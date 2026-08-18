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नकली वकील फंसा असली कानून के चक्कर में, कोर्ट और वकालत का फर्जी वीडियो बनाना पड़ा भारी

लाइक, व्यू के चक्कर में सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर पहुंचे जेल, कोर्ट का फर्जी वीडियो बनाकर माहौल बना रहा था नकली वकील. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

FAKE COURT FAKE ADVOCATE CAUGHT
सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर गिरफ्तार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 2:24 PM IST

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जबलपुर/सिंगरौली : सोशल मीडिया पर लाइक, व्यू और सब्सक्राइबर का चक्कर अब जेल कटवा सकता है. ताजा मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आया है, जहां एक सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर को फर्जी वकील बनना भारी पड़ गया. सोशल मीडिया क्रिएटर ने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने खुद को सुप्रीम कोर्ट का लीगल एडवाइजर बताते हुए फर्राटेदार अंग्रेजी में जजों को समझने की कोशिश की. इसके लिए बाकायदा एक लैपटॉप पर हाईकोर्ट की प्रोसिडिंग दिखाई गई, वीडियो जमकर सर्कुलेट हुआ तो हाईकोर्ट की नजरों में भी आया, लेकिन इसके बाद नकली वकील असली कानून के चक्कर में फंस गए.

एमपी हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

दरअसल, बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब सर्कुलेट हुआ था, जिसमें एक लड़का अपने ऑफिस में बैठा है और कंप्यूटर पर उसने ऐसा वीडियो बनाया जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वह किसी कोर्ट की लाइव प्रोसिडिंग से जुड़ा हुआ है. फर्राटेदार अंग्रेजी के साथ यह लड़का जजों को समझाता हुआ नजर आ रहा है. जब यह वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पर स्वतंत्र संज्ञान लेते हुए एक ई-एफआईआर जबलपुर के सिविल लाइन थाने में दर्ज करवाई.

कोर्ट का फर्जी वीडियो बनाना पड़ा भारी (Etv Bharat)

इसके बाद इस बात की पड़ताल की गई कि आखिर यह वीडियो कहां से आया है, तो पता लगा कि यह वीडियो अमित तिवारी नाम के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट हुआ है. अमित तिवारी का पता सिंगरौली जिले का मिला. इसके बाद जबलपुर आईजी ने एक पत्र के साथ सिंगरौली एसपी को अमित तिवारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का पत्र जारी किया.

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सिंगरौली साइबर सेल ने तत्काल अमित को खोज निकाला (Etv Bharat)

सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर गिरफ्तार

आईजी से निर्देश मिलते ही सिंगरौली जिले के पुलिस अधीक्षक तुरंत हरकत में आए और युवक को ढूंढ़ निकाला. एसपी शियाज के.एम ने बताया, '' जैसे ही यह जानकारी मिली, तत्काल बेढन थाने की कुडार चौकी मैं संपर्क किया और अमित कुमार तिवारी के बारे में पता लगाया कि वह बेढन थाने के पिपरा झापी इलाके में रहता है. अमित तिवारी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.''

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खुद को वकील बताता था अमित, वकालत नहीं की

पुलिस को अपनी पड़ताल में पता लगा कि अमित तिवारी खुद को वकील बताता था जबकि उसने वकालत नहीं की है. वह लोगों को बताता था कि वह सुप्रीम कोर्ट का लीगल एडवाइजर है. इसी को साबित करने के लिए उसने यह वीडियो बनाया था. पुलिस का कहना है कि यह वीडियो वह किसी को दिखाना चाहता था, इसलिए उसने इसे रिकॉर्ड किया. फिलहाल अमित तिवारी के खिलाफ आईटी एक्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज किया गया है.

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