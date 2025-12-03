ETV Bharat / bharat

रामायण से जुड़े सवालों का जवाब दो और श्रीलंका का टूर जीतो, दुनिया भर से जुटेंगे विद्वान

दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक रामायण है. इसे कई देशों में पढ़ा और सुना जाता है. साथ ही रामलीला के माध्यम से देखा भी जाता है. भारत में ही कई तरह की रामायण प्रचलन में है. भारत के बाहर भी रामायण के ग्रंथ हैं, लेकिन उनकी कहानी थोड़ी अलग है. दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पर एक साथ चर्चा करने के लिए जबलपुर में बीते कुछ सालों से वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें दुनिया भर से रामायण के जानकर भाग लेते हैं.

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2 जनवरी से वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जो 5 जनवरी तक चलेगा. इस आयोजन में क्विज प्रतियोगिता होगी. इस प्रतियोगिता को जीतने वाले युवाओं को श्रीलंका का टूर मुफ्त में करने को मिलेगा. इसके साथ ही 100 युवाओं को जबलपुर से अयोध्या तक की यात्रा करवाई जाएगी. वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में भारत के अलावा मॉरीशस, थाईलैंड जैसे देशों से भी रामायण की जानकारी और रामलीला करने वाली मंदीलिया पहुंचेंगे.

रामायण के जानकारों का लगेगा जमावड़ा

जबलपुर में हर साल ब्रह्मऋषि मिशन समिति वर्ल्ड द्वारा वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया जाता है. अब तक तीन बड़े आयोजन हो चुके हैं. इस बार वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का चौथा आयोजन होने जा रहा है. यह आयोजन जबलपुर में 2 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक चलेगा. जबलपुर के मानस भवन और कन्वेंशन हॉल में रामायण के धुरंधरों का जमावड़ा लगेगा.

रामायण से जुड़े 18 शोध पत्र पढ़े जाएंगे

यह समिति रामायण से जुड़े दुनिया भर के लोगों को एक मंच पर बुलाकर आयोजन करवाती है. इसमें रामायण से जुड़े हुए शोध पत्र पढ़े जाते हैं. इसके अलावा रामायण के विषय में जानकारी रखने वाले जानकार अपने विचार साझा करते हैं. साथ ही दुनिया के अलग-अलग देश में रामायण का मंचन करने वाली समितियां आती हैं, जो मंच पर अलग-अलग भाषाओं में रामलीला का मंचन करती हैं. इस बार अलग-अलग देशों से 18 लोग शोध पत्र पड़ेंगे और देश के 20 रामायण के जानकार अपनी बात रखेंगे.

रामायण क्विज प्रतियोगिता में बच्चे लेंगे भाग

आयोजन समिति के सदस्य डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता ने बताया कि "इस बार वर्ल्ड रामायण की थीम मायरा रखी गई है. इसके जरिए युवाओं और बच्चों को रामायण से जोड़ने की कोशिश की जा रही है. इसके चलते रामायण की जानकारी पर आधारित एक क्विज कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है. यह क्विज कंपटीशन ऑनलाइन है. इसमें कॉलेज के युवा जवाब देंगे."

वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आमंत्रण पत्र (ETV Bharat)

50000 युवाओं को रामायण से जोड़ने का लक्ष्य

डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता का कहना है कि "इसमें उनका लक्ष्य लगभग 50000 युवाओं को रामायण से जोड़ने का है. यह सभी युवा रामायण से जुड़े हुए सवालों का जवाब देंगे और जो भी इस क्विज को जो जीतेगा उसे श्रीलंका टूर दिया जाएगा." इसके साथ ही जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना है कि "वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में अलग-अलग स्तर पर कई छोटे बड़े आयोजन किया जाएंगे. रामायण से जुड़े इन आयोजनों में जो बच्चे हिस्सा लेंगे. इनमें से 100 बच्चों को जबलपुर से अयोध्या का टूर इनाम के रूप में दिया जाएगा."

बच्चों को स्कूलों में कराया जा रहा रामायण का पाठ

वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के चलते जबलपुर शहर के 100 से ज्यादा स्कूलों में हनुमान चालीसा और रामायण रामचरितमानस का पाठ करवाया जा रहा है. ताकि बच्चे रामायण के प्रति जागरूक हो सके. डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता ने बताया, "इन सभी से अपील की गई है कि ये लोग वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में शामिल हों. इसके साथ ही इन बच्चों के परिवार जन भी इस आयोजन में शामिल हों."

श्रीलंका, थाईलैंड और मॉरीशस से जुड़ेंगी समितियां

डॉ. अखिलेश गुमास्ता का कहना है कि "हमारा यह आयोजन कई स्तर पर होगा. इसमें सांस्कृतिक, साहित्यिक, धार्मिक और आध्यात्मिक के साथ ही डिप्लोमेटिक आयोजन भी होगा. इसमें श्रीलंका, थाईलैंड और मॉरीशस से कुछ ऐसी समितियां को भी बुलाया जा रहा है, जो रामायण को विस्तार करने के लिए काम कर रही हैं." वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस धीरे-धीरे जबलपुर का एक बड़ा आयोजन बनता जा रहा है. हर बार इस आयोजन में पिछली बार से ज्यादा लोग शामिल होते हैं. राम और रामायण से जुड़ी बातों को जानते हैं. इस बार भी लोगों को रामायण से जुड़ी कई नई बातें पता लगेंगी.