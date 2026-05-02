जबलपुर क्रूज हादसा: दिल्ली के एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत, जानें बहन ने क्या बताया
मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी डैम में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे ने दिल्ली के एक परिवार को तबाह कर दिया.
Published : May 2, 2026 at 10:20 PM IST
नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे ने दिल्ली के मायापुरी में रहने वाले एक परिवार की खुशियां छीन लीं. इस हादसे में एक ही परिवार के 6 लोग शामिल थे, जिनमें से तीन की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया. हादसे के बाद मायापुरी इलाके में शोक की लहर है और पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है.
परिवार के सदस्य जबलपुर में एक गृह प्रवेश समारोह में शामिल होने गए थे. कार्यक्रम के बाद सभी लोग घूमने के लिए बरगी डैम पहुंचे थे. इसी दौरान अचानक मौसम खराब हो गया और क्रूज हादसे का शिकार हो गया. देखते ही देखते खुशियों का माहौल चीख-पुकार में बदल गया और परिवार के तीन सदस्यों की जान चली गई. वहीं, मृतकों के शव दिल्ली लाए जा चुके हैं और ईसाई धर्म के रीति-रिवाजों के अनुसार उन्हें दफन कर दिया गया. अंतिम संस्कार के दौरान परिवार के सभी सदस्य गहरे शोक में डूबे नजर आए. इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.
मृतक की बहन ने बताया कि मेरी बहन, मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, मेरे जीजा और बहन के दोनों छोटे-छोटे बच्चे… ये सभी लोग फैमिली फंक्शन के लिए जबलपुर गए थे. फंक्शन अटेंड करने के बाद वो लोग घूमने के लिए क्रूज पर गए थे. वहां से मेरी बहन ने मुझे कॉल किया था, वो सब बहुत खुश थे. लेकिन अचानक जब हादसा हुआ, तो मेरी बहन का कॉल आया… वो कह रही थी ‘प्लीज हमें बचा लीजिए, भगवान से प्रेयर करो कि हम बच जाएं. इसके बाद मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया. फिर मुझे पता लगा कि मेरी मम्मी की मौत हो गई है, उसके बाद सुबह बहन और उसके बेटे को निकाला गया. जीजा, पिताजी और उनकी बेटी सुरक्षित हैं. हमारे परिवार के 6 लोग थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई और 3 सही सलामत बच गए.
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