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ट्विशा शर्मा का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, HC की मंजूरी, भोपाल में सरेंडर करेगा पति समर्थ

जबलपुर: देश में इस समय चल रहे हाईप्रोफाइल ट्विशा शर्मा मामले में बड़ा अपडेट आया है. जबलपुर हाईकोर्ट ने ट्विशा के दोबारा पोस्टमार्टम की मंजूरी दे दी है. बताया जा रहा है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टर ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करेंगे. यह पोस्टमार्टम भोपाल में ही किया जाएगा. इसके साथ ही आरोपी पति समर्थ सिंह के वकील ने अग्रिम जमानत याचिका को वापस ले लिया है. बताया जा रहा है कि भोपाल जिला अदालत में समर्थ सरेंडर करेगा.

ट्विशा शर्मा के शव के दोबारा पोस्टमार्टम की मिली मंजूरी

जबलपुर हाईकोर्ट ने ट्विशा के परिजनों को राहत दी है. कोर्ट में मौजूद एडवोकेट जयदीप कौरव ने बताया कि हाईकोर्ट ने ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने की मंजूरी दे दी है. साथ ही ट्विशा शर्मा की बॉडी को एम्स भोपाल में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं. माइनस 80 डिग्री (-80) डिग्री में शव रखा जाएगा. बताया जा रहा है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टर भोपाल आकर ट्विशा के शव का पोस्टमार्टम करेंगे. वहीं सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा दोबारा पोस्टमार्टम से कोई आपत्ति नहीं होने की बात कोर्ट में कही थी.

एडवोकेट जयदीप कौरव का बयान (ETV Bharat)

समर्थ ने अग्रिम जमानत याचिका ली वापस, भोपाल में करेगा सरेंडर

पोस्टमार्टम को लेकर समर्थ के वकील मृगेंद्र सिंह ने कोर्ट में कहा कि "दोबारा पोस्टमार्टम से प्रदेश के डॉक्टरों से भरोसा उठ जाएगा." इसके साथ ही हाईकोर्ट में समर्थ सिंह के वकील ने अग्रिम जमानत को लेकर याचिका दायर की थी. समर्थ सिंह के वकील ने अग्रिम जमानत याचिका को वापस ले लिया है. वकील मृगेंद्र सिंह ने कहा कि समर्थ भोपाल जिला अदालत में सरेंडेर करेगा. वहीं गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए जो याचिका लगाई गई थी, वह सोमवार के लिए लिस्ट की गई है. इसमें नोटिस जारी हो गए हैं."