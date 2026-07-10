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वसुंधरा राजे फर्जी पत्र और IT सेल कार्यकर्ताओं की अवैध हिरासत पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला

दरअसल, राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम से वायरल किए फर्जी पत्र के मामले में मध्य प्रदेश पुलिस के सहयोग से राजस्थान पुलिस ने मध्य प्रदेश आईटी सेल के तीनों युवकों को हिरासत में लिया था. इस हिरासत को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में तीनों की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि 19 अप्रैल से 20 अप्रैल की रात तक और अगली सुबह से दोपहर तक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भोपाल में निखिल प्रजापति उर्फ अतुल प्रजापति, बिलाल खान और इनाम अहमद को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया. उन्हें दो दिनों तक किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया है.

जबलपुर : राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कथित फर्जी पत्र और कांग्रेस आईटी सेल के तीन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हिरासत के मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निराकरण कर दिया है लेकिन साथ ही पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर की विधिवत जांच और राजस्थान के पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच जारी रखने के आदेश दिए हैं.

हाईकोर्ट ने मांगे थे थाने के सीसीटीवी

याचिका की सुनवाई के दौरान शासन की ओर से बताया गया कि राजस्थान पुलिस की मौखिक सूचना पर तीनों को पुलिस थाने बुलाकर पूछताछ की गई और फिर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया. बाद में राजस्थान पुलिस ने पुन: फोन कर बताया था कि तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद अगले दिन दोपहर को फिर सायबर सेल बुलाया और राजस्थान पुलिस के आने पर आरोपियों को उन्हें सौंप दिया गया था. याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गिरफ्तार किए गए तीनों युवकों सहित संबंधित थाने की सीसीटीवी फुटेज पेश करने के आदेश जारी किए थे.

युवकों के बयान के बाद कोर्ट ने दिखाई सख्ती

हाईकोर्ट के आदेश पर तीनों युवकों को राजस्थान पुलिस के द्वारा पेश किया गया. युगलपीठ ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर को निर्देश दिया था कि तीनों युवकों के अलग-अलग बयान दर्ज कराएं. तीनों युवको ने अपने बयान में राजस्थान व मध्य प्रदेश पुलिस की कहानी को गलत बताया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने एमपी व राजस्थान पुलिस को कड़ी फटकार लगाई थी. हाईकोर्ट ने पीड़ित द्वारा दर्ज करवाए गए बयानों की प्रति पुलिस कमिश्नर भोपाल को भेजने के आदेश जारी किए थे. हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को बयानों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत शिकायत मानकर कानून अनुसार उचित कार्रवाई करने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद कोर्ट को बताया गया कि बयान को शिकायत मानकर दोषी पुलिस अधिकारी कि खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विभागीय जांच जारी है.

पुलिस अधिकारी के खिलाफ जांच रहेगी जारी

इस आदेश के साथ हाईकोर्ट ने कथित तौर पर अवैध रूप से गिरफ्तार किए गए कांग्रेस आईटी सेल के तीन कार्यकर्ताओं की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निराकरण कर दिया. कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को विधिवत कोर्ट में पेश किया जा चुका है और उन्हें जमानत का लाभ भी मिला है. वहीं, अगर वे इस कथित अवैध हिरासत मामले में मुआवजा चाहते हैं तो संबंधित न्यायालय में अलग से याचिका दायर कर सकते हैं.

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वहीं, इस कथित अवैध हिरासत के मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी जांच जारी रहेगी. युगलपीठ ने निर्देष जारी किए हैं कि जयपुर में पुलिसकर्मी सज्जन सिंह के खिलाफ विभागीय जांच कानून के अनुसार अपने तार्किक निष्कर्ष तक जारी रहे. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हरजस सिंह छाबड़ा ने पैरवी की.