ट्र शिक्षण मंडल के शताब्दी समारोह में सीएम डॉ मोहन यादव वर्चुअली शामिल हुए. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि "मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का रिश्ता भौगोलिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना की साझी विरासत का प्रतीक है. संस्था के 100 वर्ष पूरे होने पर बधाई देते हुए कहा कि 1926 में स्थापित इस संस्था ने आजादी से पहले और बाद में शिक्षा के क्षेत्र में महती भूमिका निभाई है."

सीएम मोहन यादव वर्चुअली हुए शामिल (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि "छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों के आधार पर बाजीराव पेशवा, शिंदे, होलकर और गायकवाड़ राजवंशों ने मध्य प्रदेश के विकास और संस्कृति के संरक्षण में अहम योगदान दिया है." नई शिक्षा नीति और पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई शिक्षा नीति को लागू करने में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में से एक है. पाठ्यक्रमों में लोकनायकों और जननायकों की जीवनियों को शामिल किया गया है, ताकि युवा पीढ़ी प्रेरणा ले सके."

बचपन की यादें की साझा

कार्यक्रम में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने अपने संस्मरण साझा करते हुए बताया कि "वे स्वयं इस विद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं और यहां उन्होंने 4 महीने तक शिक्षा ग्रहण की है." उन्होंने कहा कि "40-42 साल पहले जबलपुर में अच्छी शिक्षा के लिए महाराष्ट्र हाई स्कूल, क्राइस्ट चर्च और मॉडल स्कूल जैसे कुछ ही प्रतिष्ठित संस्थान थे."

महाराष्ट्र शिक्षण मंडल के 100 साल पूरे (ETV Bharat)

उन्होंने नई शिक्षा नीति की सराहना करते हुए कहा कि "अब स्थानीय भाषाओं और भारतीय संस्कृति, जैसे रामायण और गीता को भी शिक्षण पद्धति में शामिल किया जा रहा है, जो छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है."