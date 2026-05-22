ट्विशा शर्मा का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, HC की मंजूरी, भोपाल में सरेंडर करेगा पति समर्थ
ट्विशा शर्मा का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, जबलपुर हाईकोर्ट ने दी मंजूरी, समर्थ के वकील ने वापस ली अग्रिम जमानत की याचिका, भोपाल में करेगा सरेंडर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 3:07 PM IST|
Updated : May 22, 2026 at 3:13 PM IST
जबलपुर: देश में इस समय चल रहे हाईप्रोफाइल ट्विशा शर्मा मामले में बड़ा अपडेट आया है. जबलपुर हाईकोर्ट ने ट्विशा के दोबारा पोस्टमार्टम की मंजूरी दे दी है. बताया जा रहा है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टर ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करेंगे. यह पोस्टमार्टम भोपाल में ही किया जाएगा. इसके साथ ही आरोपी पति समर्थ सिंह के वकील ने अग्रिम जमानत याचिका को वापस ले लिया है. बताया जा रहा है कि भोपाल जिला अदालत में समर्थ सरेंडर करेगा.
ट्विशा शर्मा के शव के दोबारा पोस्टमार्टम की मिली मंजूरी
जबलपुर हाईकोर्ट ने ट्विशा के परिजनों को राहत दी है. कोर्ट में मौजूद एडवोकेट जयदीप कौरव ने बताया कि हाईकोर्ट ने ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने की मंजूरी दे दी है. साथ ही ट्विशा शर्मा की बॉडी को एम्स भोपाल में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं. माइनस 80 डिग्री (-80) डिग्री में शव रखा जाएगा. बताया जा रहा है कि दिल्ली एम्स के डॉक्टर भोपाल आकर ट्विशा के शव का पोस्टमार्टम करेंगे. वहीं सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कहा दोबारा पोस्टमार्टम से कोई आपत्ति नहीं होने की बात कोर्ट में कही थी.
समर्थ ने अग्रिम जमानत याचिका ली वापस, भोपाल में करेगा सरेंडर
पोस्टमार्टम को लेकर समर्थ के वकील मृगेंद्र सिंह ने कोर्ट में कहा कि "दोबारा पोस्टमार्टम से प्रदेश के डॉक्टरों से भरोसा उठ जाएगा." इसके साथ ही हाईकोर्ट में समर्थ सिंह के वकील ने अग्रिम जमानत को लेकर याचिका दायर की थी. समर्थ सिंह के वकील ने अग्रिम जमानत याचिका को वापस ले लिया है. वकील मृगेंद्र सिंह ने कहा कि समर्थ भोपाल जिला अदालत में सरेंडेर करेगा. वहीं गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए जो याचिका लगाई गई थी, वह सोमवार के लिए लिस्ट की गई है. इसमें नोटिस जारी हो गए हैं."
एमपी सरकार ने CBI जांच की सिफारिश की
वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है. जिसके बाद माना जा रहा है कि बहुत जल्द यह केस सीबीआई के हाथ में जा सकता है. वहीं सरकार के इस फैसले से ट्विशा के परिजनों को थोड़ी राहत मिली है.
मीडिया के सवालों से आपा खो बैठे गिरिबाला सिंह के वकील
इस दौरान गिरिबाला सिंह के वकील एनोश जॉर्ज जब कोर्ट के लिए जा रहे थे, तो मीडिया के सवालों से परेशान होकर वे अपना आपा खो बैठे और अपनी कार पर जोर-जोर से हाथ पीटने लगे. पत्रकार उनसे ट्विशा शर्मी की मौत से जुड़े सवाल लगातार पूछ रही थी. जिस पर वे झुंझला उठे.
#WATCH | Twisha Sharma death case | Bhopal, Madhya Pradesh: Twisha Sharma's mother-in-law Giribala Singh's lawyer, Enosh George loses his cool as he leaves from her residence, while journalists asked him questions related to the case. pic.twitter.com/RI2q6q91xZ— ANI (@ANI) May 22, 2026
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जांच में सहयोग नहीं कर रहीं रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह
इसके साथ ही भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि जांच पूरी निष्पक्षता के साथ की जा रही है, जो भी एविडेंस हमें मिल रहे हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं. कमिश्नर ने बताया कि जांच के दौरान रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को पुलिस की ओर से तीन नोटिस जारी किए गए, लेकिन उनकी तरफ से अब तक कोई सहयोग नहीं मिला है.
पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आरोपी समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत को निरस्त कराने के लिए पुलिस ने हाईकोर्ट का रुख किया है. वहीं समर्थ सिंह की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.