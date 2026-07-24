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पति पत्नी में हुआ समझौता तो दहेज का केस चलाना गलत, जबलपुर हाईकोर्ट ने माना प्रताड़ना

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शादी संबंधी दो मामलों में अहम फैसला सुनाया. एक मामला दहेज प्रताड़ना तो दूसरा शादी के प्रस्ताव का.

MadhyaPradesh high court Dowry Harassment verdict
समझौते के बाद केस जारी रखना गैरकानूनी, युवक को मिली राहत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 12:37 PM IST

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Updated : July 24, 2026 at 1:19 PM IST

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जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ने साफ किया है कि अगर पति-पत्नी के बीच जारी विवाद में समझौता हो गया है तो फिर दहेज प्रताड़ना का केस नहीं चल सकता. ऐसा करना गैरकानूनी है. युवक की याचिका पर सुनवाई करते हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया. युवक के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने के निर्देश भी दिए गए. कोर्ट ने ये भी कहा कि केवल पारिवारिक रिश्ता होने के कारण किसी व्यक्ति को एफआईआर में शामिल नहीं किया जा सकता.

पति के साथ ही परिजनों पर एफआईआर

मामले के अनुसार पन्ना के रहने वाले तौसीफ राइन की शादी साल 2017 में युवती से हुई थी. शादी के कुछ माह तक पति-पत्नी के बीच अच्छे रिश्ते रहे. लेकिन बाद में पत्नी ने पति पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते पुलिस में शिकायत की. पुलिस ने पति के साथ ही सास-ससुर, देवर व विवाहित ननद के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की एफआईआर दर्ज की. केस दर्ज होने के एक साल बाद रिश्तेदारों की मध्यस्थता से पति-पत्नी के बीच समझौता हो गया.

समझौते के बाद भी केस वापस नहीं लिया

समझौते के आधार पर तय किया गया कि युवक अपनी को पत्नी को तय राशि के साथ एक कार भी देगा. समझौते की शर्त में सारा सामान मिलने के बाद पत्नी दहेज प्रताड़ना का केस वापस लेगी. लेकिन सारा सामान मिलने के बाद भी पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का केस वापस नहीं लिया. पति के साथ ही रिश्तेदारों ने महिला को कई बार समझाया कि केस वापस ले. लेकिन महिला ने केस वापस नहीं लिया. साल 2020 में पति ने केस वापस लेने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की.

बगैर सबूत के परिजनों पर केस लगाना गलत

युवक की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने कहा "जब पति-पत्नी के बीच तय शर्तों पर समझौता हो गया तो फिर एफआईआर का कोई औचित्य नहीं रह जाता. समझौते के बाद भी पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस जारी रखना भी प्रताड़ना है." कोर्ट ने पति और उसके परिजनों के खिलाफ एफआईआर निरस्त करने का आदेश सुनाया. कोर्ट ने ये भी साफ किया " केस में बगैर किसी ठोस सबूत के आरोपी से पारिवारिक रिश्ते रखने वालों को केस में शामिल करना गैरकानूनी है.

मंशा साफ हो तो शादी का प्रस्ताव देना अपराध नहीं

एक अन्य मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया "किसी युवक द्वारा युवती के घर शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंचना अपराध नहीं है, बशर्ते युवक ने युवती का पीछा न किया हो या युवती की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई हो." हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की एकलपीठ ने हरदा निवासी युवक को निचले कोर्ट से सुनाई गई एक साल की सजा को निरस्त भी कर दिया.

युवती का पीछा करने के सबूत नहीं

युवती के परिजनों ने युवक द्वारा लगातार पीछा करने का जिक्र एफआईआर में किया था लेकिन इस बारे में परिजनों के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे. हाई कोर्ट ने ये भी पाया कि युवती के परिजनों ने युवक के खिलाफ एफआईआर 15 दिन बाद दर्ज कराई. साथ ही युवती ने स्वीकार किया था कि युवक उससे प्रेम करता था. इसी को लेकर युवक ने युवती के पिता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था.

Last Updated : July 24, 2026 at 1:19 PM IST

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