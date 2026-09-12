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विसर्जन के बाद प्रकृति को हरा भरा कर देंगे गणपति बप्पा, जबलपुर की प्रियंका का ग्रोइंग गणेश आईडिया

जबलपुर के गंजीपुरा में रहने वाली प्रियंका इंटीरियर डिजाइन की पोस्ट ग्रेजुएट हैं और दुबई में जॉब करने के बाद वापस भारत आ गईं. प्रियंका ने बताया कि वे इस बात से बेहद दुखी थीं कि गणेश प्रतिमाएं प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई जाती हैं और उन्हें नदी में छोड़ दिया जाता है. इसलिए उन्होंने एक प्रयास किया और मिट्टी की प्रतिमाएं बनाना शुरू किया. सबसे पहले उन्होंने अपने ही घर में मिट्टी की प्रतिमा के गणेश जी स्थापित किए.

प्रियंका ने गणेश चतुर्थी पर ग्रोइंग गणेश कॉन्सेप्ट की शुरुआत की है, जिसमें गणपति विसर्जन के बाद प्रकृति को भी फायदा होगा. प्रियंका ने ग्रोइंग गणेश कॉन्सेप्ट के तहत मिट्टी की गणेश प्रतिमा के साथ, वर्मी कंपोस्ट और कुछ बीजों का प्रयोग किया है, जो प्रतिमा विसर्जन के बाद सुंदर पौधों का रूप ले लेंगे.

जबलपुर : इस बार गणेश चतुर्थी पर जब आप गणेश प्रतिमा खरीदने की तैयारी करें, तो पहले उन तस्वीरों को भी याद करें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के विसर्जन के बाद बनती हैं. जबलपुर की प्रियंका राय स्वामी इसी समस्या का समाधान लेकर आई हैं.

प्लास्टर ऑफ पैरिस खतरनाक

प्रियंका ने बताया कि देखने में सबसे सुंदर प्रतिमा प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती है, लेकिन ये नदियों और जलीय जीवों के लिए खतरना होती है.प्लास्टर ऑफ पेरिस के मोल्ड (सांचे) आते हैं, जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस भर दिया जाता है और फटाफट मूर्ति तैयार हो जाती है. प्लास्टर ऑफ पैरिस की प्रतिमा का स्वरूप बेहद सुंदर नजर आता है. लेकिन जब इस प्रतिमा को किसी नदी में विसर्जित किया जाता है तो यही प्रतिमा वहां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है.

क्या है ग्रोइंग गणेश कॉन्सेप्ट? (Etv Bharat Graphics)

क्या है ग्रोइंग गणेश कॉन्सेप्ट?

प्रियंका ने कहा, '' यही सब देखकर ग्रोइंग गणेश का कॉन्सेप्ट दिमाग में आया. और फिर लोगों ने भी हमसे गणेश प्रतिमाओं की मांग की. इसलिए मिट्टी की बनी गणेश प्रतिमाएं बुलवाना शुरू किया लेकिन इसके बाद गणेश प्रतिमा के साथ एक गमला, वर्मी कंपोस्ट और सीड वॉल भी साथ देना शुरू किया.''

ग्रोइंग गणेश एक अनोखा प्रयोग (Etv Bharat)

प्रियंका राय स्वामी कहती हैं, '' इस तरीके से आप पहले तो गणेश जी की पूजा अर्चना कीजिए. इसके बाद जब उन्हें विसर्जन करना हो तो घर में ही विसर्जित कर दीजिए. बची हुई मिट्टी को वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलकर बीज डाल दीजिए. इससे जो पौधा तैयार होगा, वह आपको साल भर गणेश प्रतिमा की याद दिलाएगा. इस तरह से ग्रोइंग गणेश की कल्पना पूरी हो जाएगी और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा.''

मिट्टी वाले गणेश में ईको फ्रेंडली रंग भरतीं प्रियंका (Etv Bharat)

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प्रियंका का कहना है कि उनका यह विचार दूसरे लोगों को भी पसंद आया और अब लोगों की मांग पर उन्होंने मुंबई से मिट्टी की सबसे अच्छी मूर्तियां बुलाना शुरू किया है. हालांकि, मिट्टी की मूर्तियों में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों की तरह फिनिशिंग नहीं होती है लेकिन इसके बावजूद पर्यावरण प्रेमी इन्हें अपने घरों में विराजित कर रहे हैं.

गणेश प्रतिमाएं दिखतीं प्रियंका (Etv Bharat)

इस तरह के बदलाव ही सनातन की खूबसूरती

वहीं, ऐसी ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली मूर्ति खरीदने पहुंचे ग्राहक संदीप जैन कहते हैं, '' मिट्टी और गोबर गोबर गणेश की सुंदर प्रतिमाएं बाजार में आ रही हैं, इसके साथ ही बीज और वर्मी कंपोस्ट देकर ग्रोइंग गणेश का कॉन्सेप्ट एक बहुत अच्छई पहल है. हिंदू पूजा पाठ में सबसे पहले गोबर गणेश की ही पूजा की जाती है. कलाकारों ने ऐसी प्रतिमाएं बनाई हैं, जिसे साल भर अपनी पूजा घर में स्थापित किया जा सकता है और विसर्जन के बाद पौधे का रूप दिया जा सकता है. हम भी अपने घर में ऐसी ही मूर्ति की स्थापना करेंगे.

विसर्जन के बाद प्रकृति को फायदा पहुंचाएंगी ऐसी मूर्तियां (Etv Bharat)

उन्होंने कहा, '' कई नदियों में प्रदूषण बढ़ रहा है और पर्यवरणीय संकट भी सामने है. ऐसे में सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि श्रद्धा और आस्था के साथ वे प्रकृति व आमजन के लिए सभी बदलावों को स्वीकार कर लेते हैं. यही सहिष्णुता का भाव सभी धर्मों में होना चाहिए, जो प्रकृति और आमजन के लिए बेहतर हो उसे स्वीकार कर लिया जाए, ग्रोइंग गणेश कॉन्सेप्ट उसी का एक सफल उदाहरण है.''