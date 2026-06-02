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ट्विशा शर्मा से ज्यादा सनसनीखेज कांड, दहेज में डेढ़ करोड़ दिए, शादी के 2 माह बाद संदिग्ध मौत

चेन्नई के फिल्म प्रोड्यूसर ने जबलपुर पहुंच कर अपने दामाद सेना में डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

jabalpur kavita death mystery
चेन्नई की कविता की जबलपुर में संदेहास्पद मौत, पिता का आरोप (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 6:42 PM IST

5 Min Read
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जबलपुर : भोपाल की ट्विशा शर्मा की मौत की गुत्थी अभी पूरी तरह सुलझा नहीं पाई कि बिल्कुल इसी तरह का मामला जबलपुर में भी सामने आया है. मृत युवती के पिता ने आरोप लगाया कि उन्होंने दहेज में 1 किलो सोना दिया, 20 लाख रुपए हीरे का हार दिया. एक लग्जरी कार भी दी. इसके बाद भी उनके दामाद जो सेना में डॉक्टर हैं, उनकी ओर से दो करोड़ रुपए की मांग की गई. शादी के मात्र 2 महीने बाद ही मेरी बेटी की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई.

एक साल पहले हुई थी शादी

दक्षिणामूर्ति चेन्नई के फिल्म प्रोड्यूसर हैं. दक्षिणामूर्ति की कविता इकलौती बेटी थी. उसकी 27 साल की बेटी कविता एडवोकेट थी. दक्षिणामूर्ति ने अपनी बेटी कविता की शादी के लिए एक अच्छे वर की तलाश थी. इसलिए उन्होंने अपने रिश्तेदारों के माध्यम से कविता के लिए डॉक्टर वर ढूंढा. पीड़ित दक्षिणामूर्ति ने बताया "कविता का पति मेजर डॉक्टर ओम नागार्जुन रहने वाला तो चेन्नई का ही है लेकिन वह जबलपुर की जैक राइफल्स में पदस्थ है. शादी के वक्त सब कुछ ठीक था. हमने 30 मार्च 2025 को दोनों की शादी करवाई. शादी में ओम नागार्जुन की तरफ से दहेज की मांग की गई."

कविता के पिता दक्षिणामूर्ति ने दामाद पर लगाए गंभीर आरोप (ETV BHARAT)

दहेज में 100 तोला सोना और 20 लाख का हार

दक्षिणामूर्ति ने बताया "उन्होंने शादी में ओम नागार्जुन की मांग के अनुसार 100 तोला जेवर दिए. इसके साथ ही 20 लाख रुपए का हीरे का हार दिया. एसयूवी 700 कार दी. कुल मिलाकर शादी में डेढ़ करोड़ से ज्यादा का दहेज दिया. अचानक 02 जून को मेरे पास मेरे दामाद ओम नागार्जुन के पिता का फोन आया कि आपकी बेटी बहुत गंभीर हालत में जबलपुर में अस्पताल में भर्ती है. मैं तुरंत फ्लाइट पकड़कर जबलपुर पहुंचा. मैंने देखा है कि मेरी बेटी मिलिट्री अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी. मात्र आधा घंटे बाद ही मृत घोषित कर दिया गया."

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कविता की शादी के समय की ग्रुप फोटो (ETV BHARAT)

पोस्टमार्टम में कार्डियक अरेस्ट का जिक्र

कविता का पोस्टमार्टम में जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने लिखा "कविता की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट से हुई है और उसकी मौत प्राकृतिक मृत्यु है." लेकिन दक्षिणामूर्ति इससे सहमत नहीं हुए और उन्होंने एडवोकेट मनीष वर्मा के साथ इस मामले की तहकीकात शुरू की. एडवोकेट मनीष वर्मा का कहना है "ओम नागार्जुन ने पुलिस को बताया था कि कविता 8 जून को रात 9:00 बजे ऑफिसर मैच में बाथरूम में गिर गई थी और 10:00 बजे ओम नागार्जुन कविता को अपने एक परिचित की कार में लेकर मिलिट्री अस्पताल के लिए निकले और रात 12:39 पर पहुंचे."

अस्पताल 3 घंटे बाद क्यों ले गए

एडवोकेट मनीष वर्मा ने बताया "ऑफिसर मेस से मिलिट्री अस्पताल तक का रास्ता मात्र 10 मिनट का है. लेकिन ओम नागार्जुन अपनी पत्नी कविता को 3 घंटे बाद अस्पताल लेकर पहुंच पाए. इसके साथ ही कविता के सिर पर दो गहरी चोटें हैं. ये मौत दोनों ही परिस्थितियों संदिग्ध हैं और ऐसा लगता है कि डॉ. ओम नागार्जुन ने जानबूझकर कविता को देरी से अस्पताल पहुंचाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई." मृत्यु के बाद दक्षिणमूर्ति ने कविता के मोबाइल को चेक किया, जिसमें पता लगा कि कविता और डॉ. ओम नागार्जुन के बीच में बातचीत नॉर्मल नहीं थी.

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कविता की शादी में पिता ने लग्जरी कार दी थी (ETV BHARAT)

शादी के बाद 2 करोड़ और मांगे थे

दक्षिणमूर्ति ने बताया "उनसे भी डॉ. ओम नागार्जुन के पिता ने अस्पताल खोलने के लिए 2 करोड़ रुपए की मांग की थी लेकिन उस समय मेरी परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि मैं इतना दे पाऊं. इसलिए मैंने मना कर दिया था. इसके बाद डॉ.ओम नागार्जुन का कविता के प्रति व्यवहार बदल गया." एडवोकेट मनीष वर्मा ने बताया "कविता के साथ प्रताड़ना की जा रही थी. कविता एक प्रैक्टिसिंग हाई कोर्ट एडवोकेट थी, लेकिन उनसे ओम नागार्जुन के ससुराल के बड़े घर की टॉयलेट साफ करवाई जाती थी. इसके साथ ही ओम नागार्जुन की मां कविता पर कई किस्म के कमेंट भी करती थी."

पीड़ित पिता एक साल से न्याय के लिए भटक रहा

दक्षिणामूर्ति का कहना है "वह न्याय चाहते हैं और पिछले 1 साल से न्याय के लिए भटक रहे हैं." उन्होंने जबलपुर की गोरा बाजार पुलिस से इस मामले में कविता के पति डॉक्टर ओम नागार्जुन के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया.

एडवोकेट मनीष वर्मा ने बताया "उन्होंने 1 साल पहले ही ओम नागार्जुन के खिलाफ एफआईआर को लेकर जिला अदालत में परिवाद दायर किया था, जिसकी सुनवाई अभी भी चल रही है और अब तक डॉ. मेजर ओम नागार्जुन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है. यहां तक कि अब तक सही ढंग से उनके बयान तक दर्ज नहीं किए गए." एडवोकेट मनीष वर्मा ने इस मामले में एक रिवीजन जिला अदालत में फाइल की है.

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