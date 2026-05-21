लगातार सिटिंग जॉब नो प्रॉब्लम, कुर्सी पर होती रहेगी फुट मसाज, ब्लड सर्कुलेशन भी कंट्रोल
जबलपुर ट्रिपल आईटी डीएम के छात्रों का कमाल. फुट रेस्ट ईजाद किया, सिटिंग जॉब वालों के लिए वरदान. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 5:40 PM IST
जबलपुर : जबलपुर ट्रिपल आईटी डीएम (IIIT DM) के छात्रों ने प्रोफेसर अविनाश रविराज की मेंटरशिप में स्मार्ट एर्गोनोमिक फुट रेस्ट बनाया है. दावा है कि लगातार एक ही स्थिति में बैठकर काम करने वाले लोगों के लिए यह उपकरण बेहद फायदेमंद है. इसके जरिए पैरों में होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है. यह यंत्र पैरों के जरिए शरीर के तापमान को नियंत्रित करेगा और शरीर के लिए जरूरी फुट मसाज भी देगा. इसके साथ ही एक्यूप्रेशर का काम भी करेगा. फिलहाल इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट बाजार में नहीं है. इसलिए इस प्रोडक्ट को पेटेंट मिलने की संभावना है.
सिटिंग एपिडेमिक बड़ी समस्या बनकर उभरी
ऑफिस में लगातार कई घंटे तक बैठकर काम करना पड़ता है. इस वजह से शरीर में कई किस्म की समस्याएं भी होने लगती हैं. घुटनों में दर्द, पांव में दर्द, यहां तक कि कमर और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारियां भी धीरे-धीरे लगातार बैठने वाले लोगों की परेशानी बन जाती है. इसे सिटिंग एपिडेमिक कहा जाता है.
जबलपुर के ट्रिपल आईटी डीएम के प्रो.अविनाश रविराज ने बताया "उन्होंने भी इस समस्या को लंबे समय तक महसूस किया है. जब ऑफिस में घंटों बैठकर काम करना पड़ता है तो पांवों में जकड़न, सुन्न होना जैसी समस्याएं होने लगती हैं. हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि यह एक थंबरूल है कि यदि आप लगातार 30 मिनट तक एक ही स्थिति में बैठे हैं तो आपको कुछ देर के लिए उठाना चाहिए और शरीर का पोस्चर बदलना चाहिए. लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता."
3D प्रिंटिंग की मदद से बनाया फुट रेस्ट
इस साल ट्रिपल आईटी डीएम के छात्रों को लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान पर काम करना था. इसके लिए अलग-अलग इक्विपमेंट बने थे. प्रोफेसर अविनाश रविराज ने छात्रों को टास्क दिया कि वह एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो ऑफिस में लगातार बैठकर काम करने वाले लोगों के लिए सहायक साबित हो सकें.
शुरुआत में देखा गया कि कई ऑफिस टेबल में फुट रेस्ट होता है लेकिन वह लकड़ी का बना हुआ एक सपाट पट्टी होती है, जिस पर पैर रखा जाता है. कई टेबल में नीचे रोड लगी होती है. इस पर लोग पैर रख लेते हैं. इसी जगह पर छात्रों ने एक फुट रेस्ट डिजाइन करने के लिए तैयारी की और उन्होंने 3D प्रिंटिंग की मदद से एक उपकरण बनाया. प्रो. अविनाश रविराज ने बताया "इस डिवाइस में लगाए गए 6 फोर्स सेंसिंग रेसिस्टर्स (FSRs) यह पता लगाते हैं कि व्यक्ति किस तरह बैठा है और शरीर के किस हिस्से पर अधिक दबाव पड़ रहा है."
रिफ्लेक्सोलॉजी आधारित मसाज
6 लीनियर रेजोनेंट एक्ट्यूएटर्स (LRAs) पैरों में हल्का वाइब्रेशन और हैप्टिक फीडबैक देते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. इसके साथ ही टेंपरेचर को नापने के लिए भी इसमें उपकरण लगाए गए हैं ताकि ज्यादा तेज ठंड और ज्यादा तेज गर्मी में यह शरीर को सही तापमान पर पहुंच सके. इस प्रोजेक्ट में लो-एनर्जी ऑपरेशन के लिए माइक्रोकंट्रोलर का उपयोग किया गया है. वहीं, डिवाइस का ढांचा एल्यूमिनियम से तैयार किया गया है, जिससे यह मजबूत और इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए उपयुक्त बनता है.
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पेटेंट मिलने की पूरी संभावना
प्रो.अविनाश रविराज का कहना है "बाजार में इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं है. इसलिए हमने इसे पेटेंट के लिए भेजा है. हमें उम्मीद है कि जल्दी इस पर हमें पेटेंट मिल जाएगा. इस प्रोडक्ट को बनाने में फिलहाल 25 से ₹30 हजार का खर्च आया है, लेकिन जब इसे व्यावसायिक रूप में बनाया जाएगा तो यह ₹5000 में भी तैयार किया जा सकता है."