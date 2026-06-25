विधायक निर्मला सप्रे मामले में कांग्रेस को हाईकोर्ट से झटका, दल-बदल संबंधी याचिका खारिज
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई किए जाने संबंधी याचिका की खारिज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 7:52 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई किए जाने की मांग संबंधित याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया तथा जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि यह मामला विधानसभा स्पीकर के पास कानून प्रक्रिया में है. उनकी तरफ से संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं. इसलिए इस मामले में उन्हें कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है.
विधानसभा नेता प्रतिपक्ष की तरफ से हाईकोर्ट में दायर की गई थी याचिका
सागर जिले की बीना विधानसभा से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे का निर्वाचन शून्य घोषित किये जाने की मांग करते हुए विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि विधायक निर्मला सप्रे ने पार्टी विरोध गतिविधियों में लिप्त थीं. लोकसभा चुनाव के दौरान पांच मई, 2024 को राहतगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यक्रम में मंच पर पहुंची थीं. निर्मला सप्रे भाजपा में शामिल हो चुकी हैं, इसके बावजूद उन्होंने विधायक पद से त्यागपत्र नहीं दिया है. दल बदल कानून के प्रकाश में उनका यह रवैया गैर कानूनी है.
जानिए आखिर क्या है पूरा मामला?
याचिका में कहा गया था कि उन्होंने 30 जून 2024 को विधानसभा अध्यक्ष तोमर के समक्ष बीना विधायक के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्यवाही किए जाने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई 90 दिन के भीतर सुनिश्चित करना था. विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दो साल से अधिक का समय गुजर जाने के बावजूद मामले की सुनवाई पूर्ण नहीं की गई, जिसके कारण ये याचिका दायर की गई है.
निर्मला सप्रे ने कहा था उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया है, भाजपा में शामिल नहीं हुई हैं
विधायक निर्मला सप्रे की तरफ से पेश जवाब में कहा गया था कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया है, वह भाजपा में शामिल नहीं हुई हैं. उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं. उन्हें बिना वजह विधानसभा स्पीकर की कार्यवाही और उक्त याचिका में घसीटा जा रहा है.
सरकार की तरफ से बताया गया कि विधानसभा स्पीकर ने संबंधित पक्ष के बयान दर्ज किए हैं. वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल दो साल बचा हुआ है. ऐसी कोई विषम परिस्थिति नहीं है कि मामले को जल्द खत्म करने के लिए विधानसभा स्पीकर को आदेश जारी किये जाये. युगलपीठ ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद विगत 18 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था. याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह, विधायक निर्मला सप्रे की तरफ से अधिवक्ता संजय अग्रवाल तथा याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल ने पैरवी की.